Czechy częściowo otwierają granice i odmrażają gospodarkę

Władze Czech zapowiedziały, że w ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, począwszy od 11 maja wznowione zostanie kursowanie międzynarodowych pociągów i uruchomione zostaną znowu połączenia autobusowe z zagranicą.

Połączenia te zostały zawieszone w połowie marca, gdy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze w Pradze podjęły decyzję o czasowym zamknięciu granic i obowiązku przechodzenia kwarantanny przez osoby przybywające do Czech.

Kontrole na granicach będą utrzymane do 13 czerwca, a działające obecnie przejścia graniczne nadal będą otwarte tylko w godzinach od 5:00 do 23:00.

Władze Czech zapowiedziały już, że w poniedziałek ogłoszą zniesienie zakazu wjazdu dla pracowników sezonowych i osób zatrudnionych w służbie zdrowia spoza Unii Europejskiej.

"Granice znów będzie można przekraczać korzystając z autobusu lub pociągów, które udostępnią firmy transportowe. Nie oznacza to automatycznego powrotu wszystkich połączeń międzynarodowych, ale będzie możliwość zorganizowania przewozu pracowników sezonowych lub wznowienia regularnych połączeń do regionów przygranicznych" – powiedział wicepremier i minister transportu Karel Havliczek.

Podkreślił, że przewoźnicy będą musieli zastosować się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, których szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Jednocześnie zdecydowano o otwarciu korytarzy kolejowych do Niemiec i Austrii, a także o uruchomieniu dwóch nowych przejść granicznych do Niemiec. Z polskiej i słowackiej strony nadal istnieją ograniczenia w przejazdach międzynarodowych.

Premier Słowacji Igor Matovicz zapowiedział, że granice kraju pozostaną zamknięte dopóty, dopóki w krajach sąsiednich poziom zakażeń nie osiągnie wyników słowackich, gdzie od 25 kwietnia notuje się kilka przypadków dziennie.

Rzecznik prywatnego przewoźnika autobusowego i kolejowego RegioJet Alesz Ondruj ocenił, że jego firma jest gotowa jak najszybciej uruchomić przejazdy międzynarodowe. "Nie było żadnego powodu do wprowadzania zakazu przewozu osób przez granicę do takich państw jak np. Austria" – dodał. Przedstawiciele firmy FlixBus, która prowadziła regularne zagraniczne połączenia autobusowe, już wcześniej deklarowali gotowość wznowienia przewozów.

Zgodnie z decyzją o stopniowym odmrażaniu gospodarki i luzowaniu restrykcji obywatele Czech już teraz mogą wyjeżdżać za granicę, ale osoby powracające do kraju muszą przedstawiać wyniki testów wykluczających obecność koronawirusa bądź odbyć 14-dniową kwarantannę.

Przedstawiciele firm specjalizujących się w międzynarodowych przewozach pasażerów i czeskie koleje podkreślają, że przyszłość połączeń autokarowych i kolejowych będzie zależeć w dużej mierze od restrykcji, jakie obowiązują w krajach sąsiednich.

Przewoźnicy nie mogą liczyć na turystów, ponieważ w tej chwili bez przeszkód mogą podróżować tylko obywatele UE, którzy przyjeżdżają nad Wełtawę w sprawach służbowych i studenci przebywający w Czechach w ramach programu Erasmus - zaznacza Reuters.

Odmrażanie gospodarki

Restrykcje narzucone w ramach walki z epidemią nie pozostały bez wpływu na czeską gospodarkę, która skurczyła się do rozmiarów notowanych w pokryzysowym 2009 r. - pisze Reuters.

W ramach odmrażania gospodarki rząd przygotował rozwiązania antykryzysowe dla małych i średnich firm, a także sklepów i punktów usługowych. Państwo pokryje np. połowę kosztów najmu, jeśli właściciel lokalu, zgodzi się na obniżkę o 30 proc. - zapowiedział minister przemysłu i handlu, wicepremier Karel Havliczek. Na wsparcie dla firm przewidziano 1 bln koron (40,2 mld USD) w kredytach i zapomogach.

Zasady, jakie będą obowiązywać podczas odchodzenia od ograniczeń wprowadzonych w handlu, usługach i życiu społecznym w ramach walki z epidemią koronawirusa, zostały przedstawione w ubiegły piątek. Określono sposoby funkcjonowania szkół, galerii handlowych, obiektów sportowych i kin, które zaczną działać 11 maja.

Zaplanowany na ten czas etap odmrażania gospodarki jest, zdaniem epidemiologów, ryzykowną operacją, która wymaga od wszystkich Czechów odpowiedzialności. Rozwiązania, które mają być stosowane w placówkach handlowych oraz innych lokalach usługowych, przewidują utrzymywanie między ludźmi dystansu dwóch metrów oraz stosowanie środków ochrony osobistej. Galerie handlowe muszą zapewnić, że przynajmniej jedna osoba z personelu będzie kontrolowała respektowanie przepisów – odległości, ale także dostępności środków dezynfekujących.

Po 11 maja będą mogły funkcjonować ogródki przy restauracjach. Hotele, bary i restauracje wznowią działalność pełną parą po 25 maja.

Rząd wydał też zgodę na rozpoczęcie działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w których personel musi jednakże nosić maseczki ochronne oraz przyłbice. Podobne zasady mają obowiązywać rehabilitantów i masażystów oraz obsługę solariów.

Osobne regulacje związane są ze szkołami podstawowymi, do których mogą wrócić uczniowie ostatnich klas. Nauczyciele muszą zapewnić, by uczniowie nie gromadzili się w jednym miejscu – przy szatniach lub przy wejściach do klas. Minister szkolnictwa Roman Plaga zapowiedział, że do poniedziałku każda szkoła otrzyma drogą elektroniczną przygotowany przez resort szczegółowy podręcznik postępowania i ograniczeń. Jednocześnie podkreślił, że powrót uczniów do szkół ma charakter nieobowiązkowy.

Działalność wznowią także galerie sztuki i muzea przy ograniczeniu do 100 osób liczby odwiedzających. Możliwe jest otwarcie kin i teatrów, ale zajęty może być co drugi rząd i zawsze jedno puste krzesło musi oddzielać widzów.

W praktykach religijnych będzie mogło uczestniczyć do 100 osób. Podobne zasady dotyczą ślubów i pogrzebów.

Z Pragi Piotr Górecki/ptg/ mars/