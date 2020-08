To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

#1 Złoto znowu w natarciu. Wtorek przyniósł ponowne rekordy cen kontraktów na "królewski metal" - przebito pułap 2000 dolarów za uncję. Dobrze radziło sobie też srebro. Kiedy Polacy najchętniej sięgali po złoto i ilu inwestorów wybrało ten sposób pomnażania kapitału, o tym w dziś opublikowanych wynikach badania Bankier.pl.

#2 Nowe samochody potaniały przez koronawirusa, ale nie na tyle, żeby trzeba było za nie płacić mniej niż przed rokiem (ba, płacić trzeba było o ponad 10 proc. więcej). Sprzedaż nowych aut osobowych w I półroczu spadła o 35 proc., wynika z najnowszych danych Samaru. Zgodnie z nimi za auto z salonu trzeba dziś zapłacić średnio 121 tys. zł. Polecam interesujące dane na ten temat.

#3 Na rynku IT mamy do czynienia z nadreprezentacją młodych specjalistów bez doświadczenia, gotowych do pracy. Wyniki najnowszego raportu Pracuj.pl opisuje dzisiaj Weronika Szkwarek. Efekt pandemii uwidocznił się w I półroczu także w tej branży, do tej pory mocno odpornej na zewnętrzne perturbacje.



#4 Kilka dni temu Allegro, ale wcześniej także Lidl, Żabka czy Orlen. Przybywa firm ogłaszających powołanie do życia własnego systemu typu "Pay". Brzmią podobnie, ale działają w różny sposób. Czym różnią się te metody płatności i jak się w nich połapać - szczegóły dziś na łamach Bankier.pl.

19:12 Premier Bułgarii: nie będzie nowych restrykcji w związku z epidemią

18:15 Szef UOKiK: Jesteśmy przygotowani na odwołanie Gazpromu

17:47 Resort klimatu chce rozruszać rynek małych instalacji OZE

17:45 Kontrakty na złoto powyżej 2000 dolarów za uncję

17:30 Wielka Brytania: ponad 73 tys. lokali zgłosiło się do akcji zniżek na jedzenie

17:25 WIG20 lekko w górę. Spore wahania "gorących" spółek

15:52 Udział e-commerce w polskim handlu wzrósł w kilka tygodni ponad dwukrotnie

15:47 Więcej firm skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS

15:40 GIS wycofuje partię mielonki ze względu na wykryte bakterie

15:30 Rezerwy banków na CHF nadal niskie

15:28 Projekt rozporządzenia o podwyżkach dla nauczycieli skierowany do konsultacji

14:48 POHiD: sklepy nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować od klientów noszenia masek

14:13 Bon turystyczny można odebrać przez bank

13:37 Belgia: jesteśmy w trakcie drugiej fali pandemii Covid-19

13:24 Na Filipinach wracają restrykcje

13:05 Koronawirus obniżył ceny nowych aut, ale wciąż drożej niż przed rokiem



12:42 Kolejni górnicy z kopalń PGG i JSW z koronawirusem

12:31 Wyspy Kanaryjskie wprowadzają restrykcje w związku z Covid-19

12:22 Powrót epidemii w Europie budzi obawy o głębsze spowolnienie

11:55 W programie "Moja woda" złożono wnioski na 60 proc. puli środków

11:39 Trwają rozmowy rządu z PGG

10:40 Przesyt juniorów na rynku IT

10:19 Spadek sprzedaży nowych aut osobowych o ponad 35 proc.

10:14 Związek lekarzy w Niemczech: Już zmagamy się z drugą falą Covid-19

10:05 MF analizuje uwagi zgłoszone do projektu ustawy o obligacjach kapitałowych

10:00 Singapur - opaski sprawdzą lokalizację przyjezdnych

09:55 Kurs euro stabilny. Dolar pozostaje słaby

09:42 Oprocentowanie kredytów pod lupą UOKiK

09:40 Rekordowy lipiec na NewConnect. GPW powyżej miliarda

09:22 Litwa nie wyklucza przymusowej kwarantanny dla osób z Polski

09:20 Premiera iPhone'ów 12 nie odbędzie się we wrześniu. Apple ma opóźnienie

09:15 Borys: Ponad 400 dużych firm stara się o wsparcie z Tarczy PFR



07:55 Ceny ropy w USA spadają po poniedziałkowym skoku

07:04 Emilewicz: Nie ma mowy o 500+ w formie na bonów

07:00 MF pracuje nad e-urzędem skarbowym

07:00 Banki odmawiają kredytów osobom, które ogłosiły upadłość, nawet wiele lat temu

06:43 Co trzeci nowy bezrobotny to osoba do 30. roku życia

06:19 Włochy: masowe testy na koronawirusa na Sardynii

06:00 Obniżki na lokatach miesięcznych wyhamowują

06:00 Australia wprowadza wysokie grzywny za złamanie kwarantanny

06:00 Złoto dzieli inwestujących Polaków [Wyniki ankiety]

06:00 Wysyp „payów”. Czym i jak najlepiej płacić?

