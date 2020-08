Kontrakty na złoto powyżej 2000 dolarów za uncję

fot. allstars / Shutterstock

Ceny kontraktów na złoto przebiły 2000 dolarów za uncję. Królewski metal kontynuuje imponujący rajd, co przekłada się na zainteresowanie inwestorów.

We wtorek po 17:00 czasu polskiego notowania październikowych kontraktów na złoto przekroczyły poziom 2000 dolarów. Jeszcze wyższa wartość widnieje przy kontraktach grudniowych (2013,5 USD).

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Kurs złota spot znajduje się kilka dolarów poniżej psychologicznego poziomu i wydaje się kwestią czasu, aż i ona znajdzie się powyżej 2000 USD.

[Aktualizacja 18:20] Cena spot złota również przekroczyła 2000 dolarów.

Wtorkowe popołudnie przynosi także wyraźny wzrost cen srebra. Metal ten drożeje o ponad 4 proc., do poziomu 25,6 USD za uncję. Do rajdu "podłączyły się", choć w mniejszym stopniu, także pallad (1,42 proc.) i platyna (1,86 proc.).

Rekord od dawna oczekiwany

Poprzedni rekord z 2011 r. (1921 USD) złoto pobiło na początku ubiegłego tygodnia. Już 9 lat temu wielu komentatorów wieszczyło przebicie bariery 2000 dolarów, jednak stało się to dopiero teraz. W ciągu minionej dekady złoto zanotowało zejście najpierw w rejon 1250 USD (2013 r.), a następnie do 1050 USD (koniec 2015 r.). Ostatnia hossa na złocie zaczęła się dwa lata temu, a poziomem startowym było 1200 USD.

To właśnie w trakcie ostatnich lat większość ankietowanych przez Bankier.pl inwestujących Polaków po raz pierwszy zainwestowało w złoto. Najwięcej inwestorów „do złotego pociągu” wsiadło dopiero w naznaczonym pandemią 2020 r. Omówienie wyników ankiety, która pokazała, że inwestowanie w złoto dzieli nas niemal dokładnie na dwie połowy, opublikowaliśmy w artykule „Złoto dzieli inwestujących Polaków [Wyniki ankiety]”. Sporo informacji o złocie opublikowaliśmy również w artykule „(Nie) wszystko o złocie na 10 wykresach, które warto zobaczyć”.

Powodów dla wzrostu cen złota szukać można w wielu źródłach (więcej na ten temat w artykule „Dlaczego inwestorzy kupują złoto i srebro”), jednak w krótkim terminie notowaniom metalu pomaga dolar. Kurs EUR/USD ponownie wyszedł dziś ponad 1,18 USD, choć w dalszej części dnia zniżkował do 1,178 USD. Ostatnia słabość dolara komentowana jest w kontekście wydarzeń na tamtejszej scenie politycznej i niepewności związanej z kształtem kolejnego pakietu ratunkowego dla największej gospodarki świata.

„Złoty rajd” widać także w cenach złota wyrażonych w polskich złotych. Uncja metalu kosztuje dziś ok. 7450 zł, co odpowiada majowym maksimom. Wtedy jednak podstawowym motywem był drogi dolar, który wówczas kosztował ok. 4,20 zł, a dziś wyceniany jest na 3,74 zł.