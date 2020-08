Premiera iPhone'ów 12 nie odbędzie się we wrześniu. Apple ma opóźnienie

Premiera iPhone'ów 12 opóźniona z powodu pandemii COVID-19. Nowe modele mogą ukazać się w sprzedaży osobno.

Przeważnie premiery nowych modeli smartfonów z systemem iOS pojawiały się na rynku we wrześniu. Następnie po około 14 dniach trafiały do sprzedaży. W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 fani iPhone'ów muszą poczekać kilka tygodni dłużej na oficjalną pierwszą odsłonę iPhone 12 oraz na wprowadzenie go do sprzedaży, czytamy w medialnych doniesieniach.

- Nowe modele iPhone'ów pojawią się na rynku kilka tygodni później niż zwykle, co zapowiada premierę w październiku - potwierdził informacje pojawiające się w sieci Luca Maestri, CFO Apple.

Apple’s CFO Luca Maestri has confirmed that the upcoming new iPhone models will launch a few weeks later than usual, hinting at a October launch. pic.twitter.com/UQ8e9uKkIX