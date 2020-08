Bon turystyczny można odebrać przez bank

fot. Undrey / Shutterstock

Od 1 sierpnia osoby uprawnione do otrzymania bonów turystycznych mogą je aktywować na portalu PUE ZUS. Do zalogowania się na platformie potrzebny będzie profil zaufany. Z pomocą przychodzą banki, które oferują możliwość aktywowania PZ w bankowości internetowej.

Z bonu turystycznego mogą skorzystać rodzice i dzieci do 18 roku życia, którzy pobierają świadczenie „Rodzina 500 plus”. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością rodzice otrzymają 1000 zł. Od 1 sierpnia bon można aktywować na platformie PUE ZUS.

Sama aktywacja bonu jest bardzo prosta. - Po wejściu na PUE rodzice uzupełniają dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego będą mogli płacić pomiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Aby dostać się do PUE ZUS potrzebny jest jednak profil zaufany. Usługę tę można aktywować w systemach bankowości elektronicznej następujących banków: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander Bank Polska, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank i wybranych bankach spółdzielczych. Aby tego dokonać, wystarczy zalogować się do bankowości internetowej, przejść do zakładki e-Urząd i postępować zgodnie z instrukcjami. Korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.