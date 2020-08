WIG20 lekko w górę. Spore wahania "gorących" spółek

fot. Peshkova / Shutterstock

Sierpień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się pod znakiem zieleni. Wzrosty we wtorek były niższe niż w poniedziałek, lecz i tak kilka „gorących” spółek pozytywnie wyróżniło się na tle rynku.

Wtorkową sesję WIG20 zamknął zwyżką o 0,39 proc., do poziomu 1811,46 pkt. Oznacza to, że już tylko 13 pkt dzieli główny indeks GPW od powrotu do stanu sprzed pamiętnego czwartkowego tąpnięcia.

Gorzej tym razem radziły sobie indeksy mniejszych spółek – mWIG40 (0,12 proc.), sWIG80 (0,41 proc.) – wobec czego WIG zyskał jedynie 0,3 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,15 mld zł, z czego ponad 700 mln zł przypadło na WIG20.

Niekwestionowany prym pod względem obrotów wiódł dziś CD Projekt (296 mln zł). W trakcie dnia akcje największego producenta gier na GPW wyznaczyły dziś nowe historyczne maksimum na poziomie 423 zł. Na koniec sesji nie było już tak kolorowo (417,5 zł, 0,12 proc.), jednak i tak akcjonariusze mają ostatnio powody do zadowolenia – wystarczy przypomnieć, że zaledwie 3 tygodnie temu CD Projekt wyceniany był na 353,9 zł.

„Czerwoną latarnią” WIG20 były dziś akcje Dino (-4,5 proc.). Cena jednego waloru sieci dyskontów spadła do 216,4 zł w dniu, w którym do publicznej wiadomości podano, że analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 lipca, podnieśli cenę docelową Dino Polska do 227,1 zł ze 127,70 zł. Z kolei BM mBanku podwyższyło rekomendację i cenę docelową dla również taniejącego dziś KGHM (- 0,54 proc.).

Największe wzrosty w WIG20 cechowały dziś Aliora (2,78 proc.), LPP (2,74 proc.), PZU (2,08 proc.) oraz Pekao (2,52 proc.) i PKO BP (1,83 proc.). Dwa największe banki w Polsce jutro opublikują wyniki finansowe za drugi kwartał.

W czołówce najaktywniejszych spółek z głównego rynku znaleźli się dwaj ostatni „ulubieńcy” inwestorów: Biomed Lublin (120 mln zł, -4,33 proc.) oraz XTB (71 mln zł, -5,12 proc.). Szczególnie burzliwie było na akcjach brokera, co widać zarówno po wykresie dziennym, jak i atmosferze na forum poświęconym spółce.

Wzrostową sesję ma za sobą natomiast również mocno „rozgrzana” w ostatnim czasie spółka DataWalk (14,78 proc.). Z kolei debiutująca niedawno na głównym parkiecie spółka Gaming Factory (12,3 proc.) opublikowała raport za I kwartał, przez co notowania jej akcji ruszyły.

Na drugim biegunie znalazły się dziś natomiast akcje Global Cosmed (-10,1 proc.), Work Service (-9,5 proc.) czy Cormay (-9,33 proc.).

Ciekawie było także na NewConnect, choć nie wskazywały na to notowania samego NC Index (-0,39 proc.). Wśród najaktywniej handlowanych spółek znalazła się Lauren Peso Polska (41,5 proc.). Zajmująca trzecie miejsce w rankingu popularności spółek (po Biomedzie i XTB) spółka 4Mass zanotowała dziś spadek 5,41 proc.

Michał Żuławiński