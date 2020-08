Przesyt juniorów na rynku IT

fot. ThisIsEngineering / Pexels

Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, między marcem a czerwcem bieżącego roku specjaliści IT trzykrotnie częściej reagowali na oferty pracy w porównaniu do ubiegłego roku. Największym powodzeniem cieszyły się ogłoszenia na stanowiska juniorskie.

W pierwszym półroczu 2020 roku w serwisie Pracuj.pl zamieszczono ponad 33 tys. ogłoszeń o pracę skierowanych do specjalistów IT. Natomiast między kwietniem a czerwcem 2020 roku zainteresowani klikali w przycisk "Aplikuje" w ofertach pracy w kategorii internet/ecommerce blisko trzykrotnie częściej, a blisko dwukrotnie częściej w wypadku kategorii: administracja IT i rozwój oprogramowania.

– W I półroczu na portalu zamieszczonych zostało ponad 33 tysiące ogłoszeń IT, a spadek rok do roku wyniósł 23 proc., co odzwierciedlało tendencje na całym rynku pracy. Jednocześnie jednak warto podkreślić, że oferty IT to aż 14 proc. wszystkich ofert na Pracuj.pl w tym okresie. Według Eurostatu specjaliści IT stanowią około 3 proc. pracowników w kraju, więc zainteresowanie pracodawców znacząco przekracza skalę branży w całej gospodarce. Dlatego ta grupa kandydatów wciąż jest w stosunkowo komfortowej sytuacji w porównaniu do innych, mocniej dotkniętych konsekwencjami pandemii – komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj.

Częściej potencjalni pracownicy stawiają na stabilne zatrudnienie i co za tym idzie, chętniej wybierają oferty współpracy na podstawie umowy o pracę i są bardziej ostrożni przy kontraktach B2B. Rekruterzy zauważyli również, że obecnie jest przesyt na rynku kandydatów na poziomie juniorskim, z niewielkim doświadczeniem lub dopiero wchodzących do branży nowych technologii.

– Eksperci HR z firm technologicznych sygnalizują problemy z przyciągnięciem bardziej doświadczonych kandydatów IT, szczególnie tych posiadających bardziej unikalne kompetencje. Tacy kandydaci wciąż stosunkowo szybko znajdują pracę, jednocześnie jednak są mniej niż wcześniej skłonni do zmiany. Warto zaznaczyć, że postawy stawiające na bezpieczeństwo i mniejszą dynamikę kariery są obecnie uniwersalne wśród osób o unikalnych specjalizacjach w innych branżach, nie tylko w świecie IT – komentuje Paulina Markowicz, Product & Market Researcher w Grupie Pracuj.