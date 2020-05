To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 maja 2020

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Od kilku dni nie milkną plotki na temat rządowych planów zniesienia obowiązku zakrywania twarzy podczas pobytu poza domem. Minister zdrowia zapowiedział dziś, że nowe zalecenia przekaże jutro. Obiecał też m.in. rekomendacje dotyczące wesel. Wiceszefowa resortu rozwoju wypowiedziała się z kolei na temat perspektywy otwarcia kin. Wiele wskazuje na to, że do odmrożenia kolejnego fragmentu rynku już bliżej niż dalej.

Od dziś do szkół wrócić mogli pierwsi najmłodsi uczniowie. Rząd zapowiada, że trwają prace nad przedłużeniem zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy nie chcą na razie posyłać dzieci do placówek edukacyjnych. Dla rozważających, co z dziećmi po zakończeniu roku szkolego - także z dziś - zapowiedź dot. organizacji kolonii i obozów. Jasność w tej sprawie mamy mieć przed połową czerwca.

Najpopularniejszym wyborem czytelników były dziś jednak nie obietnice powrotu do normalności, ale opłakane konsekwencje tygodni, gdy normalnienie było. "Hertz ogłosił bankructwo. Wypożyczalnia aut ofiarą koronawirusa" - to artykuł, po który w poniedziałek sięgali Państwo najliczniej.



Zachęcam do sięgnięcia po skrót najważniejszych wydarzeń ekonomicznych z 25 maja. Do czytelników, którzy wybrali taką możliwość, podsumowanie dnia trafi w formie newslettera. Zapisać się na niego można tutaj.

Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne z kraju i zagranicy:

17:45 Zieleń na GPW. Wzrosty JSW i Kruka

17:20 Otwarcie kin w pierwszej połowie czerwca możliwe



16:58 Otwarto blisko 12,5 tys. przedszkoli w całym kraju

15:32 Tarcza finansowa. Do firm trafiło już 36 mld zł

15:15 MF: oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w czerwcu na poziomie z maja br.

15:14 Sprzedaż nowych aut w Polsce drgnęła, ale wciąż spada o 50 proc.



14:24 Deficyt budżetu państwa po kwietniu wyniósł 18,9 mld zł

14:19 Rząd przygotowuje nowe przepisy dla rynku nieruchomości

14:08 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca

13:36 Wynik finansowy netto firm spadł bezprecedensowo

13:00 Netflix automatycznie anuluje subskrypcję

10:45 Biedronce grożą kary za złe oznaczenie produktów

10:20 Cichy początek pandemii w ZUS-ie

10:10 Kurs euro blisko ważnego wsparcia

09:39 Szumowski: Wytyczne co do kolonii i obozów najprawdopodobniej za dwa tygodnie

09:20 Szumowski: Drugiego lockdownu już nie da się zrobić

08:56 Nie wyślesz wniosku do ZUS. Przerwa w PUE ZUS dziś w nocy

08:46 W kopalniach JSW blisko 1,5 tys. zakażeń koronawirusem

08:06 Minister zdrowia zapowiada zmianę ws. obowiązku noszenia maseczek

07:46 Ceny ropy w USA rosną - eskaluje wojna słów na linii USA-Chiny

07:26 Hertz ogłosił bankructwo. Wypożyczalnia aut ofiarą koronawirusa

07:17 Rosną ceny warzyw i owoców

07:12 Wypożyczalnie kamperów przeżywają oblężenie

06:11 Część uczniów od dziś wróciła do szkół

06:00 Ośmiu kredytobiorców i jeden kredyt – te banki się na to zgodzą

Świat walczy z koronawirusem

W depeszach zagranicznych dominują dziś tematy mniej lub bardziej powiązane ze skutkami epidemii koronawirusa. W tej części skrót najnowszych doniesień z frontu walki z Covid-19.



16:42 Branża turystyczna w Tajlandii może stracić ponad 50 mld dol.



15:53 Posady mniej wykwalifikowanych Hiszpanów odporniejsze na kryzysy



15:05 Włochy: specjaliści ds. przestrzegania zasad walki z epidemią potrzebni od zaraz



14:39 Premier Rosji poprosił obywateli, by nie spieszyli się z wyjazdami zagranicznymi



14:21 Niemcy rozważają złagodzenie restrykcji związanych z pandemią



13:16 Portugalczycy łamią obostrzenia. Tłumy na plażach



12:36 Japonia: stan wyjątkowy zniesiony już w całym kraju

12:33 Obywatele Serbii i Węgier mogą przekraczać wspólną granicę

12:15 Blisko połowa Hiszpanów w przedostatniej fazie usuwania restrykcji

12:03 13,4 mld zł unijnych funduszy na walkę z koronawirusem

12:00 Włochy: 400 euro kary za objęcie narzeczonej

11:10 Francja: 450 mld euro na wsparcie gospodarki w dobie kryzysu

05:34 We Włoszech kolejna faza odmrażania kraju

Malwina Wrotniak