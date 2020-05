Hertz ogłosił bankructwo. Wypożyczalnia aut ofiarą koronawirusa

Jedna z czołowych wypożyczalni samochodów złożyła wniosek o upadłość i ochronę przed wierzycielami. Hertz został szczególnie mocno dotknięty skutkami pandemii koronawirusa.

- Wpływ COVID-19 na popyt na podróże był ogromny, co spowodowało nagły spadek przychodów firmy. Hertz podjął natychmiastowe akcje mające na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów oraz wyeliminował wszystkie niekonieczne wydatki, aby zachować płynność. Niewiadomą pozostaje to, kiedy przychody ponownie wzrosną, a rynek samochodów używanych wróci do normy – tymi słowami Hertz uzasadnił decyzję o skorzystaniu z Rozdziału 11 Kodeksu Upadłościowego USA.

Jeżeli procedura zostanie w pełni zastosowana i uda się zawrzeć porozumienie z wierzycielami, Hertz planuje kontynuowanie działalności w USA. We wniosku nie zostały zawarte oddziały spółki funkcjonujące w Europie, Australii i Nowej Zelandii, jak również partnerzy działający na zasadzie franczyzy.

W ostatnich tygodniach Hertz informował o zwolnieniu 12 000 pracowników oraz ograniczeniu zakupu nowych aut o 90 proc.

Historia firmy Hertz sięga 1918 r. Pierwszymi oferowanymi samochodami były Fordy T. Jak podkreślają amerykańskie media, koronawirusowy kryzys okazał się więc gorszy od skutków Wielkiego Kryzysu, II wojny światowej czy szoków naftowych.

O problemach Hertza świadczyło też zachowanie kursu jego akcji. Na początku roku walory spółki kosztowały 16 USD, zaś w pierwszym dołku koronawirusowego krachu już tylko 4,15 USD. Odbicie do 8 USD okazało się nietrwałe i po 2 miesiącach spadków na koniec piątkowej sesji akcje Hertza wyceniano na 2,84 USD. W handlu posesyjnym inwestorzy sprowadzili kurs jeszcze niżej, do 1,82 USD.

MZ