Ośmiu kredytobiorców i jeden kredyt – te banki się na to zgodzą

Większość banków ogranicza maksymalną liczbę osób starających się o kredyt hipoteczny do czterech. Jak wynika z analizy Bankier.pl, są jednak dwie instytucje, w których można podbić zdolność kredytową, angażując dowolnie liczną grupę współkredytobiorców.

Razem można więcej – ta zasada działa także w przypadku kredytów hipotecznych. Chociaż zwykle o finansowanie starają się jedna lub dwie osoby, to nic nie stoi na przeszkodzie, by grono współkredytobiorców było bardziej liczne. To atrakcyjna opcja zwłaszcza dla klientów, którzy nie mogą pochwalić się wystarczającą zdolnością kredytową i poszukują sposobu na poprawienie tego parametru.

Dwa banki deklarują, że gotowe są zgodzić się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania przez dowolną liczbę osób. W Banku Pekao kredytobiorców może być ośmiu, a w ING Banku Śląskim – siedmiu.

Kredyt hipoteczne – maksymalna liczba współkredytobiorców i maksymalna liczba gospodarstw domowych, do których należą współkredytobiorcy Bank Maksymalna liczba współkredytobiorców Maksymalna liczba gospodarstw domowych, do których należą współkredytobiorcy Alior Bank 6 3 Bank Millennium 4 - Bank Ochrony Środowiska 4 - Bank Pekao 8 4 Bank Pocztowy 4 4 BNP Paribas Bank 4 2 Credit Agricole 4 - ING Bank Śląski 7 7 mBank 4 - Pekao Bank Hipoteczny nie ma ograniczeń nie ma ograniczeń PKO BP 4 3 Santander Bank nie ma ograniczeń nie ma ograniczeń Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji banków – 10-17.2.2020 r.

Większość instytucji przyjmuje limit 4 osób. Towarzyszyć mu mogą jednak wymogi dotyczące maksymalnej liczby gospodarstw domowych uczestniczących w kredycie.

Warto przypomnieć, że współkredytobiorcy okażą się wsparciem tylko, jeśli spełniają wymagania banku. Muszą legitymować się odpowiednią zdolnością kredytową, wiekiem (co istotne zwłaszcza przy długoterminowych zobowiązaniach) i dobrą historią spłat.

Zwolnienie z długu można załatwić później

Chociaż zaciągający kredyt „pomocnicy” nie muszą osobiście uczestniczyć w spłacie przyszłych rat, to odpowiadają za dług w takim samym stopniu i solidarnie. Oznacza to, że w razie konieczności bank może zwrócić się o spłatę do jednego, kilku wybranych lub wszystkich współkredytobiorców. Przysługa wiąże się zatem z ryzykiem, czego powinni być świadomi przystępujący do zobowiązania.

„Zbiorowy” kredyt hipoteczny może być rozwiązaniem przejściowym. Przykładowo, rodzice mogą wesprzeć dzieci kupujące swoją pierwszą nieruchomość, uczestnicząc w długu. W momencie, gdy sytuacja zawodowa młodych się ustabilizuje i będą oni w stanie samodzielnie przejąć odpowiedzialność za zobowiązanie, rodzice mogą zostać zwolnieni z długu. Taki krok wymaga zgody banku i oznacza, że kredytodawca ponownie sprawdzi zdolność klientów zanim dojdzie do aneksowania kontraktu.

Michał Kisiel