Rząd przygotowuje nowe przepisy dla rynku nieruchomości

Ulga w PIT na urządzenie się dla nabywcy pierwszego mieszkania lub domu, ustawa regulująca działalność społecznych agencji najmu oraz lokale dla samorządów, które przekazały grunt pod inwestycje mieszkaniowe – to podstawowe propozycje, które według Prawo.pl ma zawierać rządowy pakiet.

Jak podaje Prawo.pl, osoby, które nabędą swój pierwszy lokal mieszkalny, według nowych przepisów będą mogły odliczyć od dochodu określoną kwotę. Z informacji portalu wynika, że wysokość limitu odliczeń i długość ulgi jest obecnie przedmiotem konsultacji między resortami rozwoju oraz finansów. Mają one być powiązane z liczbą osób w gospodarstwie domowym. Rozważana wysokość ulgi mieści w przedziale od 4,6 do 12 tys. zł do odliczenia, a czas jej trwania może wynieść od 3 do 5 lat.

Ministerstwo Rozwoju planuje też uregulować ustawowo działalność „raczkujących” jeszcze w Polsce społecznych agencji najmu. „Społeczna agencja działa jak pośrednik, ale nie w celu uzyskania zysku, tylko udzielania pomocy – tłumaczy Prawu.pl Katarzyna Przybylska z Fundacji Habitat for Humanity Poland. - Lokatorom pomagamy pozyskać tańsze lokum i oferujemy dodatkowe wsparcie, a właścicielowi gwarantujemy, że otrzyma czynsz przez cały okres trwania umowy, nawet gdy lokator nie będzie płacił” – wyjaśnia.

„Covid-19 pokazał, że możemy mieć problemy na rynku najmu i może dojść do jego destabilizacji, dlatego potrzebujemy społecznych agencji najmu, które prowadzą wynajem mieszkań osób fizycznych - mówi Prawu.pl Robert Nowicki, wiceminister rozwoju. - Będą one podpisywać umowę z właścicielem na dłuższy czas, co da mu bezpieczną i stabilną perspektywę otrzymywania wynagrodzenia z tytułu czynszu. Dzięki temu będzie też można zejść z kosztami i obniżyć stawki czynszu dla ostatecznego podnajemcy” - dodaje.

Źródło: PAP

Według Prawo.pl Ministerstwo Rozwoju pracuje też nad projektem ustawy, która ma pozwolić zaliczyć w cenę gminnej nieruchomości sprzedawanej inwestorowi, cen lokali, które po zakończeniu budowy stałyby się własnością samorządu. Takie lokale mają być wykorzystywane przez gminę do realizacji jej zadań, np. jako mieszkania komunalne, mieszkania wynajmowane na zasadach najmu z dojściem do własności, żłobek, przedszkole itp.