Nie wyślesz wniosku do ZUS. PUE ZUS nie działa

ZUS zapowiedział przerwę techniczną w Platformie Usług Elektronicznych w nocy z 25 na 26 maja. W tym czasie przedsiębiorcy muszą przygotować się na utrudnienia podczas korzystania z serwisu.

Przedsiębiorcy korzystający z usług Platformy Usług Elektronicznych (PUE) muszą przygotować się na utrudnienia w logowaniu oraz składaniu wniosków przez serwis online. ZUS zapowiedział przerwę techniczną związaną z koniecznością wykonania prac serwisowych. Utrudnienia wystąpią od godziny 22:00 w poniedziałek 25 maja i potrwają do 3:00 26 maja (wtorek).

W tym czasie klienci ZUS PUE mogą mieć problem z dostępem do funkcji serwisu. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych przedsiębiorcy mogą składać m.in. wnioski o otrzymanie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej dotyczące zwolnienia ze składek ZUS oraz wypłaty postojowego.

Od marca do maja nowy profil w serwisie ZUS PUE złożyło blisko 411 tys. osób . To prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do stycznia i lutego tego roku.

DF