Biedronce grożą kary za złe oznaczenie produktów

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec Jeronimo Martins Polska. Właścicielowi Biedronki grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu za wprowadzanie konsumentów w błąd, co do kraju pochodzenia owoców i warzyw - podał UOKiK w komunikacie.

Kontrole Inspekcji Handlowej w marketach Biedronka potwierdziły nieprawidłowości w oznaczaniu kraju pochodzenia owoców oraz warzyw. Skargę złożyli konsumenci odnośnie wywieszek w sklepach sieci dotyczących kraju pochodzenia, które wprowadzały w błąd klientów. Biedronce grozi kara pieniężna do 10 proc. rocznego obrotu.

- Postawiłem spółce Jeronimo Martins Polska zarzut stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Dla wielu osób to kluczowa informacja, która mogła przesądzić o zakupie danego produktu (...) Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka mogły zniekształcić ich decyzje zakupowe – mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Podczas kontroli Inspekcji Handlowej w I kwartale tego roku w Biedronce zdarzały się przypadki, gdy marchewka z Belgii czy Holandii oznaczona była jako polski produkt. Taka sytuacja miała miejsce w markecie w województwie śląskim. Z kolei w sklepie w województwie lubelskim ogórki szklarniowe z Ukrainy były oznaczone jako towary pochodzące z Polski.

Ziemniaki pod lupą

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej wzięli pod lupę przede wszystkim warzywa i owoce m.in. ziemniaki, jabłka, cebulę, kapustę, marchew znakowane jako polskie produkty. Podczas inspekcji porównywane były dane ze sklepowych wywieszek z informacjami w dokumentach sprzedaży.

- W IV kwartale 2019 r. nieprawidłowości w zakresie wprowadzania w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców w związku z przekazywaniem na wywieszkach nieprawdziwych informacji inspektorzy stwierdzili w 49 sklepach sieci Biedronka. Z tego powodu zakwestionowali 132 partie owoców i warzyw spośród 644 skontrolowanych, czyli. W przypadku produktów deklarowanych na wywieszkach jako polskie wprowadzenie w błąd miało miejsce w przypadku 64 partii (9,9 proc.) - przeczytamy w komunikacie UOKiK.

W pierwszym kwartale wśród 168 skontrolowanych partii owoców i warzyw inspektorzy zgłosili zastrzeżenia do 24 zestawów produktów, czyli 14,2 proc. Pomimo że kontrole na czas trwania narodowej kwarantanny zostały czasowo wstrzymane, inspektorzy zdążyli stwierdzić nieprawidłowości w 11 marketach Biedronki.

Prezes UOKiK prowadzi wobec spółki także inne postępowania, np. dotyczące nieprawidłowego informowania konsumentów o cenach oraz stosowaniu nieuczciwych praktyk wobec dostawców produktów spożywczych.

Sprawa ta jest pokłosiem wydarzeń z początku roku, kiedy to rolnicy z Agrounii wezwali policję do jednego z marketów. Jednak już wcześniej dochodziło do nieprawidłowości, bowiem we wrześniu 2019 roku Biedronka sprzedawała pod polskim szyldem ziemniaki z Francji i Niemiec.

Źródło: Bankier24

pel/ asa/df