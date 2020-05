Deficyt budżetu państwa po kwietniu wyniósł 18,9 mld zł

Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2020 r. wyniósł 18,9 mld zł wobec 9,4 mld deficytu po marcu - podał MF w komunikacie. Po kwietniu dochody wyniosły 129,6 mld zł, a wydatki 148,5 mld z.

W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 0,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2019 r. o ok. 8,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były niższe o 1,7 proc. rdr (tj. ok. 0,9 mld zł),

dochody z podatku PIT były niższe o 10,9 proc. rdr (tj. ok. 2,2 mld zł),

dochody z podatku CIT były niższe o 28,9 proc. rdr (tj. ok. 5,2 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 1,4 proc. rdr (tj. ok. 0,3 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 1,5 proc. rdr (tj. ok. 22,9 mln zł).

W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było wyższe o ok. 8,3 mld zł (tj. 83,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

W ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po kwietniu wyniosła 7,5 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych.

Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wyniosło 148,5 mld zł, tj. 34,1 proc. planu.

W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (130,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,5 mld zł, tj. 14,2 proc., głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r.

