To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 23 czerwca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Raz w roku jest taki szczególny dzień, kiedy honorujemy przedstawicieli sektora bankowego. Dziś właśnie nadszedł ten dzień. Już po raz 11 portal Bankier.pl rozdał nagrody dla najlepszych banków w rankingu Złoty Bankier 2020. Ten finał był jednak inny niż poprzednie.

Tym razem nie mogliśmy wręczyć nagród w czasie uroczystej gali. Statuetki trafiły jednak w ręce zwycięzców, a my przygotowaliśmy wideorelację z wręczenia nagród. Bardziej szczegółowe omówienie rankingu znalazło się w specjalnym dodatku do „Pulsu Biznesu” – zapraszamy do pobrania.

Przy okazji ogłoszenia wyników rankingu przygotowaliśmy także specjalny tekst o zmianach, jakie zaszły w bankach w wyniku epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z tym ciekawym opracowaniem. Chcących poznać od podszewki wszystkie etapy badania i składowe decydujące o wynikach rankingu, zapraszamy do zamówienia specjalnego raportu.

Teraz pora na inne ważne wydarzenia dnia. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o produkcji budowlano-montażowej w maju. Choć zanotowaliśmy spadek tej produkcji, to i tak jest on dużo mniejszy, niż w innych sektorach polskiej gospodarki. Szczegóły tych danych przeanalizował Krzysztof Kolany.

Napłynęły także dane z sektora budownictwa mieszkaniowego. Maj przyniósł odbicie w tym sektorze, choć do wyników sprzed roku wciąż sporo brakuje. Szczegóły w artykule Marcina Kaźmierczaka.

Na koniec tematów typowo gospodarczych - poznaliśmy dziś dane o bardzo ważnym wskaźniku PMI ze strefy euro. Wstępne odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego pokazały symptomy poprawy sytuacji. Gospodarka strefy euro pokazała znak życia – donosi Michał Żuławiński.

Uspokajające słowa na temat finansów publicznych płynęły dziś z ust polityków. Według premiera Morawieckiego, nowelizacja budżetu jaka nastąpi, będzie "w chyba mniejszym rozmiarze" niż nam się wydawało. Natomiast minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał, że finanse państwa są bezpieczne. Z zapewnień polityków już na inny temat - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zapewniał, że w polskich domach nie zabraknie wody w kranie. Czy to już pora, żeby zacząć się bać? ;)

Z tematów inwestycyjnych, warto zwrócić uwagę na prognozę dotyczącą cen złota przygotowaną przez analityków Goldman Sachs. Ich zdaniem możemy obserwować wzrost cen szlachetnego kruszcu do rekordowych poziomów.

Żeby nie zapomnieć o wciąż obecnej epidemii koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia przypomina właścicielom i obsłudze sklepów, że ci mają prawo nie obsłużyć klienta, który nie nosi maseczki.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wiadomości dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie dnia zapraszam jutro.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

17:33 Egipt częściowo otwiera kawiarnie i miejsca kultu

17:15 Mocne wzrosty GPW. Odbicie na bankach

17:12 MEN: przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od września

16:58 PFR: 52,6 mld zł subwencji otrzymały firmy z tarczy finansowej PFR

15:39 Wielka Brytania: od 4 lipca trzecia faza znoszenia restrykcji

15:28 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tzw. tarczę antykryzysową 4.0

15:18 Orange podpisał ze związkami zmiany dot. umowy społecznej

14:53 Średnie zarobki doświadczonych specjalistów IT to 11 tys. zł na rękę

14:40 Sasin: Finanse publiczne są bezpieczne

14:31 Centra handlowe odwiedzają pojedyncze osoby, a nie całe rodziny

13:51 Premier: Nowelizacja budżetu chyba w mniejszym rozmiarze, niż nam się wydawało

13:44 Francja: trzeci etap wychodzenia z izolacji sanitarnej

13:33 17 i 18 lipca nadzwyczajny szczyt UE w sprawie unijnego budżetu

13:27 Niemcy: doradcy rządu prognozują spadek PKB o 6,5 proc.

12:49 Soboń: Wytypowano 17 spółek do holdingu spożywczego

12:35 Mieszkaniówka już po koronawirusie? Wciąż jest dużo gorzej niż przed rokiem

12:34 Ministerstwo Zdrowia: Sklepy mogą nie obsługiwać klientów bez maseczek

12:29 Fabryka baterii Mercedes-Benz w Jaworze na ukończeniu

12:18 CBOS: 80 proc. badanych planuje letni wypoczynek wyłącznie w Polsce

11:41 Horała: Nie ma mowy o bankructwie czy upadłości LOT-u

11:40 Gróbarczyk: W polskich domach nie zabraknie wody w kranie

10:45 Ponad połowa branży motoryzacyjnej chce ciąć zatrudnienie

10:20 InPost - SMS z linkiem do pobrania aplikacji. Uważaj, to oszustwo

10:16 PMI: Gospodarka strefy euro pokazała znak życia

12:12 Przedsiębiorcy chcą ograniczenia kosztów pracy i zawieszenia składek ZUS

10:05 Budownictwo pod kreską, ale i tak lepiej niż reszta gospodarki

09:50 Sprzedaż w aptekach w Polsce spadła w maju o 17,4 proc.

09:40 Kurs euro bez większych zmian. Funt blisko lokalnego dołka

09:04 Sanofi oczekuje szczepionki na Covid-19 w pierwszej połowie 2021

09:05 Podszywają się pod Getin Bank i żądają dopłaty

07:16 ”80 proc. podstawowych porad zdrowotnych online”

07:12 Skarbówka wraca do kontrolowania

07:10 Apteka Gemini przekazuje dane pacjentów Microsoftowi i Amazonowi

07:03 W Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim

06:47 Goldman Sachs: Złoto będzie drożało

06:46 Chcesz dopisać się do spisu wyborców? Dziś ostatni dzień

06:00 7 zmian w bankach, które przyszły z koronawirusem [Złoty Bankier 2020]

06:00 Znamy najlepsze banki tego roku. Wyniki rankingu Złoty Bankier 2020

06:00 Złoty Bankier 2020 - zamów raport z wynikami swojego banku

06:00 Ranking lokat rocznych. Najlepsi już poniżej 2 proc.

06:00 Spotkanie Duda-Trump po raz piąty

06:00 Duże inwestycje w gospodarce morskiej

06:00 Mniej firm niż pod koniec kwietnia planuje zwolnienia

05:32 USA do końca roku zawieszają wydawanie wiz pracowniczych

