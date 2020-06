Mocne wzrosty GPW. Odbicie na bankach

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Wyraźną zielenią zakończyły wtorkową sesję główne indeksy GPW. Wzrostom przewodziły banki, które podjęły kolejną próbę odbicia.

Wzrostem o 1,6 proc. zakończył wtorkową sesję WIG20. Podobny wynik udało się uzyskać WIG-owi. Lepiej od dużych spółek wypadły "średniaki", mWIG40 urósł bowiem o 2,1 proc. Słabiej z kolei poradził sobie sWIG80 (+1 proc.), ale warto pamiętać, że indeks ten w tym roku radzi sobie najlepiej z wymienionej czwórki. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,07 mld zł.

Dzisiejsze nastroje na GPW wpisywały się w to, co obserwowaliśmy na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX zyskał 2 proc., włoski FTSE 1,9 proc., większość indeksów notowała jednak mniejsze wzrosty niż WIG20. Amerykanie także rozpoczęli wtorkowy handel od zieleni. W momencie zamknięcia sesji na GPW główne indeksy Wall Street zyskiwały ok. 1 proc.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

W kontekście dzisiejszych wzrostów warto wspomnieć o danych makro. Wstępne odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego strefy euro pokazały symptomy poprawy sytuacji. Ekonomistów szczególnie zaskoczyło tempo ożywienia we Francji.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notował sektor finansowy. O blisko 5 proc. w górę poszły akcje PKO BP i Pekao, 3,9 proc. zyskało PZU, o 3,5 proc. w górę poszedł zaś mBank. W sumie WIG-Banki zyskał aż 3,7 proc. Sektor, mimo kilku prób odbicia, wciąż nie może pozbierać się po marcowej przecenie. Przeszkodą w kontynuacji ruchu w górę jest przede wszystkim obawa, że środowisko niemal zerowych stóp procentowych zagości w Polsce na dłużej.

Oprócz banków udaną sesję mają za sobą także KGHM (+3,4 proc.), Orlen (+1,9 proc.) oraz Dino (+1,8 proc.). Po drugiej stronie znalazła się z kolei energetyka. Aż 6-proc. przeceny zaliczyły PGE oraz Tauron. Przypomnijmy, że sektor gwałtownie rósł na przełomie maja i czerwca, w połowie miesiąca wzrosty jednak wyhamowały i dzisiejsza sesja wpisuje się w to "przeciąganie liny" na energetyce. W kontekście sektora warto dodać, że ostatnie gwałtowne ulewy przyniosły problemy w elektrowniach, w tym przede wszystkim podtopienia w należącym do PGE Bełchatowie.

W składzie mWIG-u najmocniejsze wzrosty zanotował Mabion (+16 proc.), mocno w górę szła także powiązana z nim Celon Pharma (+5,6 proc.). - Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu - poinformował podczas telekonferencji w ramach GPW Innovations Day prezes farmaceutycznej spółki Maciej Wieczorek. Być może dokapitalizowaniem spółki zajmie się kontrolowany przez Wieczorka Glatton.

Na szerokim rynku spadki notowało m.in. KCI (-6,3 proc.), które od dawna kręci nosem na swoją obecność na GPW i szuka dziwnych sposobów opuszczenia giełdy (np. niegdyś zaproponowano przejście z GPW na NC). Narzekanie pojawiło się i dziś, gdy na rynek trafił komunikat, w którym KCI narzekało na obowiązki informacyjne, koszty notowania, oraz że... " Zintensyfikowana akcja dezinformacyjna prowadzona w mediach elektronicznych deprecjonująca intencje akcjonariusza kontrolującego KCI".

Adam Torchala