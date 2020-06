Mieszkaniówka już po koronawirusie? Wciąż jest dużo gorzej niż przed rokiem

fot. Piotr Guzik /

Maj przyniósł odbicie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, choć do wyników sprzed roku wciąż sporo brakuje. W relacji do kwietnia zwiększyła się liczba oddanych mieszkań, wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Branżę napędzają jednak przede wszystkim klienci indywidualni stawiający własne domy.

W maju w Polsce oddano do użytku 16 486 mieszkań – o 20 proc. więcej niż w kwietniu. Tym samym po kwietniowej zapaści sytuacja wróciła do notowanej w pierwszych trzech miesiącach roku.

Najlepszy maj w historii

Wynik osiągnięty przez branżę sprawił, że tegoroczny maj był najlepszym piątym miesiącem roku w historii pod względem liczby przekazanych do użytkowania mieszkań. W relacji do maja 2019 r. był o 7,3 proc. wyższy, a w porównaniu z majem 2018 r. – o 37,8 proc.

/ fot. Bankier.pl /

Od początku roku do końca maja nowi lokatorzy odebrali klucze do 79 832 lokali mieszkalnych (-0,3 proc. r/r).

Deweloperzy byli odpowiedzialni w maju za ponad dwie trzecie (67,8 proc.) oddanych do użytku mieszkań (11 180), osiągając w tym względzie wynik o 21,2 proc. lepszy niż przed rokiem i o 11,8 proc. lepszy niż w kwietniu. Inwestorzy indywidualni oddali w tym czasie do użytku 5010 lokali. W porównaniu do kwietnia liczba ta wzrosła aż o 39,6 proc., jednak w relacji do maja 2019 r. była o 6,9 proc. niższa.

W Polsce przybyło także 150 mieszkań komunalnych, 100 czynszowych, 42 spółdzielcze i 42 zakładowe.

Mniej chętnych na budowę niż przed rokiem

Względem kwietnia wzrosła także liczba wydanych pozwoleń na budowę. W maju urzędy wydały 19 338 pozwoleń (+15,4 proc. m/m). Optymizm opada jednak, jeśli majowy wynik porównamy z osiągniętym w poprzednich latach.

/ fot. Bankier.pl /

W relacji do maja 2019 r. liczba wydanych pozwoleń spadła o 28,3 proc., w porównaniu z majem 2018 r. o 12,1 proc., a względem maja 2017 r. o 17,4 proc.

Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę w mniejszym stopniu obniżyła się w przypadku inwestorów indywidualnych. W maju otrzymali oni 8299 pozwoleń – o 13 proc. mniej niż przed rokiem. W tym samym czasie deweloperzy otrzymali 10 722 pozwolenia (-36 proc. r/r).

Gminy budujące mieszkania komunalne otrzymały w maju 124 pozwolenia na budowę 279 lokali. Urzędy wydały także 193 pozwolenia na budowę społecznych mieszkań czynszowych.

Klienci indywidualni utrzymują branżę przy życiu

Maj przyniósł jeszcze większe rozwarstwienie między inwestorami indywidualnymi i deweloperami pod względem liczby rozpoczętych budów. Inwestorzy indywidualni odpowiadali za blisko 60 proc. rozpoczętych w maju budów (8722), co było o 23,3 proc. lepszym wynikiem od kwietniowego i jednocześnie o 3,3 proc. gorszym od osiągniętego w maju 2019 r.

Deweloperzy rozpoczęli w tym czasie 6188 budów, jedynie o 0,1 proc. więcej niż w kwietniu i aż o 44,6 proc. mniej niż w maju 2019 r.

/ fot. Bankier.pl /

Od początku roku do końca maja rozpoczęto w Polsce budowę 81 202 lokali mieszkalnych, co jest wynikiem o 15,8 proc. gorszym względem analogicznego okresu 2019 r.

Od początku roku najwięcej mieszkań oddano do użytku w woj. mazowieckim (14,8 tys.), wielkopolskim (8,4 tys.) i dolnośląskim (8,2 tys.). W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w woj. mazowieckim (15,9 tys.) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 10,1 tys.), natomiast najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto zanotowano w woj. mazowieckim (15,3 tys.), wielkopolskim (8,7 tys.) i pomorskim (7,0 tys.).