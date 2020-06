Podszywają się pod Getin Bank i żądają dopłaty

fot. Marek Wisniewski / FORUM

Oszuści wyłudzają pieniądze od klientów Getin Banku. Stosują tzw. metodę na dopłatę - wysyłają SMS-y i e-maile z informacją o częściowo nieuregulowanym zobowiązaniu m.in. za energię elektryczną czy przesyłkę kurierską.

- Wyłudzenie polega na przesłaniu SMS-a lub e-maila z informacją o niedopłacie za daną usługę (np. rachunek za energię elektryczną, telefon, dostarczenie zamówionej przesyłki przez firmę kurierską) lub o dopłacie za dodatkowe usługi (np. odkażenie przesyłki) i konieczności pilnego uiszczenia płatności w skromnej, niebudzącej podejrzeń wysokości - przeczytamy w komunikacie Getin Banku.

W przesyłanej przez oszustów wiadomości są informację o konsekwencjach związanych z brakiem uregulowania płatności. Przestępcy straszą odcięciem prądu, blokadą połączeń telefonicznych czy niedostarczeniem przesyłki kurierskiej. SMS-y i e-maile zawierają link do domeny z rzekomym formularzem płatności.

W rzeczywistości po kliknięciu linku zostajemy przekierowani do fikcyjnej strony internetowej podszywającej się pod bank, która przechwytuje dane do logowania do systemu bankowości internetowej oraz wprowadzone kody. Cyberprzestępcy wykorzystują je do autoryzacji przelewów wychodzących z rachunku bankowego.

Cyberprzestępcy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do wyłudzania danych osobowych oraz wykorzystywania ich do przejęcia kontroli nad rachunkami bankowymi i finalnie "wyczyszczeniem" ich z oszczędności. O tym, co zrobić jeżeli padniemy ofiarą kradzieży tożsamości pisaliśmy tutaj. Wczoraj ostrzegaliśmy także przed oszustami "rozdającymi" 2,5 tys. zł od Ikea.

