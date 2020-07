To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 15 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Wczoraj - informacja o tym, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym, bardzo niskim poziomie, a dziś nowa analiza skutków - dla oszczędzających. W "rankingu LOLkat" (to nie literówka) Michał Kisiel publikuje długą listę bieżących propozycji banków dla oszczędzających. Ale jakich!

"Lokata (...) daje 0 procent. Produkt zapewne przypadnie do gustu osobom, które lubią wiedzieć, na czym stoją. Wypłacając, otrzymają dokładnie tyle, ile wpłaciły 3 miesiące wcześniej. Jest w tym coś pocieszającego. No i fiskus nie dostanie ani grosza. No i fiskus nie dostanie ani grosza." I śmieszno, i straszno. Jakie czasy, takie stawki. Polecam raz jeszcze, bo dobrze zdawać sobie sprawę z szerokiego spektrum efektów polityki monetarnej.

Wywołane przez ten sam powód, któremu na imię Covid-19, zaostrzenie polityki kredytowej w bankach było jednym z hamulców w sprzedaży nowych mieszkań, pisze dziś Adam Torchała. Z analizy Bankier.pl, której poddano wyniki dwunastu giełdowych deweloperów wynika, że klienci kupili w II kwartale 2020 roku aż o 32,3 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem.

Zakupy stają się generalnie stają się mniej przyjemne, bo inflacja trzyma się mocno. W górę idą m.in. ceny żywności i usług, wyjaśnia dziś, powołując się na najnowsze dane GUS-u, główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany.

Środa pokazała, że nie ma co spieszyć się z zakupami wakacji w krajach, co do których wciąż nie ma zielonego światła na podróżowanie. Do 28 lipca przedłużono zakaz lotów do Szwecji i Portugalii, trudności czekają też na wybierających się do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, gdzie zapowiedziany nakaz zasłaniania twarzy przy okazji generuje nieprawdziwe informacje, które teraz dementuje tamtejszy rząd.

Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi, wybranymi dla Państwa wiadomościami. Opłaca się wiedzieć.

Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

19:42 Niespokojnie w Bułgarii. Antyrządowe protesty w wielu miastach

19:22 Idea Bank nie zgadza się z decyzjami UOKiK i zamierza złożyć odwołanie

19:20 3 mln zł z tarczy dla Agory na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

19:06 Sąd w Arabii Saudyjskiej: kobieta może samotnie żyć i podróżować

18:29 Nowy premier Francji przedstawia plan wzmocnienia kraju

17:50 Projekt w sprawie pracowników delegowanych skierowany do komisji

17:48 Wzrosty na GPW. Odbicie CD Projektu

17:34 Bon turystyczny także dla dzieci rodziców pracujących za granicą

16:51 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o homologacji silników do maszyn mobilnych

15:55 Unia ma nowy pomysł na ściąganie podatków od firm internetowych

15:55 Nie będzie nakazu zakrywania twarzy w miejscach pracy w Wielkiej Brytanii

15:40 Katastrofa ekologiczna w Dolinie Baryczy. Minister środowiska zabiera głos

14:58 Samsung chce w 2028 r. uruchomić standard 6G

14:32 Pierwszy pozew zbiorowy przeciwko mBankowi rozstrzygnięty – bank wycofuje apelację

14:10 Sprzedaż mieszkań u deweloperów załamała się



14:03 WSA unieważnił kolejną uchwałę "anty-LGBT"

13:34 Przy resorcie zdrowia powstał zespół do spraw opieki farmaceutycznej

13:32 Zarzut dla mężczyzny po śmiertelnym wypadku na elektrycznej hulajnodze

13:29 CBOS: Polacy wciąż mają problem z dostępem do lekarzy. Przez koronawirusa

13:25 KE pokazała środki, które mają przygotować UE na drugą falę Covid-19

13:00 KNF: Na koniec maja 16 banków wykazało stratę w wysokości 333,3 mln zł

12:30 Lotnisko Chopina ma o 97,4 proc. mniej pasażerów

11:59 Komisja Europejska przegrywa z koncernem Apple w Sądzie UE

11:52 Celebryci zainwestowali w firmę produkującą wegańskie mleko

11:25 Władze Andaluzji nakazują noszenie masek, również na plaży

10:50 Zakaz lotów do Portugalii i Szwecji przedłużony

10:16 W pierwszym półroczu 2020 roku Polacy zarejestrowali ponad 722 tysiące pojazdów

10:00 Inflacja trzyma się mocno. Drożeje żywność i usługi

09:50 Aldi wycofuje kostki lodu ze sprzedaży

09:24 Rzecznik rządu: bon turystyczny nie dla emerytów

09:18 Kurs euro nie sforsował 4,50 zł. Frank spadł pod opór

09:04 Ceny ropy w USA w górę po spadku zapasów tego surowca

09:04 Chile nie złagodzi kornawirusowych restrykcji

08:55 Auchan wprowadza usługę click&collect

08:49 UOKiK ostrzega przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy

07:34 Niemcy: boom na baseny ogrodowe, hurtownie świecą pustkami

07:30 Więcej chętnych, ale nie każdy dostanie kredyt

07:27 Rośnie liczba właścicieli aut przyłapanych bez polisy OC

07:03 Akt oskarżenia wobec 11 osób wyłudzających VAT przy obrocie metalami szlachetnymi

07:00 Giełdowe szaleństwo w Chinach

06:46 Wakacje w Barcelonie pod znakiem walki z epidemią

06:16 Hotele nad jeziorem Como straciły 90 procent gości

06:00 Rosną ceny usług bankowych. Podwyżki ruszyły już w ubiegłym roku

06:00 LOLkaty – antyranking lokat 2020

05:41 Co siódma spółka na GPW ma problem z regulowaniem płatności

02:25 5,4 mln Amerykanów straciło ubezpieczenie zdrowotne

