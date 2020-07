Kurs euro nie sforsował 4,50 zł. Frank spadł pod opór

fot. Silas Stein / Shutterstock

Dzięki wtorkowej kontrofensywie złotego oddaliło się widmo przełamania przez kurs euro poziomu 4,50 zł. Notowania franka szwajcarskiego spadły poniżej kluczowego oporu leżącego na wysokości 4,20 zł.

Polski rynek walutowy nie przestaje zaskakiwać. Powyborczy poniedziałek przyniósł silny wzrost kursu euro, co dało techniczny sygnał do dalszych zwyżek. Lecz we wtorek złoty dość nieoczekiwanie się umocnił – kurs EUR/PLN obniżył się do 4,47 zł. Sytuacji na rynku nie zmienił komunikat z Rady Polityki Pieniężnej, która prawie nie różnił się od wersji z czerwca.

W środę o 9:16 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4718 zł, a więc bez większych zmian względem wtorkowego kursu odniesienia. Dolar amerykański był wyceniany na 3,9227 zł, także bez większych zmian.

Za franka szwajcarskiego płacono 4,1794 zł po tym, jak dzień wcześniej kurs helweckiej waluty obniżył się aż o trzy grosze. W efekcie para frank-złoty nie przełamała oporu zlokalizowanego na wysokości 4,20 zł.

KK