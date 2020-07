Sprzedaż mieszkań u deweloperów załamała się

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Gwałtowny spadek sprzedaży mieszkań zanotowali deweloperzy w minionym kwartale – wynika z wyliczeń Bankier.pl. Koronawirus mocno uderzył w ten rozgrzany wcześniej rynek, jednak deweloperzy liczą, że najgorsze już za nimi.

Dwunastka przebadanych przez Bankier.pl deweloperów sprzedała w II kwartale 2020 roku 2761 mieszkań. To wynik aż o 32,3 proc. gorszy niż przed rokiem, gdy w II kwartale 2019 roku ta sama grupa mogła się pochwalić wynikiem na poziomie 4080 mieszkań. Miniony kwartał był także zdecydowanie najgorszym kwartałem dla tej grupy w ostatnich latach (badanie objęło okres od I kwartału 2016 roku).

Co istotne spadki sprzedaży zanotowała cała przebadana przez nas dwunastka. Od skromnych 2-proc., po gwałtowne, sięgające 69 proc. W sumie u czterech deweloperów (1/3 przebadanych) sprzedaż spadła o co najmniej połowę, w siedmiu przypadkach (ponad połowa przebadanych) obsunięcie w sprzedaży przekroczyło 40 proc.

/ Bankier.pl

Nieco lepiej wyglądają dane za I półrocze 2020 roku, które ratuje I kwartał 2020 roku. Tutaj rok do roku zanotowano spadek z 8186 mieszkań do 6789, czyli o 17,1 proc. Trzem deweloperom udało się zanotować wzrosty, jednak podobnie jak w przypadku danych kwartalnych, także i przy półrocznych większość zanotowała dwucyfrowe spadki.

Najtrudniejsze za deweloperami?

Wskazanie przyczyny takich zmian wydaje się dość proste. To przede wszystkim w II kwartale odczuwaliśmy ograniczenia związane z koronawirusowym lock downem i zasadami społecznego dystansowania się. Odczuli je także deweloperzy, którzy właśnie koronawirusa wskazywali, jako główny powód gwałtownych spadków sprzedaży.

- Z powodu lockdownu i dużej niepewności odnośnie rozwoju sytuacji, sprzedaż na początku II kwartału wyhamowała. W kwietniu Develia zanotowała ujemną sprzedaż -7 lokali, ponieważ utrudnione było prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej, a klienci obawiali się o przyszłość i wstrzymywali się z decyzjami dotyczącymi zakupu mieszkania. W kolejnych miesiącach wraz z odmrażaniem gospodarki, sytuacja zaczęła wracać do normy i obserwowaliśmy stopniowy wzrost zainteresowania ofertą Develii. W maju sprzedaż wyniosła 40 mieszkań, natomiast w czerwcu 79. To oznacza tendencję wzrostową, jednak klienci są nadal ostrożni w podejmowaniu decyzji – mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. W sumie spółka zanotowała spadek sprzedaży w II kwartale o 61 proc.

Sprzedaż mieszkań u deweloperów Spółka II kw. 2019 II kw. 2020 Rok do roku 1H2019 1H2020 Rok do roku Archicom 349 220 -36,96% 755 513 -32,05% Atal 904 536 -40,71% 1621 1297 -19,99% Budimex Nieruchomości 466 275 -40,99% 731 816 11,63% Dom Development 836 816 -2,39% 1762 1631 -7,43% Echo Investment 290 254 -12,41% 644 653 1,40% Inpro 178 91 -48,88% 364 281 -22,80% J. W. Construction 208 130 -37,50% 488 340 -30,33% Develia 287 112 -60,98% 618 423 -31,55% Lokum Deweloper 82 41 -50,00% 171 88 -48,54% Ronson 172 149 -13,37% 346 427 23,41% Marvipol Development 225 112 -50,22% 527 244 -53,70% Wikana 83 25 --69,88% 159 76 -52,20% RAZEM 4080 2761 -32,33% 8186 6789 -17,07% Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów bieżących deweloperów

Na poprawę sytuacji zwraca także uwagę Zbigniew Juroszek, prezes Atala. - W kolejnych miesiącach II kwartału notowaliśmy coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą i rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. W kwietniu było 141, w maju 200, a w czerwcu 281 umów rezerwacyjnych. Jeżeli nie nastąpią żadne nieoczekiwane okoliczności związane z sytuacją epidemiczną, to branża powinna skończyć rok sprzedażą o ok. 20-25 proc. niższą niż gdyby nie było pandemii koronawirusa – tłumaczył Juroszek. Jego Atal zanotował w minionym kwartale spadek sprzedaży o 40,7 proc.

Najlepiej na trudnym rynku poradził sobie Dom Development, którego sprzedaż spadła tylko o 2 proc. Dużo słabiej radzili sobie mali deweloperzy, a sprzedaż Wikany, czy Lokum spadła poniżej 50 sztuk. - W II kwartale 2020 r. odnotowujemy spadek sprzedaży r/r. Decydującym czynnikiem, który miał na to wpływ, była pandemia koronawirusa i ograniczenia związane z trwającym kilka tygodni lockdownem. Niepewna sytuacja i obawy klientów o stabilność finansową sprawiły, że wielu z nich odłożyło w czasie plany zakupowe. Dodatkowym powodem stało się zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Zwiększenie wymogów dotyczących wkładu własnego oznacza, że część nabywców może mieć problem z uzyskaniem środków na zakup nieruchomości. Okoliczności te poskutkowały ograniczeniem popytu w głównej mierze na produkty o podwyższonym standardzie, które oferujemy – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Rynek inny niż przed pandemią

Banki zacieśniły politykę wkładu własnego m.in. w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która uderzyła w rentowność sektora. Warto jednak zauważyć, że np. w maju (ostatnie dostępne dane) wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w Polsce o 24,8 proc. rok do roku. Dodatkowo w czerwcu 2020 roku o kredyt hipoteczny aplikowało łącznie 36,1 tys. klientów. Rok wcześniej – 35,2 tys. W porównaniu do kwietnia 2020 r. liczba wnioskujących wzrosła o 29,9 proc., a w stosunku do maja 2020 r. - wzrosła o 25,9 proc.

Deweloperzy mają też problem z cenami, o czym informowaliśmy na początku tygodnia. – Klienci co prawda powrócili do poszukiwań, jednak nie każdy z nich nadal ma wystarczającą zdolność kredytową. Kupujący negocjują, a sprzedający przeceniają mieszkania. Zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym widać spadek cen ofertowych – twierdzi Anna Karaś, starszy analityk rynku nieruchomości w Cenatorium. – Deweloperzy masowo uruchomili akcje promocyjne mające przyciągnąć klientów do biur sprzedaży. Pojawiają się kilkuprocentowe przeceny mieszkań, zachęcające do zawierania transakcji teraz, a nie odwlekania ich na późniejszy okres – kontynuuje.

W maju względem kwietnia niższy okazał się m.in. odczyt indeksu urban.one, który pokazuje kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości w Polsce. Na obniżkę stawek dyktowanych przez deweloperów wpływ może mieć również odpływ klientów inwestycyjnych, którzy przed wybuchem pandemii koronawirusa byli w głównej mierze odpowiedzialni za popyt na rynku i wzrost cen. Koronawirus przyniósł jednak gwałtowny spadek popytu na krótkoterminowy wynajem mieszkań, co odbiło się także na rynku długoterminowym. Sytuacja zatem nadal odbiega od tego, co obserwowaliśmy przed koronawirusem.