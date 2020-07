Rosną ceny usług bankowych. Podwyżki ruszyły już w ubiegłym roku

fot. Monster Ztudio / Shutterstock

Ceny usług bankowych idą w górę. Z analizy NBP wynika, że podwyżki zaczęły się już w II półroczu 2019 roku. Podrożały m.in. średnie opłaty za prowadzenie rachunków osobistych, przelewów zlecanych w placówkach i przez telefon oraz za obsługę kart. Ten trend kontynuowany jest obecnie.

Narodowy Bank Polski co pół roku publikuje raport, w którym porównuje wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym. Najnowsza, udostępniona kilka dni temu, analiza obejmuje drugie półrocze 2019 roku. W opracowaniu omówiono m.in. opłaty za prowadzenie rachunków, obsługę kart płatniczych i przelewy. Ocenie poddano flagowe rachunki z 13 banków komercyjnych i jednego banku spółdzielczego.

Podane w tabeli ceny są średnimi arytmetycznymi wyliczonymi z opłat za usługi oferowane przez poszczególne instytucje. Jak wynika z opracowania, średnie ceny produktów bankowych już w drugim półroczu 2019 roku zaczęły iść w górę. Na przykład cena za prowadzenie rachunku wzrosła z 5,45 zł do 6,37 zł, przelew w placówce zdrożał z 7,93 zł do 8,03 zł, a przelew internetowy z poziomu 0,04 do 0,05 zł.

Wpływ na tę ostatnią pozycję miał BOŚ, który wprowadził opłatę za przelewy internetowe w wysokości 0,10 zł. Przy czym opłata ma charakter warunkowy, a zwolnienie można otrzymać dzięki „udzieleniu przez klienta zgody na wysyłanie zmian regulacji elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika”.

Opłaty związane z rachunkami i przelewami Analizowana opłata Średnia cena w I półroczu Średnia cena w II półroczu Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego 5,45 zł 6,37 zł Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z tej opłaty 1,65 zł 1,77 zł Opłata za realizację polecenia przelewu w placówce banku 7,93 zł 8,03 zł Opłata za realizację polecenia przelewu za pośrednictwem usługi bankowości Telefonicznej 5,96 zł 6,59 zł Opłata za realizację polecenia przelewu za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet) 0,04 zł 0,05 zł Średnia opłata za przelew natychmiastowy realizowany w placówce 10,33 zł 11,44 zł Średnia opłata za przelew natychmiastowy realizowany za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 13,40 zł 13,40 zł Średnia opłata za przelew natychmiastowy realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet) 5,42 zł 5,53 zł Opłata za realizację polecenia zapłaty 0,27 zł 0,28 zł Opłata za realizację zlecenia stałego 0,23 zł 0,25 zł Opłata za realizację wpłaty gotówkowej w placówce banku na rachunek płatniczy prowadzony przez innego dostawcę usług płatniczych 14,60 zł, min. 0,84 proc. 15,11 zł, min. 0.86 proc. Opłata za realizację wpłaty własnej gotówkowej w placówce banku 2,07 zł 2,23 zł Opłata za realizację wypłaty gotówki w placówce banku 2,23 zł 2,41 zł Źródło: NBP

W górę poszły także opłaty za karty płatnicze, choć zdrożały nie wszystkie pozycje. Średnia opłata za użytkowanie karty wzrosła z 5,08 zł do 5,53 zł, ale już opłaty związane z wypłatą z bankomatów potaniały lub pozostały na niezmienionym poziomie.

Opłaty związane z obsługą kart płatniczych Analizowana opłata Średnia cena w I półroczu Średnia cena w II półroczu Opłata za użytkowanie karty 5,08 zł 5,53 zł Opłata za użytkowanie karty debetowej po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z tej opłaty 1,62 zł 1,72 zł Opłata za wypłatę gotówki z użyciem karty debetowej w bankomatach własnych i wskazanych przez bank sieciach bankomatów 0,19 zł 0,44 zł Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach innych banków w kraju 3,23 zł i 2,33 proc. 3,19 zł i 2,33 proc. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach innych podmiotów za granicą 8,22 zł i 2,67 proc. 6,63 zł i 2,63 proc. Opłata za wpłatę gotówki we wpłatomatach/bankomatach własnych z funkcją wpłaty 0,00 zł 0,00 zł Opłata za wpłatę gotówki we wpłatomatach/bankomatach z funkcją wpłaty innych Podmiotów 1,33 zł i 0,47 proc. 1,33 zł i 0,47 proc. Opłata za przewalutowanie transakcji 2,88 proc. 2,93 proc. Opłata za usługę cash back 0,47 zł 0,50 zł Źródło: NBP

Analitycy NBP zwracają uwagę, że banki kontynuują politykę cenową promującą elektroniczne kanały dystrybucji usług płatniczych i oferującą korzystniejsze warunki cenowe klientom realizującym transakcje bezgotówkowe. Wyróżniają też dwa widoczne trendy. Pierwszy z nich dotyczy upraszczania oferty bankowej polegający na zmniejszeniu liczby oferowanych kont osobistych. Drugi – rozszerzania oferty o nowe usługi (głównie przelewy natychmiastowe i przelewy SORBNET).

Opłaty w bankach rosną cały czas

Trend związany z podnoszeniem opłat – zaobserwowany już w II półroczu 2019 roku – kontynuowany jest obecnie. Jak wynika z danych GUS-u, w maju 2020 usługi bankowe zdrożały o 40 proc. Przy czym należy zastrzec, że każda – nawet stosunkowo niewielka – zmiana nominalna, np. o 1 zł, powoduje, że procentowa zmiana ceny danej usługi kształtuje się na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu procent. W pierwszym półroczu 2020 roku kilka banków informowało już o poniesieniu opłat. To m.in. Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy czy Credit Agriocole. Szczegółowo podwyżki opisywaliśmy w artykule "Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40 proc. rok do roku".

Należy oczekiwać, że to jeszcze nie koniec podwyżek cen za podstawowe usługi bankowe. W ten sposób banki będą chciały zasypać dziurę w przychodach, która powstała na skutek obniżenia stóp procentowych NBP do najniższego poziomu w historii.