LOLkaty – antyranking lokat 2020

Żarty się skończyły. Od ostatniego zestawienia najniżej oprocentowanych lokat na rynku minęły dwa lata. Stawki, które budziły uśmiech w ostatnim antyrankingu dziś mogą wzbudzać zazdrość oszczędzających. Strach myśleć, co będzie dalej. Czy wkrótce 0,01 proc. rocznie będziemy wspominać z rozrzewnieniem?

W 2013 r. zaprezentowaliśmy na łamach Bankier.pl pierwszy na polskim rynku antyranking lokat terminowych. Na czele zestawienia pojawiła się wówczas „LOLkata” o oprocentowaniu 0,05 proc. Naśmiewając się z ułamkowych propozycji banków, nie spodziewaliśmy się, że już za kilka lat „homeopatyczne” odsetki będziemy wspominać jako stare, dobre czasy. O rewolucji, która zaszła na rynku świadczyć może fakt, że dziś taki produkt zająłby 4 miejsce w zestawieniu najlepszych depozytów terminowych na 3 miesiące.

„How low can you go?” – na takie pytanie próbują odpowiedzieć dzisiaj sobie banki. Po serii obniżek stóp procentowych przestrzeni pozostało naprawdę niewiele. Z jednej strony psychologiczną granicę stanowi okrągłe zero. Ujemne oprocentowanie depozytów na razie odstraszałoby klientów i wzbudziło sensację w mediach. Nikt nie chce wyjść przed szereg, wiedząc, że taka lokata przegrałaby nie tylko z przysłowiową „skarpetą”, ale również z rachunkiem osobistym, który niemal każdy bank ma w tej chwili w ofercie.

Prawą stronę przedziału trudniej zdefiniować. Każdy bank musi sam określić, gdzie jest granica, powyżej której można taniej pozyskać środki. Na rynku międzybankowym 3-miesięczna pożyczka kosztuje ok. 0,26 proc. rocznie (WIBOR 3M). To może być jakiś wyznacznik, gdzie znajduje się łatwo dostępny zamiennik depozytów od klientów.

Drugie miejsce po przecinku i tłumy na podium

Za nami kolejna, być może ostatnia w tym roku fala zmian w bankowych cennikach depozytów. Ich efekt jest taki, że konstruując tegoroczne zestawienie mieliśmy nie lada problem – wygląda na to, że niemal każdy bank pragnął znaleźć się na podium.

W rezultacie antyranking jest krótki i długi jednocześnie. Krótki, bo obejmuje tylko dwa miejsca – pierwsze i drugie. Długi, bo na drugim miejscu mamy prawdziwy tłum. W dodatku wiele banków zapragnęło być tak blisko zera jak to tylko możliwe w przypadku kilku produktów. Dzięki temu klienci mają wybór – mogą zarobić 1 grosz rocznie (brutto!) od każdych 100 zł oszczędności jako dumny posiadacz np. lokaty rentierskiej, mobilnej, dynamicznej, superprocent lub doskonałej. A jeśli ktoś ma mniejsze ambicje – standardowej.

Zdecydowaliśmy się nie prezentować kolejnej, trzeciej pozycji. Znalazłyby się na niej bowiem lokaty, które miałyby szansę konkurować w „zwykłych”, regularnych rankingach Bankier.pl. Granica między LOLkatami i najlepszymi lokatami zaczęła się zacierać – trochę śmiesznie, trochę strasznie.

And the winner is…

Ale dość o przegranych. Zwycięzca może być tylko jeden. To zaszczytne miano przypada tym razem Bankowi BPS, w którym 92-dniowa Lokata 365 daje 0 procent. Produkt zapewne przypadnie do gustu osobom, które lubią wiedzieć, na czym stoją. Wypłacając, otrzymają dokładnie tyle, ile wpłaciły 3 miesiące wcześniej. Jest w tym coś pocieszającego. No i fiskus nie dostanie ani grosza.

Wyróżnienie honorowe otrzymuje PKO BP. Jego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Program Budowania Kapitału”, chociaż nie jest typową lokatą terminową, daje także równe 0 proc. (WIBOR 3M minus 0,5 pp. dawałby wynik ujemny).

Zestawienie trzymiesięcznych lokat terminowych o najniższym oprocentowaniu Lp. Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie 1. Bank BPS Lokata 365 (na 92 dni) 0,00% 2. Alior Bank Standardowa 0,01% 2. Bank Millennium Lokata Millennium 0,01% 2. Bank Millennium Lokata SuperProcent 0,01% 2. Bank Millennium Lokata Millenet 0,01% 2. Bank Pekao E-Lok@ta 0,01% 2. Bank Pekao Lokata mobilna 0,01% 2. Bank Pekao Lokata standardowa 0,01% 2. Bank Pekao Lokata rentierska 0,01% 2. Bank Pocztowy Lokata Mini (4M) 0,01% 2. BNP Paribas Bank Lokata standardowa 0,01% 2. BNP Paribas Bank Lokata GOonline 0,01% 2. Citi Handlowy Kombilokata (29 dni) 0,01% 2. Credit Agricole Lokata terminowa (90 dni, oproc. zmienne) 0,01% 2. Credit Agricole Lokata dynamiczna 0,01% 2. Inteligo Lokata terminowa 0,01% 2. mBank Lokata 0,01% 2. mBank Lokata na nowe środki 0,01% 2. PKO BP Lokata terminowa 0,01% 2. Santander Consumer Bank Direct+ Doskonała 0,01% 2. Santander Consumer Bank Zysk+ Doskonała 0,01% 2. T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa 0,01% Źródło: Bankier.pl na podstawie taryf banków, 14.7.2020.

Na drugim miejscu natomiast znajdziemy niemal każdy bank znany polskim klientom. Mamy mBank, Bank Pekao, PKO BP, Alior Bank i wielu innych. Brakuje kilku nazw, ale (odpukać!) może wkrótce dołączą one do peletonu.

Dla banków, które nie znalazły się w tegorocznej edycji rankingu mała podpowiedź – z zerem trudno wygrać, ale trzecie miejsce po przecinku jest jeszcze niezagospodarowane. Może wraz z premierą nowego filmu o Jamesie Bondzie czas na mocne rynkowe uderzenie? Lokata 0,007 proc. – nie czas umierać.