To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 26 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie. W krótkiej i skondensowanej formie.

Oficjalna liczba zarażeń koronawirusem w Polsce wciąż rośnie, w efekcie dziś po raz pierwszy wkroczyliśmy na czterocyfrowy poziom – sumaryczna liczba zakażeń przekroczyła 1200. Dlatego też mieliśmy dziś do czynienia z bezprecedensowym posiedzeniem Sejmu, w czasie którego posłowie przyjęli regulacje umożliwiające im w sytuacjach nadzwyczajnych pracę przy wykorzystaniu środków komunikacji bezpośredniej oraz zdalne przeprowadzanie głosowań. Jutro kolejne posiedzenie Sejmu, już w nowej rzeczywistości, kiedy część posłów będzie brało w nim udział zdalnie.

Kolejne fatalne informacje napływają także z gospodarki. W Stanach Zjednoczonych liczba osób, które zgłosiły się w ubiegłym tygodniu po zasiłki dla bezrobotnych przekroczyła 3 mln. Tak źle nie było nigdy w historii zbieranych danych. Czy czeka nas powtórka z Wielkiego Kryzysu? Rośnie góra niezapłaconych faktur. Ponad 20% firm nie płaci już dostawcom – wynika z sondażu Krajowego Rejestru Długów. Nie płaci, choć mogłaby. Potwierdzają to obserwacje jednego z banków - ING Bank Śląski obserwuje u swoich klientów firmowych, że zaczynają kumulować środki na rachunkach bieżących, przygotowując się na ewentualne problemy płynnościowe. A dodatkowo 69% firm planuje redukcje zatrudnienia – wynika z ankiety Lewiatana.

Sytuacja budżetu państwa też będzie nieciekawa – czekają go wydatki na pakiet antykryzysowy. Samo umorzenie i przesunięcie płatności składek ZUS oraz wypłata postojowego będzie kosztowała ok. 70 mld zł.

Nieciekawe informacje mamy także dla osób, które zastanawiają się nad zainwestowaniem oszczędności na trudne czasy – jeśli ktoś myślał o kupnie fizycznego złota, to jest już za późno, o czym pisze główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany. Tymczasem huśtawka nastrojów na giełdach trwa w najlepsze.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Chińskie fabryki wznawiają działalność po przerwie wymuszonej przez koronawirusa. Borykają się jednak ze spadkiem popytu zagranicznego, ponieważ pandemia uderzyła w gospodarki państw świata, w tym USA i krajów Europy. Narastają obawy o zwolnienia pracowników.

18:24 Włochy: ponad 8000 zgonów z powodu koronawirusa

We Włoszech w ciągu doby zanotowano 662 zgony osób z koronawirusem - poinformowały w czwartek władze. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 8165. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 62 tys. osób.

17:33 Dworczyk: Do 5 kwietnia chcemy zakończyć rządowy program "Lot do Domu"

Do 5 kwietnia chcemy zakończyć rządowy program "Lot do Domu"; w czasie trwania programu zostanie zrealizowanych łącznie blisko 400 rejsów, a ponad 45 tys. Polaków trafi do kraju - oświadczył w rozmowie z PAP szef KPRM Michał Dworczyk.

17:28 Zerowy VAT na darowane przez biznes produkty do walki z koronawirusem

Zerowa stawka VAT na środki dezynfekujące, maseczki czy kombinezony ochronne, przekazane przez firmy na walkę z koronawirusem. Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów, regulacja obowiązuje wstecznie, od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

16:20 Polscy pracownicy muszą wybrać – pozostanie w domu lub kwatery w Czechach

Polacy zatrudnieni w Czechach muszą wybrać, czy pracować i mieszkać tam, czy zostać w Polsce. Czeskie przepisy dotyczące walki z koronawirusem uniemożliwiają od czwartku przekraczanie granicy osobom, które robią to rzadziej niż trzy razy w tygodniu.

15:41 Rekrutacja online sposobem na epidemię

Część firm soi przed dylematem, czy w czasie epidemii koronawirusa prowadzić spotkania rekrutacyjne. W odpowiedzi na takie potrzeby portale ogłoszeniowe i agencje pracy wprowadzają możliwość przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej online.

15:32 UOKiK o czesnym za przedszkole czy żłobek

Ws. rozliczania czesnego, rodzice muszą porozumieć się z kierownictwem żłobka, czy przedszkola, by sprawiedliwie rozłożyć konsekwencje epidemii - doradza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodaje, że można skorzystać m. in. z pomocy rzecznika konsumentów.

14:50 KE chce danych z telefonów komórkowych, by tworzyć modele dot. Covid-19

Komisja Europejska chce dostać dane z telefonów komórkowych mieszkańców państw UE dotyczące ich przemieszczania się, by stworzyć wzorce dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i oceniać jak działają krajowe środki przeciw epidemii.

13:32 Sprzęt medyczny z Chin przyleciał do Polski

Bariery usunięte - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Andrzej Duda informując o lądowaniu pierwszego samolotu z Chin z transportem sprzętu ochronnego dla służb medycznych.

13:26 Drony pomogą w walce z koronawirusem

W czwartek pod auspicjami resortu infrastruktury, przedstawiciele służb i instytucji państwowych dyskutowali jak włączyć nowe technologie, m. in. drony, do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków koronawirusa - poinformowało w czwartek ministerstwo.

13:21 Emilewicz: Redukcja czynszów zapisana na sztywno w ustawie

Urlop czynszowy nie będzie stanowił większego problemu w funkcjonowaniu galerii handlowych - oceniła w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaznaczyła, że redukcja czynszów jest na sztywno zapisana w pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową.

13:15 Rząd proponuje ostre cięcie. Ile będzie mogła kosztować pożyczka?

Chwilówka na 15 dni na 1 tys. zł będzie mogła kosztować maksymalnie jedną piątą dzisiejszej dopuszczalnej ceny. W pakiecie projektów ustaw zwanym tarczą antykryzysową pojawiła się, z zaskoczenia, ważna tymczasowa zmiana dotycząca kosztów pożyczek i kredytów.

13:00 Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach

COVID-19 przeorganizował życie nie tylko przedsiębiorców, ale również rodziców. W procedowanej dzisiaj ustawie dotyczącej działań państwa w czasie koronawirusa znalazł się również zapis dotyczący zmian w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

11:14 Rząd może przemyśleć wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W obecnej sytuacji gospodarczej związanej z koronawirusem rząd może być zmuszony do przemyślenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ale obecnie nie jest przewidywane jego podniesienie - powiedziała w czwartek w trakcie wideokonferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

11:00 Uwaga na oszustwo - darmowy Netflix z powodu koronawirusa

Netflix rzekomo oferuje darmowy dostęp do swojej platformy na czas pandemii, by umilić ludziom czas w domu. Niestety, jak można się spodziewać, to kolejne oszustwo wykorzystujące koronawirusa.

10:53 Wirusowe "wakacje kredytowe" pod lupą Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy zwrócił się do banków o przekazanie wszystkich wniosków, aneksów i procedur dotyczących odroczenia terminu spłaty kredytów i produktów z nimi związanych. Będzie badał warunki tzw. “wakacji kredytowych”.

10:40 Rząd nie rezygnuje z reformy OFE

Rząd nie rezygnuje z reformy OFE, ale nie wiadomo czy w 2020 roku reforma wejdzie w życie - powiedzieli w trakcie wideokonferencji prezes PFR Paweł Borys i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

10:04 Egzaminatorzy szykują się do zdalnego próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Arkusze będę publikowane na ich stronach internetowych w kolejnych dniach: 30, 31 marca i 1 kwietnia – poinformowało MEN.

09:42 Prezes LPP: Jesteśmy w lepszej sytuacji niż CCC

LPP po zamknięciu wszystkich sklepów skupia się na obniżce kosztów. Grupa wstrzymała inwestycje, zakłada zdecydowanie mniej otwarć, redukuje zamówienia i renegocjuje umowy z galeriami handlowymi - poinformował PAP Biznes prezes LPP Marek Piechocki.

09:31 MultiSport zawiesza karty członkowskie

MultiSport zawiesza karty członkowskie. Powodem rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19. Firma zachęca do aktywności fizycznej przy wykorzystaniu materiałów online.

08:27 Wiceszef MZ: W szpitalach jest kilkadziesiąt procent wolnych respiratorów

W szpitalach przeznaczonych do leczenia pacjentów z koronawirusem jest kilkadziesiąt procent wolnych respiratorów i ok. 10 tys. wolnych miejsc - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

08:11 Polscy chemicy pokazali, jak tanio zsyntetyzować lek stosowany w COVID-19

Prof. Bartosz Grzybowski z zespołem pokazał światu, jak z tanich związków, unikając istniejących patentów, wyprodukować lek HCQ stosowany w leczeniu COVID-19. Użył w tym swojego programu Chematica, który jest w stanie wskazać wygodną drogę syntezy dowolnego związku chemicznego.

08:09 KNF odradza bankom dywidendy

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w związku z koronawirusem banki i zakłady ubezpieczeniowe powstrzymają się od wypłaty dywidend. Takie stanowisko na Twitterze przekazał przewodniczący Jacek Jastrzębski.

07:50 Branżę szkoleniową dzieli kilka tygodni od bankructwa

Ponad połowa firm szkoleniowych i doradczych już odnotowała opóźnienia w płatnościach za zrealizowane wcześniej usługi, niemal tyle samo straciło niemal 100 proc. swoich dochodów. Pozostałe wciąż pracują zdalnie, ale w mocno ograniczonym zakresie.

07:08 Wstrzymanie poboru podatków może ocalić gospodarkę

Wstrzymanie poboru podatków i obniżenie VAT może ocalić gospodarkę - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Kryzys wymaga radykalnych recept".

06:54 ZUS policzy umowy o dzieło. Czy to początek końca śmieciówek?

W projekcie specustawy koronawirusowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło - informuje w czwartkowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna. "Czy to początek końca śmieciówek?" - zastanawia się dziennik.

05:02 Senat USA przegłosował pakiet stymulacyjny warty ok. 2 bilionów USD

Ok. 2 biliony USD, czyli blisko 10 proc. PKB USA, wart jest przegłosowany w środę przez amerykański Senat pakiet stymulacyjny mający na celu złagodzenie skutków koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii.

Jest życie poza koronawirusem

18:06 Zysk netto Grupy Kęty w 2019 roku wyniósł 295,4 mln zł wobec szacowanych 294 mln zł

Grupa Kęty miała w 2019 roku 295,4 mln zł zysku netto wobec szacowanych 294mln zł - podała spółka w raporcie rocznym. EBITDA ostatecznie wyniosła 523,1 mln zł wobec 524 mln zł szacunków, a EBIT zgodnie z przewidywaniami 385 mln zł.

18:00 Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN na Energę przedłużony do 22 kwietnia

Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi został przedłużony z 9 do 22 kwietnia - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

15:30 MF planuje ułatwienia dla podatników posługujących się kasami fiskalnymi

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie ułatwień dla podatników posługujących się kasami fiskalnymi. Nie będą musieli wykazywać w ewidencji odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone - przewiduje projekt rozporządzenia ministra.

14:32 Skonsolidowany zysk netto ZE PAK zmniejszy się o 540 mln zł

Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz odpis aktualizujący pomniejszą skonsolidowany wynik netto ZE PAK o 540 mln zł, nie wpłyną natomiast na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA - podała spółka w komunikacie.

10:22 Weszły w życie przepisy o obniżonych stawkach VAT na niektóre produkty i usługi

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obniżonych do 8 proc., 5 proc. i 0 proc. stawek VAT opublikowano z Dzienniku Ustaw. Zerowa stawka obejmie czasowo, po spełnieniu określonych warunków, wyroby medyczne wykorzystywane do profilaktyki i walki ze skutkami koronawirusa.

10:02 Cudzoziemcy wydali w Polsce 45,3 mld zł w 2019 roku

W 2019 roku cudzoziemcy wydali w Polsce na zakup towarów i usług 45,3 mld zł, o 4,1 proc. więcej rdr - podał w czwartek GUS.

08:18 Budimex miał w 2019 r. 226 mln zł zysku netto

Grupa Budimex odnotowała w 2019 roku 318,4 mln zł zysku operacyjnego i 226 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 7,57 mld zł - podała spółka w raporcie rocznym.

06:00 Sprzedający podnieśli ceny mieszkań w całej Polsce. Nowy raport Bankier.pl

Luty przyniósł podwyżki cen ofertowych mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Po styczniowej korekcie próżno szukać miasta, w którym deweloperzy obniżyliby swoje żądania.

06:00 Dochód 7 tys. zł – jaki kredyt hipoteczny można otrzymać?

Para zarabiająca co miesiąc 7 tys. zł może zaciągnąć kredyt mieszkaniowy nawet na ponad 770 tys. zł, wynika z analizy Bankier.pl. Przy minimalnym wkładzie własnym dostępna kwota spada jednak o ponad 40 tys. zł.

Marcin Dziadkowiak