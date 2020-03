ZUS policzy umowy o dzieło. Czy to początek końca śmieciówek?

W projekcie specustawy koronawirusowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło - informuje w czwartkowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna. "Czy to początek końca śmieciówek?" - zastanawia się pismo.

"W ZUS można usłyszeć, że przekazywana przez płatników informacja o zawartych umowach o dzieło przyspieszy wypłatę postojowego – kryzysowego zasiłku 2080 zł dla samozatrudnionych i zarabiających na śmieciówkach. +Jak mielibyśmy przekazać pieniądze, gdybyśmy nie wiedzieli dokładnie, kto miał taką umowę?+ – przekonuje nasz rozmówca z rządu" - napisał dziennik.

Według DGP rząd Morawieckiego liczy w tej sprawie na wsparcie związkowców: "Solidarność zwracała uwagę, że takie umowy nie są nigdzie rejestrowane i przy wypłacie postojowego mogą się pojawić nadużycia. Krytyczny jest natomiast Związek Przedsiębiorców i Pracodawców" - wylicza gazeta. "Wydaje się, że jest to całkowicie niezwiązane z podstawowym celem pakietu" – cytuje oświadczenie ZPiP.

DGP przypomina, że "długofalowo taki rejestr umów o dzieło mógłby ułatwić ZUS kontrolowanie np., czy płatnik nie ucieka od płacenia składek, zawierając takie umowy". "Podobne rozwiązanie było już szykowane, gdy rząd myślał o jeszcze dalej idącym kroku – oskładkowaniu umów o dzieło" - zaznacza gazeta.

"Podczas prac nad spec ustawą – jak wynika z informacji DGP – w kręgach Zjednoczonej Prawicy pojawił się jeszcze inny pomysł na wsparcie małych przedsiębiorców. Inicjatywa nie ma jeszcze politycznej zgody, może na samym finiszu zostać zgłoszona jako poprawki poselskie" - podał w czwartkowym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna.

"Chodzi o stworzenie w BGK specjalnego funduszu, który przejściowo finansowałby małym firmom koszty stałe: podatki, składki, a nawet wynagrodzenia pracowników czy raty kredytów. Z takiego zastrzyku skorzystałby biznes, którego obroty w 2019 r. nie były większe niż 2 mln euro. Pomoc byłaby zwrotna, ale rozłożona aż na siedem lat. Spłatę przedsiębiorcy musieliby rozpocząć miesiąc po odwołaniu przez rząd stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego" - zdradza DGP.

Mnister pracy: Rejestracja umów umożliwi wypłatę świadczeń z tarczy antykryzysowej

W pakiecie tarczy antykryzysowej jest wypłata świadczenia dla umów zleceń lub o dzieło, które do tej pory nie były rejestrowane, stąd wynika potrzeba zarejestrowania - zauważyła w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zapytana o to w Polskim Radiu Marlena Maląg zauważyła, że tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje "potężne wsparcie dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, aby sytuacja była jak najbardziej opanowana pod względem finansowym". Podkreśliła również, że działania pomocowe mają być skierowane przede wszystkim dla tego sektora, żeby "gospodarka mogła ruszyć, nabrać swojego tempa".

"Między innymi w pakiecie tarczy jest wypłata świadczenia dla umów zleceń lub o dzieło, które do tej pory nie były rejestrowane, stąd wynika potrzeba zarejestrowania" - wskazała Maląg.

"Z drugiej strony powinniśmy, patrząc na swoją przyszłość, swoje przyszłe emerytury, rzeczywiście mieć oskładkowane (umowy - PAP)" - oceniła. Dodała jednocześnie, że rząd powinien mieć pełną wiedzę na temat umów o dzieło.

Zapytana, czy na pewno uda się utrzymać programy społeczne tj. 500 plus, Dobry Start czy też wypłatę 13. emerytury, odparła że założeniem budżetu na rok 2020 przy jego tworzeniu było to, że ma on być zrównoważony. "Dzięki temu, że był zrównoważony, że wydatki były dokładnie przemyślane, w pełnym zakresie te świadczenia zostaną utrzymane" - zadeklarowała Maląg.

"Tarcza antykryzysowa" ma być odpowiedzią rządu na szerzącą się epidemię koronawirusa i pozwolić m.in. pracownikom i firmom przetrwać najtrudniejszy okres.

Jak zapowiadał wcześniej rząd, Tarcza ma składać się i oddziaływać na pięć filarów - bezpieczeństwa pracowników, finansowania firm, ochrony zdrowia, wzmocnienia systemu finansowego i programu inwestycji publicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada ona m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm, dopłaty do wynagrodzeń, odroczenie w płatności podatku CIT i przedłużenie bankowych kredytów obrotowych dla firm.

