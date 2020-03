Dochód 7 tys. zł – jaki kredyt hipoteczny można otrzymać?

Para zarabiająca co miesiąc 7 tys. zł może zaciągnąć kredyt mieszkaniowy nawet na ponad 770 tys. zł, wynika z analizy Bankier.pl. Przy minimalnym wkładzie własnym dostępna kwota spada jednak o ponad 40 tys. zł.

W marcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych kredytodawcy przygotowali oferty dla bezdzietnego małżeństwa planującego zakup mieszkania na rynku wtórnym. Profilowi klienci to 32-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna. Oboje utrzymują się dzięki umowom o pracę na czas nieokreślony.

Przyjęliśmy, że para ma co miesiąc do dyspozycji łącznie 7 tys. zł. Klienci nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań, a ich historia kredytowa nie zawiera negatywnych wpisów. Do tej pory kredytobiorcy wzorowo spłacali swoje długi.

Banki oszacowały maksymalną zdolność kredytową klientów w dwóch przypadkach. Pierwszy to 10-procentowa wpłata własna, czyli minimalna dopuszczalna przez kredytodawców. W drugim scenariuszu założono, że wkład własny jest „standardowy”, czyli wynosi 20 proc. ceny nieruchomości.

Maksymalna zdolność kredytowa przy 10-procentowym wkładzie własnym

Najwyższą kwotę w tym wariancie symulacji zaproponował Bank Pekao. Klienci mogliby liczyć nawet na 735 tys. zł kredytu hipotecznego. Rata zobowiązania pochłaniałaby wówczas około 49 proc. ich miesięcznych dochodów, a sfinansować można byłoby zakup mieszkania kosztującego do 816 tys. zł

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 90 proc., miesięczny dochód netto 7 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 10 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pekao 735 000 zł 3 425 zł 48,9% 816 667 zł 2. Pekao Bank Hipoteczny 715 420 zł 3 534 zł 50,5% 794 911 zł 3. Credit Agricole 681 774 zł 3 429 zł 49,0% 757 527 zł 4. Alior Bank 673 093 zł 3 594 zł 51,3% 747 881 zł 5. BOŚ 653 929 zł 3 488 zł 49,8% 726 588 zł 6. Bank Millennium 640 000 zł 3 513 zł 50,2% 711 111 zł 7. PKO BP (2) 616 800 zł 3 479 zł 49,7% 685 333 zł 8. PKO BP 613 700 zł 3 501 zł 50,0% 681 889 zł 9. Santander Bank 585 125 zł 3 768 zł 53,8% 650 139 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. (2) Oferta dla klienta stałego, z 6-miesięczną historią współpracy z bankiem. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-17.3.2020 r.

Kwotę powyżej 700 tys. zł gotów byłby zaproponować jeszcze tylko drugi bank z grona udzielających zobowiązań z minimalnym wkładem własnym – Pekao Bank Hipoteczny. Na trzecim miejscu znalazł się bank Credit Agricole, w którym szacowana zdolność wyniosła 681 tys. zł.

Maksymalna zdolność kredytowa przy 20-procentowym wkładzie własnym

Wpłata 20 proc. ceny nieruchomości oznacza, że lista banków gotowych udzielić kredytu hipotecznego wydłuża się o kilka pozycji. Najwyższą kwotę ponownie proponuje Bank Pekao – 771 tys. zł. Klienci na ratę musieliby przeznaczyć około połowy swoich miesięcznych dochodów.

Maksymalna szacunkowa zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 7 tys. zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Rata równa przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej (1) DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 10 proc. wkładu własnego) 1. Bank Pekao 771 200 zł 3 485 zł 49,8% 964 000 zł 2. Pekao Bank Hipoteczny 754 077 zł 3 411 zł 48,7% 942 596 zł 3. Bank Pocztowy 750 000 zł 3 359 zł 48,0% 937 500 zł 4. BNP Paribas Bank 740 425 zł 3 280 zł 46,9% 925 531 zł 5. ING Bank Śląski 702 602 zł 3 306 zł 47,2% 878 253 zł 6. Credit Agricole 696 461 zł 3 170 zł 45,3% 870 576 zł 7. Alior Bank 686 874 zł 3 279 zł 46,8% 858 593 zł 8. Bank Millennium 670 000 zł 3 088 zł 44,1% 837 500 zł 9. BOŚ 666 983 zł 3 089 zł 44,1% 833 729 zł 10. PKO BP (2) 657 000 zł 2 972 zł 42,5% 821 250 zł 11. PKO BP 653 600 zł 2 975 zł 42,5% 817 000 zł 12. Citi Handlowy 643 000 zł 2 923 zł 41,8% 803 750 zł 13. Santander Bank 585 125 zł 2 760 zł 39,4% 731 406 zł (1) Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. (2) Oferta dla klienta stałego, z 6-miesięczną historią współpracy z bankiem. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 10-17.3.2020 r.

Na drugim miejscu znalazł się Pekao Bank Hipoteczny, w którym maksymalna kwota dostępnego kredytu wynosi 754 tys. zł. O 4 tys. zł mniej gotów był pożyczyć Bank Pocztowy.

Prezentując symulacje zdolności kredytowej, przypominamy, że obejmują one dane jeszcze sprzed obniżenia stóp procentowych NBP. WIBOR 3M, który stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania w większości instytucji, obniżył się od 17 marca o ok. 0,5 pp. Teoretycznie oznaczałoby to szansę na zwiększenie zdolności kredytowej klientów starających się o finansowanie hipoteczne. Jednocześnie jednak postępy epidemii koronawirusa sprawiają, że banki ograniczają działalność kredytową i zaczynają dokładniej przesiewać kredytobiorców. Proces ten zapewne w najbliższym czasie przyspieszy i obejmie większą grupę kredytodawców.

Michał Kisiel