Rekrutacja online sposobem na epidemię

Część firm soi przed dylematem, czy w czasie epidemii koronawirusa prowadzić spotkania rekrutacyjne. W odpowiedzi na takie potrzeby portale ogłoszeniowe i agencje pracy wprowadzają możliwość przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej online.

- Wiele działów HR nie może pozwolić sobie na odkładanie procesów rekrutacyjnych na bliżej nieokreśloną przyszłość. Niezależnie od tego, czy przerwa w płynnych, „fizycznych” działaniach HR będzie trwać kilkanaście dni, kilka tygodni czy dłużej, pracodawcy potrzebują narzędzi umożliwiających utrzymanie, w największym możliwym stopniu, sprawności bieżących aktywności rekruterów. W krótkiej perspektywie więc np. Skype czy Google Hangouts są szybkim rozwiązaniem, pomagającym w zarządzeniu zmianą. Jednak w długiej perspektywie warto zadbać o spójność wykorzystywanych narzędzi i ich dopasowanie do celów HR. Można się więc spodziewać, że coraz więcej firm zajmujących się rekrutacją online będzie pilnie wprowadzać nowe możliwości dla klientów, dodatkowo wspierające rekruterów w nowych okolicznościach - mówi Łukasz Marciniak z grupy Pracuj.

Pracuj.pl wprowadziło na swojej platformie opcje "Spotkań Rekrutacyjnych" dla każdego pracodawcy, który wystawił ogłoszenie w serwisie. Jak czytamy w opisie usługi, rekruter może zaaranżować wideokonferencję, klikając w profil kandydata i wypełniając formularz zaproszenia, który zostaje automatycznie wysłany do aplikującego wraz z wygenerowanym linkiem do wideokonferencji.

Podobnie działają obecnie agencje pracy. Dla przykładu Randstad umawia spotkania online po telefonicznym potwierdzeniu. Przyszli zatrudnieni otrzymują link w celu połączenia się z konsultantem i przeprowadzania rozmowy.

Podobnie sprawa wygląda w Adecco, biorąc pod uwagę np. pracę w centrach dystrybucyjnych Amazona. "Podczas rozmowy zostaniesz zaproszony na wirtualne spotkanie z naszym konsultantem. Jak to dokładnie wygląda? Zostanie Ci przesłany link do wejścia na stronę z dostępem do spotkania. Wpisujesz swoje dane logowania według wcześniej podanej instrukcji. Bierzesz udział w spotkaniu online, na którym dowiadujesz się, na czym polega praca w Amazon. Po naszym wirtualnym spotkaniu skierujemy Cię na badania medycyny pracy, które zostaną przeprowadzone wg obowiązujących norm bezpieczeństwa" - czytamy na stronie Adecco.

