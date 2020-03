Bezprecedensowe posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) zgłosiła podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu wniosek o jego przerwanie do czasu wprowadzenia do porządku obrad punktów obejmujących przeprowadzenie pierwszego, drugiego i trzeciego czytania projektów ustaw złożonych przez KO.

W czwartek po południu rozpoczęło się posiedzenie Sejmu w sprawie projktu zmian w regulaminie izby niższej.

"Mamy ustawy na które czekają ludzie, te ustawy są gotowe, możemy je zrobić tu i teraz" - mówiła wicemarszałek Sejmu.

W odpowiedzi marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła, że wniosek formalny zgłoszony przez Kidawę-Błońską rozpatrzony zostanie podczas piątkowych obrad Sejmu. Według dotychczasowych zapowiedzi w piątek Sejm ma zająć się m.in. rządowym projektem pakietu antykryzysowego.

(KO) zwróciła się do marszałek Sejmu o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu wyrażającej wdzięczność pracownikom służby zdrowia. Chcemy podziękować bohaterom walki z koronawirusem - podkreśliła.

Nowacka złożyła wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów oraz wprowadzenie do porządku obrad rozpoczętego w czwartek posiedzenia projektu uchwały ws. wyrażenia wdzięczności pracownikom służby zdrowia.

"Chcielibyśmy, aby w tym szczególnym momencie Sejm wyraził im wdzięczność. Chcemy podziękować bohaterom walki z koronawirusem" - podkreśliła.

Prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że nie ulega wątpliwości, iż wszyscy jesteśmy wdzięczni pracownikom służby zdrowia, ale - jak zauważyła - wniosek Nowackiej jest nieregulaminowy.

Projekt zmiany regulaminu Sejmu, który rekomenduje prezydium Izby, umożliwia procedowanie zdalne wszystkim posłom, udział w głosowaniach, ale także udział w dyskusji, zgłaszanie wniosków formalnych i zdawanie pytań - podkreślił wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

"Po wprowadzeniu przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania parlamentu RP, Sejmu RP, ale także zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia pracowników Sejmu, a także uchronienie się przed sytuacją, gdy Sejm zbierze się w całości, a następnie posłowie rozjadą się do swoich okręgów i w razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa" - powiedział szef klubu PiS, który przedstawił projekt zmiany w regulaminie Izby w związku z epidemią koronawirusa.

"Projekt regulaminu, który rekomenduje prezydium Sejmu umożliwia procedowanie zdalne wszystkim posłom, udział w głosowaniach, ale także udział w dyskusji, zgłaszanie wniosków formalnych i zdawanie pytań, umożliwia też procedowanie zdalne komisjom i podkomisjom" - dodał.

Terlecki podkreślił, że podobne rozwiązania są teraz przyjmowane w całej Europie, gdzie parlamenty podejmują nadzwyczajne środki ostrożności ze względu na panującą pandemię.

O to, by Sejm już w czwartek zajął się projektem tzw tarczy antykryzysowej zaapelował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że polscy przedsiębiorcy oczekują przyjęcia natychmiast pakietu antykryzysowego. Zróbmy użytek z tego, że posłowie już przyjechali do Sejmu - mówił.

"Mniej sporów proceduralnych, więcej działania" - powiedział Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej.

Stwierdził, że proponowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa jest "na razie tekturowa", ale - jak mówił - "może być tytanowa". Warunkiem - jak argumentował - jest wprowadzenie poprawek proponowanych przez PSL m.in. dobrowolny ZUS dla firm, czy szybki zwrot VAT.

"Ogarnąć się trzeba w tej sytuacji, a nie spierać się o punkty proceduralne" - powiedział szef PSL apelując, aby Sejm już w czwartek zajął się projektem pakietu antykryzysowego, a w piątek zrobił to Senat.

Czas szybko przeprocedować wszystkie akty prawne, które są potrzebne, żebyśmy funkcjonowali jako państwo; dzięki racjonalnej postawie będziemy mogli funkcjonować jako Polska w kolejnych latach - mówił w czwartek w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski podkreślił, że obecnie trzeba wspólnie wypracować jak najlepsze mechanizmy, które obronią polską gospodarkę przed skutkami kryzysu.

"Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo i myślę, że dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach" - mówił minister zdrowia.

Nie przygotowaliście państwa na czas epidemii; jest to gigantyczne zaniedbanie, ale nie jesteśmy tutaj, żeby sobie wytykać błędy, tylko żeby zmienić przepisy prawa i dostosować je do pomocy dla przedsiębiorców i pracowników -powiedział w czwartek w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz podczas sejmowej debaty nad projektem zmian w regulaminie Sejmu powiedział, że w czasach kryzysu kluczowa jest postawa solidarności i odpowiedzialności. "I to jest test dla każdego z nas, dla każdego z nas Polaków, czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za siebie za rodzinę, za najbliższych" - podkreślił.

Według niego, instytucje państwa zawiodły. "I tu jest kilka słów prawdy do PiS: nie przygotowaliście państwa na czas epidemii, na czas kryzysu. Jeszcze nie tak dawno Główny Inspektor Sanitarny mówił, że wirus jest w Chinach, a Chiny są bardzo daleko, okazały się być jednak bardzo blisko" - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Nie przygotowaliście służby zdrowia, nie przygotowaliście schematów postępowań i działań. To jest gigantyczne zaniedbanie, ale dzisiaj nie jesteśmy tutaj, żeby sobie wytykać błędy, ale żeby zmienić przepisy prawa i dostosować je do pomocy dla przedsiębiorców i pracowników" - dodał lider PSL.

Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił, że posłowie zebrali się w czwartek w polskim parlamencie w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

"Lewica była, jest i zawsze będzie do dyspozycji obywateli. Złożyliśmy projekty ustaw i przedstawiliśmy pomysły, jak dzisiejszą sytuację uzdrowić, co zrobić, żeby miliony polskich przedsiębiorców czuło, że nie zostali pozostawieni sami sobie" - powiedział Gawkowski.

"Jesteśmy tutaj, bo pracownicy w całej Polsce zdają sobie sprawę, że już za kilka dni mogą nie dostać pierwszych wynagrodzeń" - dodał.

PiS poprze zmiany w regulaminie Sejmu pozwalające pracować w trybie zdalnym z uwagi na epidemię koronawirusa - zapowiedział poseł PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski podkreślił, że zmiana regulaminu Sejmu ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. W jego ocenie, w obecnej sytuacji epidemicznej konieczne jest wprowadzenie zaproponowanych zmian. "Dla PiS zdrowie i życie Polaków jest ważniejsze niż sztywne normy prawa" - mówił poseł PiS. Przypomniał słowa Kornela Morawickiego, że "prawo, które nie służy narodowi to bezprawie". Poinformował, że PiS poprze zmiany w regulaminie izby niższej.

Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział, że jego klub nie chce pracować nad zmianami w regulaminie ale nad rozwiązanymi antykryzysowymi. Budka powiedział z kolei, że posłowie KO przyjechali w czwartek do Sejmu dla obywateli. "Bo wy nas wybraliście" - podkreślił. Pokazał plik projektów ustaw, które mają pomóc pracodawcom i pracownikom i zapewnić "bezpieczeństwo milionom osób" w okresie epidemii i wynikającego z niej kryzysu.

"My parlamentarzyści jesteśmy od tego, żeby przyjąć takie regulacje. (...) A co proponuje obecna większość (parlamentarna - PAP)? Chce byśmy zajmowali się tylko i wyłącznie komfortem pracy parlamentarzystów. My zostaliśmy wybrani na trudne czasy. Przyjechaliśmy tu dlatego, że dziś miliony z was poszły do pracy. (...) Nie uchylamy się od pracy, ale nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu, chcemy pracować nad rozwiązanymi antykryzysowymi" - podkreślił Budka.

"Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy" - oświadczył.

autor: Edyta Roś

