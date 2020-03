Sprzedający podnieśli ceny mieszkań w całej Polsce. Nowy raport Bankier.pl

Luty przyniósł podwyżki cen ofertowych mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Po styczniowej korekcie próżno szukać miasta, w którym deweloperzy i sprzedający używane mieszkania obniżyliby swoje żądania i to niezależnie od metrażu.

Choć na rynku wtórnym obserwowany w skali miesiąca wzrost oczekiwań sprzedających był porównywalny do notowanego w lutym 2019 r., to bardziej odczuwalne dla kupujących był wzrost stawek dyktowanych przez deweloperów.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Najstabilniejsze ceny ofertowe nowych mieszkań odnotowano w lutym w Warszawie. Wzrosły one średnio o 1,1 proc. (nominalnie o 108 zł/mkw.). Pomimo tego stawki przedstawiane w ogłoszeniach przez deweloperów zbliżyły się do psychologicznej granicy 10 000 zł/mkw. (9969 zł/mkw.). Granicę tę już dawno przekroczyły ceny ofertowe najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw., które w lutym wyceniane były średnio na 11 114 zł (+1,0 proc. m/m).

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w lutym 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 11 020 9 431 11 038 10 512 38-60 9 730 10 512 60-90 8 648 10 147 Katowice 0-38 8 146 7 442 6 516 6 218 38-60 7 180 6 205 60-90 7 366 6 111 Kraków 0-38 10 605 9 043 11 535 10 482 38-60 8 792 9 972 60-90 8 573 10 223 Lublin 0-38 6 975 6 357 7 879 6 692 38-60 6 317 6 800 60-90 6 197 6 452 Łódź 0-38 7 136 6 404 6 049 5 725 38-60 6 355 5 652 60-90 5 973 5 675 Poznań 0-38 8 311 7 660 8 702 7 765 38-60 7 625 8 040 60-90 7 281 7 121 Szczecin 0-38 7 651 7 037 7 482 6 192 38-60 6 474 6 376 60-90 6 829 6 086 Warszawa 0-38 11 114 9 969 12 659 11 807 38-60 9 946 11 365 60-90 9 482 11 364 Wrocław 0-38 9 405 8 502 10 448 8 504 38-60 8 415 8 515 60-90 8 199 7 873 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Po styczniowej, ponad 4-procentowej korekcie nie ma już śladu w Krakowie. Notowany w lutym wzrost o 1,7 proc. przyczynił się do wywindowania średnich stawek powyżej 9000 zł/mkw. (9043 zł/mkw.).

Najmocniej w porównaniu do stycznia, średnio o 6,3 proc., stawki podnieśli deweloperzy działający w Szczecinie. Nowe mieszkania wyceniano tam średnio na 7037 zł/mkw. O 3,8 proc. wzrosły oczekiwania sprzedających mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu. W lutym były one wyceniane średnio na 8502 zł/mkw. i tym samym zrównały się ze stawkami obserwowanymi w ogłoszeniach z rynku wtórnego. Stawki w stolicy woj. dolnośląskiego rosną nieprzerwanie od sierpnia 2019 r.

Miesięczny wzrost średnich cen ofertowych powyżej 3 proc. zanotowano także w Lublinie, gdzie nowe mieszkania były wyceniane średnio na 6357 zł/mkw., Łodzi (średnio 6404 zł/mkw.) oraz w Gdańsku (średnio 9431 zł/mkw.). Jak wskazują dane Bankier.pl udostępnione przez serwis nieruchomości Otodom.pl, tak wysokie stawki powodowała zwłaszcza wycena najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw., które wyceniane były średnio na 11 020 zł/mkw., czyli wyżej niż w Warszawie (średnio 11 014 zł/mkw.). Powyżej 10 000 zł/mkw. wyceniane były jeszcze kawalerki w Krakowie – średnio 10 605 zł/mkw.

W zależności od miasta w lutym najmocniej rosły średnie ceny ofertowe innych metraży. W Gdańsku najmocniej swoje oczekiwania, średnio o 5,9 proc., podnieśli sprzedający mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. Z kolei w Szczecinie i Wrocławiu najmocniej podskoczyły stawki dyktowane za nowe mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. – odpowiednio o 8 i 7,6 proc.

Z najwyższymi wzrostami średnich cen ofertowych w skali roku musieli radzić sobie szukający własnego „M” na rynku pierwotnym w Katowicach. W porównaniu z lutym 2019 r. deweloperzy podnieśli tam stawki średnio o 20,1 proc. do 7442 zł/mkw. Wzrost powyżej 18 proc. odnotowano z kolei w Warszawie i Gdańsku.

W lutym 2020 r. w stolicy woj. pomorskiego zarówno za mieszkania o powierzchni do 38 mkw., jak i od 38 do 60 mkw. oczekiwano średnio o 2000 zł/mkw. więcej niż w rok wcześniej.

Najstabilniejszymi stawkami charakteryzował się rynek pierwotny w Poznaniu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły one średnio o 5,1 proc. do poziomu 7660 zł/mkw.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Od 1 do blisko 4 proc. wzrosły w lutym średnie ceny ofertowe dyktowane za mieszkania z drugiej ręki. Na szczycie listy wzrostów znalazł się tym razem Lublin (+3,7 proc. m/m), gdzie używane mieszkania wyceniane były średnio na 6692 zł/mkw. Do wzrostu przyczynili się zwłaszcza wystawiający na sprzedaż najmniejsze mieszkania o powierzchni do 38 mkw., które wyceniane były średnio na 7879 zł/mkw. (+6,1 proc. m/m).

Porównanie średnich cen ofertowych mieszkań w wybranych miastach Polski w lutym 2020 r. w relacji miesięcznej i rocznej Miasto Metraż [w mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Zmiana m/m Zmiana r/r Zmiana m/m Zmiana r/r Gdańsk 0-38 -0,7 +21,8 +2,2 +9,2 38-60 +5,9 +25,2 +1,1 +6,9 60-90 +2,3 +10,2 +0,6 +8,8 Katowice 0-38 +3,0 +17,6 +0,7 +14,6 38-60 +4,5 +18,4 +2,3 +17,0 60-90 +2,9 +22,7 +4,7 +10,6 Kraków 0-38 +3,9 +21,4 +3,0 +13,8 38-60 +1,3 +10,8 +2,2 +13,4 60-90 +0,8 +12,5 +2,1 +19,9 Lublin 0-38 +3,2 +6,7 +6,1 +22,4 38-60 +3,5 +11,1 +2,9 +17,7 60-90 +4,6 +6,6 +3,0 +14,5 Łódź 0-38 +2,0 +18,9 +2,0 +19,7 38-60 +4,0 +12,9 +0,3 +15,3 60-90 +3,3 +10,9 +1,8 +12,1 Poznań 0-38 +0,2 +3,8 +0,5 +14,2 38-60 +2,3 +6,4 +2,3 +13,5 60-90 +1,6 +1,0 -0,4 +9,4 Szczecin 0-38 +3,3 +13,1 +2,5 +18,1 38-60 +5,5 +5,4 +1,6 +12,5 60-90 +8,0 +10,6 +1,3 +10,6 Warszawa 0-38 +1,0 +14,9 0,0 +12,5 38-60 +0,6 +15,5 +1,1 +13,8 60-90 +0,8 +15,2 +1,3 +12,6 Wrocław 0-38 +0,3 +12,9 +3,4 +20,4 38-60 +3,3 +14,4 +1,5 +14,0 60-90 +7,6 +20,8 +1,2 +13,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl.

Powyżej 2 proc. w relacji do stycznia wzrosły średnie stawki wpisywane w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży używanych mieszkań w Krakowie i Katowicach, gdzie oczekiwano odpowiednio 10 482 zł/mkw. i 6218 zł/mkw.

Podobnie jak w przypadku rynku pierwotnego, tak i na rynku wtórnym w Warszawie zanotowano jeden z niższych wzrostów średnich cen ofertowych. W lutym mieszkania z drugiej ręki w stolicy były wyceniane średnio o 1,2 proc. wyżej niż w styczniu, co i tak przełożyło się na najwyższą średnią stawkę w historii wynoszącą 11 807 zł/mkw.

Poniżej 1 proc. wzrosły z kolei oczekiwania sprzedających używane mieszkania w Poznaniu, były wyceniane średnio na 7765 zł/mkw. Stolica Wielkopolski była także jedynym z analizowanych miast, w którym kupujący mogli liczyć na obniżkę stawek poszczególnych metraży. Niższe od styczniowych była średnia cena dyktowana za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. Obniżka była jednak symboliczna i wyniosła jedynie 0,4 proc. (nominalnie 28 zł/mkw.).

W skali roku najbardziej stabilne okazały się przeciętne oczekiwania sprzedających mieszkania z drugiej ręki w Szczecinie i Gdańsku, które były wyceniane odpowiednio na 6192 zł/mkw. i 10 512 zł/mkw. „Stabilne” oznacza jednak w tym przypadku wzrost o 8 proc. O 10,9 proc. w tym czasie wzrosły stawki dyktowane w Poznaniu. W pozostałych miastach średnie ceny ofertowe w relacji do lutego 2019 r. wzrosły solidarnie o ok. 15 proc.

Jak już wspomnieliśmy, luty przyniósł zrównanie średnich stawek dyktowanych na rynku pierwotnym i wtórnym we Wrocławiu. Różnica między nimi wyniosła zaledwie 2 zł/mkw. O ile tymczasem różnią się średnie ceny ofertowe nowych i używanych mieszkań w pozostałych największych polskich miastach?

W podobnej sytuacji jak we Wrocławiu znaleźli się w lutym szukający własnego „M” w Poznaniu. Średnia cena ofertowa używanego mieszkania była tam zaledwie o 5 zł/mkw. wyższa niż w przypadku mieszkania od dewelopera. Wyższe ceny mieszkań używanych w porównaniu do nowych można było także znaleźć w ogłoszeniach dotyczących przede wszystkim Warszawy (+18,4 proc.), ale także Krakowa (+15,9 proc.), Gdańska (+11,5 proc.) i Lublina (+5,3 proc.).

Szukający mieszkań u deweloperów muszą przygotować się na wyższe stawki od obserwowanych na rynku w wtórnym m.in. w Katowicach. Ceny ofertowe nowych mieszkań obserwowane w lutym były tam średnio o 16,4 proc. wyższe od dyktowanych za mieszkania używane. Mieszkania na rynku pierwotnym były w lutym wyżej wyceniane także w Łodzi (średnio o 10,6 proc.) oraz Szczecinie (średnio o 12 proc.).

Marcin Kaźmierczak