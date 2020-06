Pierwszy kwartał w mieszkaniówce na małym plusie. Kryzys czai się za rogiem

FStockLuk

Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę, przy jednoczesnym spadku liczby rozpoczętych budów. Tak kształtuje się obraz budownictwa mieszkaniowego w I kw. 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć pierwsze symptomy regresu są już widoczne, dopiero drugi kwartał pokaże jak mocno mieszkaniówka zakaziła się koronawirusem.

Najlepszy pierwszy kwartał w dekadzie

W pierwszym kwartale 2020 r. oddano do użytku 49 523 mieszkania. Tym samym był to najlepszy pierwszy kwartał w ostatniej dekadzie. W porównaniu z I kw. 2019 r. oddanych mieszkań było o 4,5 proc. więcej. W relacji dwuletniej wzrost wyniósł 10,3 proc. To w szczególności efekt rekordowych pod tym względem stycznia i lutego.

Łączna powierzchnia oddanych do użytku mieszkań nieznacznie przekroczyła 4,5 mln mkw. Była tym samym o 5,1 proc. większa od osiągniętej w analogicznym okresie 2019 r. Średnia powierzchnia lokali oddanych do użytku przez inwestorów indywidualnych wyniosła 133,1 mkw. W przypadku mieszkań oddanych przez deweloperów było to 52,7 mkw.

To jednak deweloperzy odnotowali w I kw. 2020 większy wzrost liczby oddanych do użytku lokali w relacji rocznej. Ich udział w rynku wyniósł 62 proc. i był o 1,3 pp. wyższy niż w I kw. 2019 r. Udział lokali oddanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 0,2 pp. W przypadku mieszkań spółdzielczych spadek wyniósł 0,6 pp., a komunalnych 0,5 pp. Największe dysproporcje pod tym względem miały miejsce w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, gdzie udział deweloperów przekroczył 73 proc.

Nie zabrakło jednak województw, w których dominującą pozycję miały lokale oddawane do użytku przez inwestorów indywidualnych. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w woj. świętokrzyskim, gdzie inwestorzy indywidualni oddali 71,8 proc. lokali mieszkalnych.

Budowa domu jednorodzinnego oddanego do użytku w I kw. 2020 r. trwała średnio 47 miesięcy, podczas gdy budynki wielorodzinne oddawano średnio po 24 miesiącach.

Urzędy przyspieszyły, budowlańcy niekoniecznie

W I kw. 2020 r. wydano także więcej pozwoleń na budowę niż w analogicznym okresie 2019 r. Ich liczba wyniosła 59 092 Wzrost wyniósł 3,1 proc. Urzędy wydały jednak o 11,8 proc. mniej pozwoleń na budowę niż w I kw. 2018 r. i o 2,1 proc. mniej niż w I kw. 2017 r. Kwartalnie spadek wyniósł 12,3 proc., choć tendencję spadkową dało się zauważyć także w I kw. 2019 r. Wówczas, w porównaniu z IV kw. 2018 r. liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 10,3 proc.

Deweloperzy w I kw. 2020 r. otrzymali 60,6 proc. ze wszystkich wydanych pozwoleń na budowę. Średnia prognozowana powierzchnia mieszkania w budynkach wielorodzinnych wyniosła 54,5 mkw. Przeciętny dom jednorodzinny, dla którego wydano pozwolenie na budowę w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. miał prognozowaną powierzchnię użytkową oscylującą wokół 131,5 mkw.

W I kw. 2020 r. rozpoczęto budowę 52 543 mieszkań. W relacji rocznej to wynik o 2,5 proc. gorszy, ale jednocześnie o 9,5 proc. lepszy niż przed dwoma laty.

O wyhamowaniu obserwowanej od miesięcy tendencji wzrostowej w budownictwie mieszkaniowym może jednak mówić spadek liczby rozpoczętych budów w relacji kwartalnej, który wyniósł 20,3 proc. Dla porównania, w ostatnich trzech latach (2017-2019) pierwszy kwartał zawsze przynosił wzrost tego wskaźnika.

Efekt koronawirusa najwcześniej w drugim kwartale

Choć pierwsze symptomy zastoju w mieszkaniówce związane ze spadkiem liczby rozpoczynanych budów widać już w danych za I kw. 2020 r., odpowiedź na temat skali wpływu koronawirusa na budownictwo mieszkaniowe dadzą najwcześniej dane za II kw. 2020.

Zapowiedź regresu dały już kwietniowe wyniki opublikowane przez GUS. Liczba mieszkań oddanych do użytku w kwietniu 2020 r. wyniosła 13 722 i była o 17 proc. niższa niż rok wcześniej.

W porównaniu z marcem, w kwietniu jeszcze wyraźniej spadła liczba wydanych pozwoleń na budowę. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni otrzymali 16 758 pozwoleń – o 26,6 proc. mniej w kwietniu 2019 r. Biorąc pod uwagę wszystkie miesiące, był to najniższy wynik od stycznia 2017 r.

Jeszcze znaczniejszy regres odnotowano w przypadku rozpoczętych budów. Kwiecień 2020 r. z rozpoczętymi pracami przy budowie 13 647 mieszkań był pod tym względem najgorszym czwartym miesiącem roku od sześciu lat.