To była majówka. Najważniejsze wiadomości z 1-3 maja

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Wprawdzie pogoda niezbyt sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, ale jeśli mimo to mijającą majówkę spędziliście Państwo odpoczywając od śledzenia bieżących wydarzeń, te najważniejsze zebraliśmy w dzisiejszym wieczornym podsumowaniu ostatnich trzech dni. Zapraszam do nadrobienia informacyjnych zaległości.

Już od poniedziałku czeka nas drugi etap otwierania gospodarki – znacznie trudniejszy do przeprowadzenia, niż ten pierwszy. W efekcie tuż przed majówką urzędnicy w ministerstwach mieli pełne ręce roboty z wydawaniem zaleceń dla poszczególnych podmiotów – jak mają one działać po majówce, jeśli oczywiście zdecydują się na wznowienie działalności.

Przygotowaliśmy dla Państwa pełen pakiet informacji na ten temat:

Oprócz tego, jak co tydzień zapraszamy na rozkład jazdy rynków finansowych przygotowany przez Michała Żuławińskiego. Tym razem obraz katastrofy będzie nabierał barw.

Zapraszamy także do udziału w naszej sondzie – sprawdzamy Państwa chęć do posłania dziecka do żłobka lub przedszkola.

Polecam także niezwykle ciekawą rozmowę o wychodzeniu z epidemicznych ograniczeń w Norwegii - Malwina Wrotniak rozmawiała z Magdaleną Świątek – polską pielęgniarką pracującą w Norwegii.

Na koniec także godne polecenia – 5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela przygotowanych jak zawsze przez Michała Żuławińskiego.

Poniżej w telegraficznym skrócie przedstawiamy najważniejsze informacje ekonomiczne dnia, a potem „koronawirusowe” doniesienia z zagranicy.

Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

Niedziela, 3 maja

12:41 Wybory 23 maja i nie tylko korespondencyjnie. Szef klubu Lewicy o planie PiS

10:31 60 mln zł na inwestycje związane z pozyskiwaniem deszczówki

10:19 Prezydent: W tym roku będzie wcześniejsza wypłata środków z dopłat bezpośrednich dla rolników

10:00 Wild: Centralny Port Komunikacyjny powstanie w terminie

09:11 ZUS: można skorzystać ze zwolnienia ze składek, nawet, gdy zostały uregulowane

08:00 Są już polskie truskawki, pomidory i buraki. Ceny na rynku w Broniszach

06:00 Koronawirus przeszkodził w budowie domu? Jest rozwiązanie

06:00 Aplikacje kontra Covid-19. Wejdziesz szybciej do sklepu, ale czy to bezpieczne?

05:51 Wymiana ognia na granicy obu Korei

01:21 Kim Dzong Un pokazał się publicznie po długiej nieobecności

Sobota, 2 maja

17:42 Badania wstępne i kontrolne może wykonać inny lekarz niż medycyny pracy

16:19 Trzęsienie ziemi na południe od Krety

11:31 PIE: ceny żywności rosną szybciej niż w poprzednich latach

11:00 WiseEuropa: trzy etapy działań wychodzenia z kryzysu w Polsce

07:06 Emilewicz: Czas podnieść zasiłek dla bezrobotnych

06:18 Blisko 130 mln zł z funduszy UE na udrożnienie żeglugi na Odrze

06:01 Korepetytorzy i trenerzy zadłużeni na ponad 50 mln zł

06:00 Drugi sezon "Wiedźmina" w polskich rękach

05:51 W czasie pandemii większość osób chce ciąć wydatki domowe

Piątek, 1 maja

21:59 Zmarł zarażony koronawirusem ratownik medyczny z pogotowia w Radomiu

20:04 Poczta Polska: dostarczana korespondencja jest całkowicie bezpieczna

19:23 Powstała ogólnopolska mapa placówek stomatologicznych, które działają pomimo epidemii

16:30 Spadki na Wall Street, rynek obawia się ponownych napięć na linii USA-Chiny

14:40 Borys: W poniedziałek na rachunki firm trafi 2,1 mld zł z tarczy finansowej PFR

14:40 W aresztach na Ukrainie powstają płatne cele

14:10 1 maja we Francji bez demonstracji pierwszy raz od 75 lat

13:48 LPP w ciągu miesiąca otworzy większość sklepów w galeriach

13:38 PKP Intercity od niedzieli przywraca część połączeń kolejowych

10:49 Prezydent: 1200+ dla osób, które straciły pracę na skutek epidemii

07:12 GUS tłumaczy, jak prowadzi statystykę zgonów

02:14 Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

01:49 Trump grozi Chinom karnymi cłami za epidemię koronawirusa

Świat walczy z koronawirusem – najnowsze wiadomości

Niedziela, 3 maja

18:14 Zmarły 174 osoby zakażone koronawirusem we Włoszech

17:38 O 315 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii

17:04 Johnson: Były plany awaryjne na wypadek mojej śmierci

12:43 Najmniej zgonów z powodu koronawirusa w Hiszpanii od prawie 7 tygodni

12:36 Pierwsze dostawy przesyłek na statki za pomocą dronów

10:23 W Rosji kolejny rekordowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2

07:38 Dobowy przyrost nowych zakażeń w Niemczech maleje dzień po dniu

06:17 W maju Sycylia będzie zamknięta

Sobota, 2 maja

23:48 Brytyjski premier przedstawi plan odmrażania gospodarki

22:32 Irlandia ma warty 6,5 mld euro pakiet pomocy dla firm

20:57 Francja. 166 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

20:38 Nowy Jork rusza ze ślubami online

18:58 Włochy. Zmarły 474 osoby zakażone koronawirusem

18:25 Francja przedłuża stan zagrożenia epidemicznego

17:49 O 621 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii

17:43 Portugalia skorygowała liczbę infekcji koronawirusem

16:58 Hiszpania stworzy fundusz pomocowy dla regionów o wartości 16 mld euro

15:34 Iran ogłasza wyraźny spadek nowych zakażeń koronawirusem

06:15 Grecja i Cypr chcą, aby pierwsi turyści przyjechali już w lipcu

05:39 Protesty w Nowym Jorku przeciw restrykcjom związanym z pandemią Covid-19

05:32 1 nowe zakażenie koronawirusem w Chinach

03:34 W USA odnotowano w piątek spadek w dziennej liczbie zgonów

00:06 Jest zgoda rządu USA na stosowanie remdesiviru w leczeniu Covid-19

Piątek, 1 maja

22:01 Irlandia przedłuża restrykcje spowodowane koronawirusem

20:14 Od dwóch tygodni spada liczba pacjentów szpitalach we Francji

19:51 Rzym przygotowuje się na częściowy powrót do nowej normalności

19:19 O 739 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii

19:07 We Włoszech zmarło 269 osób zakażonych koronawirusem

18:50 Kilka państw zwróciło się do Ukrainy ws. pracowników sezonowych

17:59 Czechy przedstawiły zasady luzowania obostrzeń

16:42 Hiszpania: w 2020 r. możliwe bezrobocie na poziomie 19 proc.

16:33 W Czechach ruszył system inteligentnej kwarantanny

13:19 Włochy: jeśli sytuacja się poprawi, restrykcje będą zniesione wcześniej

13:10 W Hiszpanii liczba zakażeń wciąż rośnie

09:30 Prawie 6,5 tys. ofiar koronawirusa w Niemczech

08:00 Europa powoli znosi ograniczenia związane z pandemią koronawirusa

05:57 Kasyna w Las Vegas zamienione w banki żywności

04:46 W USA przez koronawirusa zmarło już blisko 63 tys. osób

Na kolejne, już standardowe wydanie podsumowania dnia, zapraszamy jutro wieczorem. Przygotuje je Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Żeby otrzymać e-mailem powiadomienie o najnowszym materiale z serii "To był dzień", wystarczy zapisać się na wieczorny newsletter tutaj.

Marcin Dziadkowiak