Drugi sezon "Wiedźmina" w polskich rękach. A co z premierą?

Ponad 7 mln zł dostanie polska firma Platige Image za efekty specjalne dla drugiego sezonu "Wiedźmina". Z kolei spółka córka, Platige Films, będzie producentem wykonawczym wszystkich odcinków nadciągającej serii. Tylko ile przyjdzie nam na nią czekać?

Prace nad serialem ruszyły w lutym tego roku, wcześniej niż zapowiadano. Pojawiały się plotki dotyczące kolejnych osób dołączających do obsady czy przecieków dotyczących scenariusza, ale wszystko, jak nożem, obcięła pandemia koronawirusa. Osobiście dotknęła grających w megaprodukcji aktorów, jednym z zakażonych był bowiem Kristofer Hivju, który wcześniej wcielił się w postać Tormunda Giantsbane z "Gry o tron". Aktor trafił pod opiekę lekarzy, a plan zdjęciowy musiał zostać odkażony. Na szczęście "Nivellen" wygrał walkę z chorobą.

W marcu ekipa podjęła decyzję o zawieszeniu zdjęć. Kamery pracowały więc niecały miesiąc, co oznacza, że przed filmowcami został jeszcze niemal rok zdjęć. Dostępny obecnie materiał nie zostawia zbyt dużego pola manewru - po prostu nie ma na czym pracować, choćby zdalnie (w przeciwieństwie np. do kolejnego sezonu "Stranger Things. Pozdrowienia z Moskwy"). Jest i dobra wiadomość.

Platige Image poinformowało, że przy drugim sezonie także będzie współpracowało z Netfliksem na efektami specjalnymi, a jego spółka zależna - Platige Films - zostanie producentem wykonawczym wszystkich 9 odcinków kolejnej serii. Za to otrzyma gażę w wysokości 7,2 mln zł. Trzeba przyznać, że to spora kwota, choć i tak znacznie mniej niż szacowany koszt jednego odcinka pierwszego sezonu serialu, który wyniósł... 41 mln zł.

Budżet 1. sezonu "Wiedźmina" [nieoficjalne dane]: Na cały 1. sezon miał kosztować między 80 a 90 mln dolarów, co przekłada się na ok. 10 mln dolarów za jeden odcinek (około 41,7 mln zł).

Co do wskazówek odnośnie do samych efektów to zapewne zostanie podtrzymana jedna z pierwszych rad, jakie polska firma otrzymała od showrunnerki Lauren Hissrich. Jak wspomina Michał Puczyński z Platige Image, wskazówka brzmiała "nie robimy filmu o superbohaterach". Stąd też wniosek, że do świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego bardziej będą pasować subtelne, eleganckie i inspirowane zjawiskami fizycznymi efekty specjalne, które nie przypominają np. tych marvelowskich. W tym przypadku pomogła im... polska pogoda: chłodna zima, nostalgiczna jesień i optymistyczna wiosna. To na nich miała się oprzeć wiedźmińska magia - czytamy na stronie Platige Image.

Jednak magia to nie wszystko. Eksperci musieli się zająć także broszką Renfri i wybuchającą głową z odcinka 5. (który nota bene ekipa zaliczyła do najbardziej wypełnionego efektami, a przez to pracochłonnego). Średnio praca nad jednym odcinkiem trwała trzy tygodnie, a w sumie firma pracowała nad megaprodukcją Netfliksa pół roku.

Jak wyliczyć datę premiery?

Jak podaje "Deadline", gubernator Kaliforni Gavin Newsom przedstawił półroczny plan "odmrażania" ekonomii. Produkcje miałyby ruszyć na przełomie lipca i sierpnia, choć bardziej realistyczny termin mówi o wrześniu. Na razie nie ma jeszce instrukcji odnośnie pandemicznego funkcjonowania filmowców w studiach ani plenerach. Jednym z pomysłów są np. szybkie testy, których wyniki znane są już po kwadransie, badanie temperatury i zapewnienie odpowiednich środków higieny osobistej. Kolejnym to testy na przeciwciała, które pokazywałyby, czy filmowcy przeszli już koronawirusa. Plany filmowe będą więc miały narzucony niemal szpitalny rygor - koniec ze wspólnymi posiłkami czy jedną wielką miską cukierków, stojącą przy wejściu.

Pod szczególnym "parasolem" znajdą się sami aktorzy, których w razie choroby nie można zastąpić (jak np. operatorów kamery czy charakteryzatorek). Przy nich wszystko będzie musiało się odbywać w maskach, przyłbicach i rękawiczkach. Te obostrzenia mają m.in. obowiązywać reżyserów.

A sceny zbiorowe? Szykuje się koszmar wirusologa, szczególnie jeśli będzie to scena bitewna.

Jedno jest pewne - nikt nie zagwarantuje 100-procentowego bezpieczeństwa, dlatego obsada i ekipa zapewne będą musiały podpisać zobowiązania, że nie będą pozywać studia za ewentualne zakażenie. W końcu USA to raj dla takich spraw sądowych.

Jeśli zaś wierzyć terminom podanym w umowie między Platige Image a Netfliksem, polska firma musi wyrobić się z wszystkimi pracami nad ośmioma odcinkami sezonu drugiego do lipca 2021 roku. W przypadku serii pierwszej miesiąc dzielił termin dostarczenia materiału przez polską firmę od premiery "Wiedźmina" na platformie. Stąd można przypuszczać, że drugiego sezonu nie zobaczymy wcześniej niż w sierpniu 2021 roku.

To z kolei oznacza, że potwierdza się termin wrześniowy rozpoczęcia zdjęć. Jest on o tyle niefortunny, że część lekarzy zapowiada wówczas drugą jesienną falę zakażeń koronawirusem.

