Koronawirus przeszkodził w budowie domu? Jest rozwiązanie

W obecnej sytuacji wiele osób myśli o okresowym przerwaniu budowy domu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wyjaśniają, czy takie rozwiązanie jest dopuszczane przez prawo oraz banki finansujące prywatną inwestycję.

Podczas minionych 2-3 lat bardzo wielu Polaków rozpoczęło budowę domu jednorodzinnego. Potwierdzenie stanowią dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wspomniana instytucja podaje również, że przeciętny czas budowy domu przez osobę prywatną wynosi około 4 lata. Na podstawie takiej informacji nietrudno wywnioskować, że tysiące Polaków mogą mieć teraz problem związany z niedokończoną inwestycją budowlaną. Chodzi przede wszystkim o osoby, które na skutek zapaści gospodarczej związanej z koronawirusem stracą część albo nawet całość dochodów. W ramach odpowiedzi na sytuację takich osób eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wyjaśnić, czy istnieje możliwość przerwania budowy domu jednorodzinnego na dłuższy czas. Ta analiza uwzględnia zarówno przepisy prawa budowlanego, jak i stanowisko największych krajowych banków, które często finansują budowę domów.

Przerwa w budowie nie powinna trwać dłużej niż 3 lata

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić prawne aspekty związane z przerwaniem budowy domu. Dotyczą one zarówno osób posiadających kredyt budowlany, jak i tych inwestorów, którzy finansują wznoszenie domu tylko z własnych środków. Warto wiedzieć, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) daje możliwość bezproblemowego przerwania budowy domu na okres nie dłuższy niż 3 lata. Artykuł 37 prawa budowlanego wskazuje, że przekroczenie trzyletniego terminu będzie skutkowało koniecznością ponownego uzyskiwania pozwolenia na budowę. Taką samą sankcję przewidziano dla osób, które nie rozpoczną prac budowlanych przed upływem 3 lat od daty otrzymania ostatecznego pozwolenia.

Jak banki podchodzą do przerwania budowy domu

Nieco większe problemy czekają tych Polaków, którzy postanowili sfinansować swoją inwestycję budowlaną przy pomocy kredytu bankowego. W tym kontekście warto przypomnieć, że okres karencji obowiązuje do czasu wypłaty ostatniej transzy kredytowej lub zakończenia budowy domu. Aż do końca takiego okresu kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Eksperci RynekPierwotny.pl w ramach odpowiedzi na sytuację wielu prywatnych inwestorów postanowi zadać bankom pytania o możliwość wydłużenia okresu karencji i przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych. Wspomniane pytania do banków przedstawiają się następująco:

Pytanie numer 1: Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu ukończenia budowy domu (określonego w umowie kredytu budowlanego)?

Pytanie numer 2: Czy w grę wchodzi możliwość wydłużenia terminu ukończenia budowy np. o rok? Dla wielu osób przedłużenie półroczne będzie niewystarczające.

Pytanie numer 3: Czy wspomniane przedłużenie terminu zakończenia budowy domu wiąże się ze standardową opłatą za aneks do umowy?

Poniższa tabela przedstawia informacje, które największe banki przesłały w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku. Jak nietrudno zauważyć, wszyscy analizowani kredytodawcy deklarują możliwość przesunięcia terminu ukończenia budowy domu i jednoczesnego wydłużenia okresu karencji. Taka zmiana w umowie będzie wymagała podpisania standardowego aneksu, który zwykle kosztuje 200-500 zł.

Jeżeli kredytobiorca nie zamierza mocno ingerować w harmonogram budowy i wnioskuje tylko o niewielkie przesunięcie terminu wypłaty transz, to zgoda banku będzie bardziej prawdopodobna. Problemy mogą pojawić się w sytuacji, gdy klient zamierza przesunąć termin zakończenia budowy na przykład o rok. Tylko część banków w takim przypadku deklaruje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji i wydłużenia karencji poza standardowe 2-3 lata. Taka niestandardowa zmiana może wymagać badania zdolności kredytowej.

Andrzej Prajsnar