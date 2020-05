5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. PIT do 1 czerwca

Zeznanie PIT za 2019 rok złożymy do 1 czerwca. Każdy podatnik może skorzystać z wydłużonego czasu na rozliczenie się z fiskusem, ale 30 kwietnia platforma Twój e-PIT automatycznie zatwierdził PIT.

2. Lokaty w dół

Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym stawki na lokatach rocznych z dodatkowymi warunkami notowały obniżki. Jak wynika z opublikowanej we wtorek analizy Bankier.pl, stawka w wysokości 1,80 proc. rocznie to spadek aż o 0,45 pp. w stosunku do wyniku z marca. Wpływ na taką sytuacje ma cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

3. Polecaj i zarabiaj

Sposobem na niskie wpływy z lokat może być polecanie produktów bankowych. W środę opublikowaliśmy zestawienie najlepszych programów polecających – rekordzista płaci aż 1000 zł za pozyskanego klienta. Oferty są jednak bardzo zróżnicowane.

4. Rachunek maklerski bez wychodzenia z domu

Koronawirus wpłynął na działalność biur maklerskich obsługujących polskich inwestorów, których w ostatnim czasie znów przybyło. Niektóre oddziały zostały zamknięte do odwołania. Sprawdziliśmy, w których biurach maklerskich można otworzyć rachunek bez wychodzenia z domu. Okazuje się, że nie wszędzie to możliwe, jednak kolejne instytucje zapowiadają uruchomienie takiej opcji.

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem inwestowania na giełdzie, przeczytaj poradnik „Jak kupować akcje. Giełda dla początkujących” autorstwa Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

5. Dzieje się w nieruchomościach

Jak zwykle sporo działo się wokół rynku nieruchomości. Tydzień otworzyliśmy pytaniem „Rynek nieruchomości po koronawirusie. Armageddon czy jedynie zadyszka?”, a następnie opublikowaliśmy ranking kredytów hipotecznych (uwaga na coraz wyższe marże) oraz dane dotyczące cen działek budowlanych oraz cen najmu mieszkań w największych miastach.

Michał Żuławiński