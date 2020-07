To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 9 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

W Polsce odżywa import samochodów używanych. W czerwcu z zagranicy sprowadzono niewiele mniej samochodów, niż przed rokiem. Choć pierwsze półrocze na tym rynku przyniosło spore spadki, to jednak wygląda, że najgorsze już za nami. Więcej szczegółów na ten temat w artykule Michała Kaźmierczaka.

Z pokrewnego tematu – pojawiają się różne pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Naturalnie najwięcej emocji wzbudzają te pomysły dotyczące kar finansowych. Jednym z rozważanych pomysłów jest bowiem podwyżka wysokości mandatów. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do naszego artykułu.

Kliknij, aby zapisać się na newsletter. / Bankier.pl

I kontynuując tematy związane z motoryzacją, mamy niedobre informacje na temat pakietu mobilności. Polskie poprawki do tego projektu unijnego zostały niestety ostatecznie odrzucone, co spowoduje objęcie polskich firm transportowych przepisami o delegowaniu pracowników. Co to dokładnie oznacza dla naszych firm, opisujemy w poświęconym temu tematowi artykule.

Przejdźmy teraz do „smaczniejszych” tematów. Jak mówi pewne porzekadło, często chcielibyśmy jednocześnie zjeść ciastko i je mieć. Wprawdzie wciąż jest to niemożliwe, ale okazuje się, że można mieć ciastko taniej. Wprawdzie niewiele, ale zawsze ;) Wszystko dzięki naszym rządzącym. Od lipca obowiązuje nowa matryca stawek VAT, która przewiduje różne stawki podatku VAT dla ciastek kupowanych na wynos i spożywanych na miejscu.

Nie odchodząc zbyt daleko od zakupowego tematu, chciałbym polecić rozmowę dotyczącą sytuacji w branży handlowej. Czy po pierwszym okresie wzmożonych zakupów spożywczych wszystko wróciło do normy? Jak zmieniły się nasze preferencje zakupowe? Które sklepy czy sieci handlowe mogą nie przetrwać tego kryzysu? I jakie formaty sklepów sprawdzają się teraz najlepiej? Czy to już czas na sklepy w pełni autonomiczne? Tego można dowiedzieć się z naszego „Programu antykryzysowego” prowadzonego przez Justynę Smolińską.

Teraz kilka ciekawych tematów dla inwestorów. Chińskie giełdy zanotowały w ostatnim tygodniu największe wzrosty od lat, co wywołuje reminiscencje załamania rynku z 2015 r. Tymczasem w Polsce na razie zwyżki wyhamowały, choć giełdowa liczba rachunków maklerskich ponownie istotnie się powiększyła.

Na koniec dzisiejszego newslettera dwa krótkie newsy wyborcze, przecież już w niedzielę II tura wyborów prezydenckich. Sondaże wciąż nie wskazują jednoznacznie zwycięzcy, zapewne dlatego, że wśród Polaków jest spore poparcie dla kohabitacji.

Poniżej przedstawiam najważniejsze wiadomości dnia w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie dnia zapraszam jutro.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:55 USA wprowadziły ograniczenia wizowe dla dygnitarzy z KPCh

18:08 W PE apele o mechanizm powiązania praworządności z budżetem UE

17:40 Lekkie wzrosty na GPW. Hossa KGHM-u

17:07 Dwa sondaże, dwóch zwycięzców wyborów

16:55 Arriva przetestuje wszystkich swoich kierowców na obecność narkotyków

15:42 Ruszyły zgłoszenia do akceleratora Google dla start-upów w Warszawie

15:29 Mandaty mocno w górę? "Decyzje nie zapadły"

14:53 Wejście na Gubałówkę jednak darmowe

14:18 Zysk netto Allegro wzrósł o 73 proc. Pora na giełdę?

14:18 Wojna w NIK. Banaś donosi do prokuratury na swojego zastępcę

13:58 PIE: najmniej obciążeni podatkami w UE są Irlandczycy

13:00 Brytyjski rząd policzył koszty walki z koronawirusem

12:46 21 mld zł z ZUS na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

12:42 Prezes PGNiG nie wyklucza kolejnego arbitrażu z Gazpromem

12:22 Trasa z Warszawy na Mazury. Jest umowa na kolejny odcinek S7

12:17 Na co firmy przeznaczyły pieniądze z tarczy? ZUS rusza na kontrole

12:14 Prezydent zapowiada dalsze reformy wymiaru sprawiedliwości. "Żeby sądy wreszcie stały się sprawiedliwe"

11:36 Morawiecki: Finanse publiczne mimo kryzysu są w bardzo dobrym stanie

11:30 Ciastko na wynos z niższym podatkiem niż na miejscu

11:26 UOKiK: konsument ma prawo do skargi na złą jakość potraw i złą obsługę

11:18 Niemcy: lekka poprawa trudnej sytuacji w eksporcie

11:16 Belgia wprowadza regulacje ws. podróży

10:47 Spółka z NC wprowadza maseczki. Kurs wystrzelił

10:04 Columbus Energy i Farmy Fotowoltaiki zawiązały spółkę do projektów PV

10:00 Kupujemy w małych sklepach i wybieramy lokalne produkty

09:30 Pakiet mobilności wejdzie w życie, jednak bez polskich poprawek

09:30 Obecna pomoc banków centralnych różni się od poprzednich

09:26 Kurs euro lekko w dół. Dolar tanieje mocniej

09:18 Eobuwie otwiera pierwszy sklep stacjonarny Modivo

08:48 Chiny: zwyżki na giełdzie wywołują obawy o powtórkę zapaści z 2015 r.

08:40 W czasie pandemii sprzedaż wina wzrosła o 14,5 proc.

08:33 Jednak będzie przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

07:49 Przybyło kolejnych 10 000 rachunków maklerskich

06:57 Nie ma ulgi na komputer

06:50 Śląsk ma kilkanaście lat na odejście od węgla

06:47 Polacy raczej za kohabitacją

06:34 Ostra jazda, ostra kara

06:25 Polacy gotowi na drugi atak koronawirusa

06:00 To był koszmarny kwartał dla oszczędzających

06:00 Eurostat: Polski rynek wtórny mieszkań drożeje najszybciej w UE

06:00 Lato nie ocali pracowników linii lotniczych. Kiedy będzie normalnie?

05:31 We Włoszech znaczny spadek konsumpcji lodów