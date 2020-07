fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Akcje notowanej na NewConnect spółki 4Mass mocno drożeją po tym, jak na rynek trafiła informacja o wprowadzeniu przez spółkę do obrotu maseczek medycznych.

4Mass na co dzień zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków z zakresu ogólnie pojętej branży manicure/pedicure oraz pielęgnacji twarzy i ciała. Działa na rynku masowym, salonów kosmetycznych oraz marketingu wielopoziomowego MLM. Teraz do wachlarza produktów dołączyły maseczki medyczne, co wyraźnie spodobało się inwestorom.

Jeszcze wczoraj na zamknięciu akcje 4Mass wyceniano na 0,328 zł, co i tak było sporym wzrostem względem wtorkowej sesji (0,2240 zł). Jednak już w czwartek przed południem kurs poszybował do 0,60 zł, co oznaczało dzienny wzrost o 83 proc.

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Ze względu na gwałtowną zwyżkę, handel został zawieszony – teoretyczny kurs otwarcia wynosi 0,70 zł, co oznaczałoby wzrost o 113 proc. Obroty w wysokości 8,7 mln zł są zdecydowanie najwyższe na całym NewConnect oraz piąte najwyższe na całej GPW.

MZ