Przybyło kolejnych 10 000 rachunków maklerskich

Ponownie wzrosło zainteresowanie inwestowaniem w Polsce. Liczba rachunków maklerskich w czerwcu zwiększyła się o ponad 10 tysięcy.

1 318 740 – to liczba otwartych rachunków maklerskich na koniec czerwca 2020 r. podawana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Oznacza to, że w minionym miesiącu przybyło 10 085 rachunków. To wyraźne odbicie po maju (+4,8 tys.), jednak wciąż dalece mniej niż w kwietniu (+18,1 tys.) i marcu (29,8 tys.), które były najlepszymi miesiącami od 10 lat, co związane było z powodowanymi pandemią gwałtownymi spadkami i wzrostami na polskiej giełdzie.

Podobnie jak w maju, liderami w nieco lepszym ilościowo czerwcu nadal były biura maklerskie związane z dwoma prywatnymi bankami, które najbardziej zyskały w marcu i kwietniu. Palmę pierwszeństwa dzierży BM mBanku, któremu w minionym miesiącu przybyło 2976 rachunków. Po piętach deptał mu jednak BM ING Banku Śląskiemu, któremu przybyło 2943 klientów. W czołowej dziesiątce zestawienia negatywnie wyróżnia się jedynie BM Pekao (-117).

Liczba rachunków na koniec miesiąca

Biuro maklerskie Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 1 mBank S.A. Biuro Maklerskie 315 042 326 209 332 623 336 292 339 268 2 BM Pekao 257 639 258 647 259 000 258 859 258 742 3 BM PKO BP 123 189 126 025 127 226 127 871 128 314 4 ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie 95 881 105 596 111 171 114 136 117 079 5 Santander Biuro Maklerskie 104 734 106 626 107 846 104 433 104 901 6 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 85 185 86 471 87 772 88 525 89 241 7 BM Alior Bank S.A. 76 722 78 629 79 778 80 191 80 616 8 Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. 42 569 43 133 43 364 43 535 43 707 9 NOBLE Securities S.A. 25 047 25 066 25 074 25 071 25 164 10 Millennium Dom Maklerski S.A. 23 412 23 479 23 492 23 492 23 506 11 Trigon DM S.A. 25 237 23 294 23 264 23 232 23 245 12 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14 762 14 997 15 142 15 180 15 317 13 Dom Maklerski BDM S.A. 14 427 14 497 14 521 14 548 14 633 14 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 13 940 14 105 14 295 13 762 14 560 15 Bank Millennium S.A. 10 663 10 646 10 641 10 620 10 654 16 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 7 946 7 970 8 001 8 001 8 009 17 DM Banku BPS S.A. 6 116 6 589 6 746 6 864 6 999 18 Ipopema Securities S.A. 3 896 4 182 4 341 4 492 4 580 19 mBank S.A. 1 924 1 925 1 911 1 905 1 906 20 PKO BP S.A. 1 829 1 793 1 781 1 772 1 761 Źródło: KDPW

Według danych KDPW, łącznie od początku tego roku w Polsce przybyło 73,46 tys. rachunków maklerskich. To najlepszy wynik od 10 lat - w 2010 r. Polaków do inwestowania zachęcały przede wszystkim dwie duże giełdowe prywatyzacje: PZU i samej GPW. Z kolei liczba rachunków powyżej 1 318 740 raportowana była ostatnio w maju 2018 r.

