Lekkie wzrosty na GPW. Hossa KGHM-u

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły czwartkową sesję na lekkich plusach. Mocne wzrosty notował KGHM, negatywnie z kolei wyróżniły się papiery JSW i CD Projektu.

O 0,2 proc. w górę poszedł na czwatkowej sesji WIG20. Podobny wynik osiągnął WIG, nieco lepiej wypadł mWIG40 (+0,4 proc.), słabiej z kolei sWIG80 (+0,1 proc.). Wzrostom towarzyszyły oboty na poziomie 896 mln zł.

Polskie indeksy pozytywnie dziś wyróżniały się na tle Europy, choć warto zauważyć, że indeksy Starego Kontynentu pod kreskę schodziły przede wszystkim pod koniec dnia, wcześniej notując wzrosty. Zmianę trendu "wspomogło" wejście do akcji Amerykanów, w momencie zamknięcia sesji na GPW S&P500 tracił bowiem już 1,3 proc.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty zanotował KGHM (+4,3 proc.). Warto zauważyć, że kombinat był dziś notowany najwyżej od roku. Przy okazji udało mu się sforsować psychologiczną granicę 100 zł za akcję oraz 20 mld zł kapitalizacji. Wzrosty KGHM-u wspiera odbicie na miedzi, która przez ostatnie trzy miesiące podrożała o 25 proc. Z kolei sam KGHM dziś informował, iż przy należącej do spółki Hucie Miedzi Legnica powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW.

Poonad 2-proc. wzrosty notowała także trójka telekomów: Play, Orange i Polsat. Udaną sesję z blisko 2-proc. wzrostami mają za sobą również LPP i PGNiG. Rozczarowali z kolei CD Projekt i JSW - obie spółki zanotowały ponad 3-proc. przeceny. Warto dodać, że JSW spadało, mimo iż poinformowało, iż odwołuje stan siły wyższej związany z koronawirusem.

W składzie mWIG-u kolejną udaną sesję ma za sobą Mercator (+12,5 proc.). Uwagę zwracały jednak i 3,4-proc. wzrosty Budimeksu. Grupa szacuje skonsolidowany zysk netto za drugi kwartał 2020 r. na poziomie 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 mln zł, czyli o 107 proc. rdr

Na rynku NewConnect aż 83-proc. wzrosty zanotowała firma 4Mass. Spółka na co dzień zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków z zakresu ogólnie pojętej branży manicure/pedicure oraz pielęgnacji twarzy i ciała. Teraz do wachlarza produktów dołączyły maseczki medyczne, co wyraźnie spodobało się inwestorom.

Adam Torchała