To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 4 września 2020 r.

Gorąco wokół Idea Banku, kolejny rekord w sektorze bankowym, spadek sprzedaży aut na polskim rynku i miliony Amerykanów przez koronawirusa ledwo wiążących koniec z końcem. To tylko kilka z najważniejszych tematów piątku 4 września.

#1 Polska bankowość przechodzi prawdziwą rewolucję mobilną, a dokonywanie płatności smartfonem i używanie telefonu także do innych operacji finansowych spodobało się Polakom. Z m-bankingu korzysta już 15 mln osób, wynika z najnowszego raportu prnews.pl. Dla porównania bankowość internetowa w kraju ma 18 mln użytkowników.

#2 W sektorze od wczorajszego wieczora gorąco wokół Idea Banku. Instytucja domaga się odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, który miał wesprzeć spółkę w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji finansowej. KNF odpowiada, nazywając "nieakceptowalną z punktu widzenia nadzoru" sytuację, w której Idea Bank nie zabiega o inwestora, który dokapitalizowałby spółkę, pomagając jej uzupełnić lukę kapitałową i podnieść wskaźnik wypłacalności. "Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej", komunikował w piątek BFG.



#3 Sprzedaż nowych aut w Polsce znowu zapikowała, piszemy dzisiaj, powołując się na najnowsze dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Przez kwartał sektor starał się odrobić straty wywołane pandemią, ale sierpień przyniósł korektę o 20 proc. m/m. Najczęściej rejestrowany model w minionym miesiącu? Polecam sięgnięcie do szczegółów analizy.



#4 Pandemia dała się we znaki milionom gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Władze forsują przepisy umożliwiające najemcom odroczenie płatności czynszu. Portal CNN pisze o nawet 30-40 mln Amerykanów zagrożonych eksmisją.

Za moment weekend, a jeśli piątek, to na łamach Bankier.pl ludzie biznesu dzielą się swoimi inspiracjami po godzinach. W tym tygodniu o tym, co "czyta, ogląda, poleca", rozmawiałam z Michałem Sadowskim, prezesem Brand24.

