5 tematów tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. Millenius / Shutterstock

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Stawki ZUS w górę

Dobra wiadomość dla 1,5 mln samozatrudnionych: opłaty na ubezpieczenia z działalności gospodarczej wzrosną w przyszłym roku tylko o 15,60 zł. To spora ulga względem obecnego roku, kiedy składki wzrosły aż o 114 zł. Taka sytuacja to efekt prognozowanego wyhamowania wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Aktualizowaną bazę składek ZUS dla pracowników i przedsiębiorców znaleźć można tutaj

2. Dowód w smartfonie? Nie w banku

Od kilku lat możemy posługiwać się aplikacją mObywatel, w której dostępny jest dowód osobisty. Jak się jednak okazuje, za jego pomocą nie załatwimy wszystkich spraw. mTożsamość nie jest bowiem tym samym co plastikowy dowód. Nie honorują jej m.in. banki.

Więcej na ten temat w środowym artykule „Możesz mieć dowód w telefonie, ale w banku nic nie załatwisz” autorstwa Wojciecha Boczonia.

3. „Czyste powietrze” rozszerzone

Dużą popularnością wśród naszych czytelników cieszył się artykuł dotyczący zmian w programie „Czyste powietrze”. Okazuje się, że dofinansowanie z programu w wysokości do 37 000 zł można otrzymać także na wentylatory mechaniczne oraz rekuperatory.

Wciąż pozostaje też możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

4. Załamanie na rynku hipotek

II kwartał 2020 r. przyniósł załamanie na rynku kredytów hipotecznych – wynika z najnowszego raportu pokazującego wpływ pandemii na finansowanie nieruchomości. Wartość udzielonych kredytów spadła względem poprzedniego kwartału o blisko 20 proc.

Branża ma jednak nadzieję, że reszta roku będzie lepsza. Klientów zachęcić mogą też promocje – ofertę specjalną przedstawił mBank, z kolei ING Bank Śląski zdecydował się na obniżenie wkładu własnego z 30 do 20 proc.

5. Koronawirusowy zasiłek przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Rodzice m.in. dzieci do lat 8 będą mogli otrzymać świadczenie pieniężne, jeżeli z powodu pandemii Covid-19 będą musieli zająć się swoimi podopiecznymi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 1 do 20 września 2020 roku. Zasiłek wynosi 80 proc. średniego wynagrodzenia danej osoby z ostatnich 12 miesięcy.

Więcej szczegółów dotyczących zasiłku w środowym artykule „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września. Kto skorzysta?” - autorstwa Dominiki Florek.