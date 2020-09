KNF odpowiada Idea Bankowi: takie działanie jest nieakceptowalne

fot. Jaap Arriens / ZUMA Press

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku byłoby dokapitalizowanie go przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany - poinformował KNF w komunikacie.

"Do takiego dokapitalizowania jednak nie doszło z powodu biernej postawy akcjonariusza. Także ogłaszane kilkukrotnie przez akcjonariusza i bank procesy inwestorskie, mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego, który dokapitalizowałby bank, skończyły się niepowodzeniem ze względu na brak jakiegokolwiek podmiotu zainteresowanego inwestycją w Idea Bank, mogącą prowadzić do jego niezbędnego dokapitalizowania" - napisano w przesłanym PAP Biznes stanowisku KNF.

"Mając na uwadze całokształt procesu związanego z ostatecznie nieefektywnym dochodzeniem do pożądanego stanu uzupełnienia luki kapitałowej i podniesienia wskaźników wypłacalności Idea Banku, należy stwierdzić, że sytuacja taka jest nieakceptowalna z punktu widzenia organu nadzoru" - dodano.

KNF podała, że prezentowane w ostatnim czasie przez bank rozwiązania mają postać "jednorazowych operacji, polegających na przesunięciach środków w ramach tej samej grupy podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim, bez zaangażowania nowych środków finansowych z zewnątrz".

"Tego rodzaju jednorazowe operacje nie są w stanie realnie poprawić sytuacji banku, przez co nie mogą być traktowane jako wiarygodny scenariusz powrotu na ścieżkę jego trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy rentowności" - napisano w komunikacie KNF.

Komisja podała, że nadzór od dłuższego czasu wykazuje daleko idącą "+cierpliwość+, podyktowaną uzasadnioną koniecznością pełnego i szczegółowego wyeksplorowania wszystkich możliwych ścieżek, zwłaszcza proponowanych przez właścicieli i zarząd banku, mogących prowadzić do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej banku (...).

"Podejście nadzoru stwarza bankowi i jego głównemu akcjonariuszowi liczne szanse na wdrożenie rozwiązań pozwalających spełnić uzasadnione oczekiwania nadzoru" - napisano w komunikacie.

Funkcję kuratora Idea Banku od maja 2019 r. pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W połowie sierpnia bank podał, że BFG sprzeciwił się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money.

Idea Bank podał w czwartek, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie odwołania BFG z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania tej funkcji.

KNF ocenił w piątek, że skierowanie przez Idea Bank tego wniosku oraz jego upublicznienie jest formą "wywierania niedopuszczalnej, publicznej presji i nacisku na organ nadzoru realizujący ustawowe zadania".

"Takie działanie banku jest nieakceptowalne i musi spotkać się ze stanowczym sprzeciwem" - napisano w komunikacie.

"Działania medialne i komunikacyjne podejmowane przez Idea Bank, w tym w szczególności złożenie wniosku o odwołanie kuratora oraz komunikacja tego faktu, nie wpływają na ocenę urzędu nadzoru dotyczącą zasadności powołania kuratora ani na podejmowane przez nadzór oraz przez kuratora przewidziane prawem działania odnoszące się do proponowanych przez Idea Bank działań restrukturyzacyjnych" - dodano.

W czwartek Idea Bank poinformował także, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji Idea Money.

Umowa ta obejmuje warunek zawieszający, polegający na uzyskaniu oświadczenia BFG, działającego jako kurator, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów banku wyrażających zgodę na sprzedaż akcji Idea Money lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora.

Wskaźnik TCR grupy Idea Banku pod koniec marca 2020 roku wynosił 0,76 proc. był więc 9,74 proc. poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 był na poziomie 0,06 proc., czyli 8,44 proc. poniżej wymogów. (PAP Biznes)

