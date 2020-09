Czy paliwa wreszcie przestaną drożeć?

fot. nexus 7 / Shutterstock

Za nami sezon wakacyjnych urlopów stojący pod znakiem rosnących cen paliw. Jednakże zmiany w cennikach krajowych rafinerii dają nadzieję, że podwyżki przy dystrybutorach wreszcie ustaną.

Choć mijający tydzień nie przyniósł istotnych zmian cen na stacjach paliw, to w skali ostatnich trzech miesięcy podwyżki były znaczące. Od początku czerwca średnia detaliczna cena benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 39 gr/l, a olej napędowy podrożał przeciętnie o 26 gr/l.

/ Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Według danych BM Reflex w pierwszym tygodniu września litr benzyny Pb95 kosztował średnio 4,50 zł – czyli tyle samo co tydzień wcześniej. Olej napędowy tankowaliśmy przeciętnie za 4,42 zł – o grosz drożej niż przed tygodniem. O 4 gr/l – do poziomu 2,05 zł/l – wzrosła za to średnia cena LPG.

Szansę na zatrzymanie podwyżek na stacjach dają ostatnie zmiany cenników w rafineriach. 3 września PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper95 po 3450 zł/m3, co po doliczeniu VAT-u (akcyza jest już wliczona w cenę hurtową) daje ok. 4,24 zł/l. To o 10 gr/l mniej niż tydzień wcześniej. W efekcie implikowana marża detaliczna jest już na tyle wysoka (ok. 26 gr/l), że przynajmniej na niektórych stacjach powinniśmy zobaczyć obniżki.

Wydają się one jeszcze bardziej prawdopodobne w przypadku oleju napędowego, oferowanego w hurcie po 3290 zł/m3. To o 8 gr/l mniej niż tydzień wcześniej i aż o 37 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej. Tak dużej różnicy między ceną hurtową a średnią ceną detaliczną nie obserwowaliśmy od kwietnia.

- W drugim tygodniu września najpopularniejszą benzynę bezołowiową średnio powinniśmy tankować po 4,38-4,49 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym wydadzą 4,29-4,40 zł/l. W przypadku tego paliwa szansa na spadki jest, bowiem marża stacji paliw na sprzedaży diesla jest na poziomie minimalnie wyższym, niż średnio w roku – prognozują analitycy e-petrol.pl.

W pobliżu 2 zł/l powinny utrzymać się ceny autogazu. - Paliwo to powinno także w przyszłym tygodniu utrzymać swoją obecną cenę i zachować wysoką konkurencyjną proporcję wobec benzyny. Obecnie cena gazu stanowi zaledwie 45 proc. ceny benzyny „95” i w perspektywie najbliższych kilku dni nie ma powodów, aby cena tej popularnej alternatywy wobec benzyny znacząco przekroczyła próg 2 zł za litr – czytamy w piątkowym raporcie e-petrol.pl.

KK