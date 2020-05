To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 20 maja 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Rząd ponownie w akcji. Rada Ministrów przyjęła dziś kolejne zmiany w prawie, które mają być reakcją na kryzys wywołany przez władze, wprowadzonymi z powodu epidemii ograniczeniami działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z kolejną wersją tzw. tarczy antykryzysowej. Tym razem to wersja 4.0. Prawdę mówiąc, przeglądając kolejne zmiany do zmian zmienionych wcześniej przepisów, można dojść do wniosku, że najlepiej byłoby polskie prawo napisać porządnie od początku. Ale do rzeczy.

Planowane są m.in. zmiany w odbieraniu zaległych urlopów, ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań przy zakończeniu pracy oraz możliwość zawieszenia funkcjonowania funduszu socjalnego w firmie. Wszystkie szczegóły w naszym artykule. Nowa wersja tarczy zawiera także propozycję wakacji kredytowych na szczególnych warunkach dla osób, które utraciły pracę lub główne źródło dochodu.

Z ogłoszonych dziś ważnych zmian dla firm, ale nie związanych z koronawirusem, Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie możliwości otwierania postepowania restrukturyzacyjnego bez zgody sądu. Ma to sprawić, że postepowanie będzie tańsze i szybsze.

Szeroko poruszaliśmy dziś na portalu tematy związane z rynkiem pracy. Dane o zatrudnieniu za kwiecień opublikował dziś GUS. Pokazały one prawdziwą skalę załamania na polskim rynku pracy, co opisał Krzysztof Kolany. Minister Emilewicz prognozuje, że powrót rynku pracy do sytuacji sprzed kryzysu zajmie 2 lata. Z drugiej strony mamy uspokajające dane płynące z sondażu PIE i PFR - coraz mniej firm chce zwalniać i obniżać pensje.

W kontekście rynku pracy przygotowaliśmy również pierwszy materiał z nowej serii na Bankier.pl. Chcemy tłumaczyć Państwu różne ekonomiczne terminy. Niby często ich używamy, ale czy naprawdę wiemy, o co w nich chodzi i dlaczego są takie ważne? Dziś tłumaczymy, czym tak naprawdę jest BEZROBOCIE.

Z pozytywnych i ważnych dzisiejszych informacji polecamy dane GUS o nastrojach konsumentów w maju – wyraźnie lepszych, niż w kwietniu. Jest także zapowiedź otwarcia kin i teatrów jeszcze w czerwcu. A CD Projekt doścignął w kapitalizacji największą europejską firmę z sektora gamingowego – francuski Ubisoft.

Jutrzejsze podsumowanie dnia jak zwykle wieczorem ok. godz. 20 – zachęcamy do zapisu na nasz newsletter. A poniżej w telegraficznym skrócie najważniejsze wiadomości ze środy.

Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata

19:53 Ponad 42 mld zł pomocy przyznano przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej

18:24 Wykłady w Cambridge tylko przez internet w przyszłym roku akademickim

17:31 Santander zabiera głos ws. kwestionowanych klauzul

17:16 Prezes PKP Cargo liczy, że najgorszy okres w przewozach ma już za sobą

17:15 CD Projekt pociągnął WIG20. sWIG80 najwyżej od marca

16:55 W Bułgarii wstrzymano sprzedaż ok. 20 ton polskiego mięsa z salmonellą

16:18 Sąd UE odrzucił skargi Nord Streamu na dyrektywę gazową

15:19 CD Projekt prawie najcenniejszą spółką gamingową w Europie

16:07 Kościński: Potrzebna jest modernizacja stabilizującej reguły wydatkowej

16:04 Kropiwnicki: RPP powinna podnosić stopy proc. dla ochrony przed inflacją

15:44 Specustawa, która ma ułatwić walkę z suszą

15:14 Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia wzrosło o 35,4 mld zł

15:06 Kina i teatry zostaną otwarte w czerwcu

15:00 Sprzedaż Vistuli w całym roku 2020 może spaść o 20 proc.

14:50 Emilewicz: Powrót rynku pracy do sytuacji sprzed kryzysu zajmie 2 lata

14:45 Wielka Brytania sprzedała obligacje o ujemnej rentowności

12:04 Nowy Chrome ze zmianami dotyczącymi prywatności

14:30 10 mln strat wrocławskiego zoo od początku pandemii

13:32 UKE chce unieważnienia aukcji częstotliwości 5G

13:32 Zawieszenie reguły wydatkowej przed nowelizacją budżetu

13:32 Przepisy antyprzejęciowe mają obowiązywać przez 2 lata

13:30 Ministerstwo Finansów zrewiduje prognozy dotyczące PKB

13:29 Samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć

13:10 Zwolnienia w "Przeglądzie Sportowym" i "Fakcie"

13:06 Rząd planuje umożliwić zawieszenie spłaty kredytu do 3 miesięcy

13:03 Szef może nie stosować regulaminu wynagradzania. Nowe przepisy

12:58 Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - bez zgody sądu

12:52 Nie będzie dobierania zaległych urlopów

12:51 Rolls-Royce zwolni 9 tys. pracowników

12:38 Polska gra zarobiła już ponad milion dolarów

12:07 Klienci banków złożyli prawie milion wniosków o wakacje kredytowe

11:59 Dolar w dół, frank w górę, kurs euro stabilny

11:56 Sprzedaż nowych aut w Europie nawet o 97 proc. w dół

11:19 Włoski minister: Wygraliśmy pierwszą batalię z wirusem

11:14 Co piąty Polak pierwszy raz zrobił zakupy online podczas pandemii

10:58 Coraz mniej firm chce zwalniać i obniżać pensje

10:40 Sklep na Facebooku i Instagramie

10:25 Polacy mniej boją się pandemii. Pesymiści wciąż w przewadze

10:14 Znów niespokojnie na przedmieściach Paryża

10:00 Załamanie w danych z rynku pracy. Efekt zwolnień i urlopów

09:50 PFR czeka na zgodę KE, by wesprzeć duże firmy

09:48 W Żabce zapłacisz aplikacją. Żappka Pay już wkrótce dostępna

09:42 Hulajnogi elektryczne mają być traktowane jak rowery

08:52 W tym roku wakacje zdominuje turystyka krajowa

08:39 Maląg: Pracujemy nad podniesieniem zasiłku dla bezrobotnych

08:27 W Estonii trwają testy elektronicznego paszportu immunologicznego

07:36 Na wirusie zyskały leki, suplementy i papierosy

07:08 Większość studentów do końca roku akademickiego będzie uczyć się zdalnie

06:50 Coraz więcej rozmawiamy przez telefon

06:50 Papierosy mentolowe znikają ze sklepów

06:25 Część hoteli nie przetrwa kryzysu wywołanego przez pandemię

06:00 Ilu właściwie jest w Polsce bezrobotnych i kim są? [Tłumaczymy]

06:00 Wzrost cen mieszkań przyspieszył. Drożej nawet o 20 proc. w rok

06:00 Armagedon na kontach oszczędnościowych

06:00 Polacy wchodzą w kryzys z długiem sięgającym ok. 80 mld zł

Marcin Dziadkowiak