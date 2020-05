Armagedon na kontach oszczędnościowych. Stawki spadną do najniższych poziomów w historii

Nie mamy dobrych wiadomości dla osób deponujących środki na kontach oszczędnościowych. W ciągu kilku najbliższych tygodni niemal wszystkie banki obniżą stawki na rachunkach – wynika z analizy Bankier.pl. Stawek powyżej 1 proc. będzie można ze świecą szukać.

Nadciąga fala obniżek oprocentowania na kontach oszczędnościowych. Stawki zaczną topnieć od czerwca i w ciągu kilku tygodni spadną do rekordowo niskich poziomów. Obniżki planuje większość banków, w tym najwięksi – m.in. PKO BP, Pekao, Santander czy ING. Oprocentowanie w większości przypadków spadnie do poziomu poniżej 1 proc., a w większości – poniżej 0,5 proc. Ofertą depozytową broni się jeszcze Toyota Bank, w którym znajdziemy rachunki oprocentowane nawet na 2,5 proc. Rekordowo niskie oprocentowanie kont oszczędnościowych to pokłosie ostatnich obniżek stóp procentowych NBP. Stawka podstawowa, stanowiąca punkt odniesienia dla banków wyceniających depozyty, spadła w kwietniu do poziomu 0,5 proc.

Spadnie oprocentowanie w Banku Millennium na Koncie Oszczędnościowym Profit. Oprocentowanie uzależnione jest od kwoty, jaką klient deponuje na rachunku. Do 50 tys. zł stawka będzie wynosić 0,2 proc., w przedziale od 50 tys. do 100 tys. zł – 0,3 proc., w przedziale od 100 tys. do 250 tys. – 0,4 proc., w przedziale od 250 tys. do 500 tys. zł – 0,4 proc., a nadwyżka powyżej 500 tys. zł będzie oprocentowana 0,5 proc. Stawki te będą obowiązywały tylko przez miesiąc – do 1 lipca. Po tej dacie w każdym przedziale kwotowym bank zastosuje stawkę 0,1 proc. Od czerwca spadnie także oprocentowanie rachunków walutowych. Dla EUR stawka będzie wynosić 0,05 proc., a dla USD – 0,2 proc.

1 czerwca 2020 r. Oprocentowanie obniży mBank na Koncie Oszczędnościowym. Środki do 100 tys. zł będą objęte stawką 0,2 proc., a powyżej tej kwoty – 0,4 proc. Niższe będą także stawki na Rachunku umożliwiającym regularne oszczędzanie. Rachunek w wersji premium będzie objęty stawką 0,5 proc., a w wersji standardowej – 0,1 proc.

10 czerwca 2020 r. Oprocentowanie obniży Citi Handlowy. Oprocentowanie na Koncie SuperOszczędnościowym spadnie w przedziale do kwoty 20 tys. zł do poziomu 0,7 proc., a w powyżej tej kwoty do 0,05 proc. W przypadku oszczędności w walutach stawki będą się kształtowały odpowiednio: USD – 0,05-0,00 proc., EUR – 0,01-0,00 proc., GBP – 0,05-0,00 proc. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym walutowym dla EUR, USD i GBP spadnie do poziomu 0,01 proc. Oprocentowanie podstawowe na koncie oszczędnościowym w PLN dla posiadaczy Konta Osobistego Citigold/ Konta Osobistego Citigold Private Client/ Konta Osobistego Citi Priority spadnie do poziomu 0,05 proc., a oprocentowanie podwyższone do 0,3 proc. Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym dla posiadaczy Konta Osobistego CitiKonto będzie wynosić 0,05 proc.

10 czerwca 2020 r. oprocentowanie obniży Bank Pekao. Stawka na koncie oszczędnościowym spadnie do 0,3 proc. dla każdego przedziału kwotowego, a na Koncie Oszczędnościowym Premium do 0,4 proc. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb wyniesie 0,5 proc.

15 czerwca 2020 r. Oprocentowanie obniży PKO Bank Polski. Zrobi to w dwóch turach – pierwsza obniżka wejdzie w życie 15 czerwca, druga - 1 lipca 2020 r. Oprocentowanie na Rachunku Oszczędnościowym Plus spadnie do poziomu 0,2-0,5 proc. w czerwcu (zależne od zdeponowanej kwoty), a następnie do 0,01-0,2 proc. w lipcu. Stawka na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym spadnie najpierw do poziomu 0,1-1 proc., a następnie do poziomu 0,1 proc. Oprocentowanie na starym rachunku oszczędnościowym (niebędącym już w ofercie) spadnie do poziomu 0,05 proc., a na Koncie Dla Dziecka z 2,5 proc. do 0,3 proc.

17 czerwca 2020 r. Alior Bank obniży oprocentowanie rachunków oszczędnościowych otwartych po 6 grudnia 2019 r. do poziomu 0,3 proc. Oprocentowanie rachunków otwartych do 6 grudnia 2019 r. uzależnione jest od stawki WIBID 1M pomniejszonej o marżę 0,75 p.p. Obecnie wynosi więc 0 proc.

20 czerwca 2020 r. Oprocentowanie obniży Toyota Bank. Stawka na Koncie Oszczędnościowym do kwoty 19 tys. zł będzie wynosić 0,4 proc., powyżej tej kwoty do 50 tys. zł – 0,9 proc., a od 50 tys. zł – 2 proc. oprocentowanie Konta Hybrydowego spadnie do 1,5 proc., Konta Młodzieżowego Click do poziomu 0,5-2 proc., a Konta Oszczędnościowego do Konta Click – Super Click – 0,5-2,5 proc.

30 czerwca 2020 r. Oprocentowanie obniży Santander Bank Polska. 30 czerwca spadnie oprocentowanie Konta Systematycznego do 0,1 proc., a w oprocentowanie podwyższone w ramach automatycznego oszczędzania do poziomu 0,2 proc. Konto Oszczędnościowe Privete Banking będzie oprocentowane stawką 02-04 proc., a Konto Max Oszczędnościowe 0,01 proc. Od 31 lipca spadnie oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Select do 0,3 proc.

1 lipca 2020 r. Oprocentowanie obniży BNP Paribas. Na Koncie Dobrze Oszczędnościowym i na rachunku Sejf stawka spadnie do 0,1 proc. Bank zaproponuje jednak oprocentowanie promocyjne w wysokości 0,2 proc. do końca września na rachunku Dobrze Oszczędnościowym i 0,3 proc. na tym samym rachunku, ale w wersji dla klientów bankowości prywatnej (do 31 grudnia).

1 lipca 2020 r. Oprocentowanie obniżą Bank Pocztowy na Koncie Oszczędnościowym oraz EnveloBank na EnveloKoncie Oszczędnościowym. Oprocentowanie do 20 tys. zł będzie wynosić 0,05 proc., w przedziale od 20 do 200 tys. zł – 0,15 proc., a powyżej 200 tys. zł – 0,30 proc.

1 lipca 2020 r. Oprocentowanie obniży Idea Bank. Stawka na koncie oszczędnościowym będzie wynosić 0,3 proc.

7 lipca 2020 r. Oprocentowanie obniży ING Bank Śląski. Stawka na rachunkach Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct i Dream Saver spadnie do poziomu 0,25 proc. Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium będzie oprocentowane stawkami w przedziale od 0,2 do 0,6 proc. Nie zmienią się stawki na rachunkach Smart Saver i IKZE.

Obserwuj @wboczon

Wojciech Boczoń