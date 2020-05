CD Projekt prawie najcenniejszą spółką gamingową w Europie

Wartość rynkowa CD Projektu niemal zrównała się z kapitalizacją Ubisoftu – największej spółki gamingowej notowanej w Europie. To zjawisko o tyle interesujące, że pod względem skali działalności obie firmy wciąż dzieli przepaść.

We wtorek rano kapitalizacja CD Projektu była momentami nawet wyższa niż francuskiej Ubisoft Entertainment. Ale już w środę notowania francuskiego giganta gamingowego odbiły się po wczorajszym spadku, rosnąc o 2,5%. W ten sposób pomimo rekordowo wysokich notowań akcji CD Projektu (w porywach 394,70 zł) Ubisoft powrócił na tron najcenniejszego producenta gier video w Europie.

20 maja po południu wartość rynkowa CD Projektu wynosiła przeszło 37,84 mld złotych przy cenie jednej akcji na poziomie 393,70 zł. W tym samym czasie Ubisoft był wyceniany na równowartość niemal 38,06 mld zł (przy kursie 69,08€ za akcję i euro po 4,5432 zł). Warto mieć na uwadze fakt, że przy tak zbliżonych wartościach wystarczy zmiana kursu akcji o kilka złotych (lub jedno euro), aby odwrócić kolejność obu spółek.

Niemniej jednak to i tak sytuacja dość niezwyczajna. Ubisoft jest globalną korporacją zatrudniającą ok. 16 tys. ludzi w 14 krajach. Francuska firma w 2019 roku wygenerowała 1,845 mld euro przychodów i 100 mln euro zysku netto. Tylko w poprzednim roku obrotowym na produkcję gier Ubisoft wydal 759 mln euro. Dla porównania, CD Projekt zakończył rok 2019 sprzedażą na poziomie 521,3 mln zł (ok. 121 mln euro po zeszłorocznym kursie) i 175,3 mln zł zysku netto. CD Projekt zatrudnia ok. 1,1 tys. osób.

W marcu 2020 roku CD Projekt stał się najważniejszą spółką krajową notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod względem wartości rynkowej producent „Wiedźmina” prześcignął m.in. PKN Orlen, PKO BP czy PZU.

Warto też dodać, że największe spółki gamingowe świata notowane są na giełdach nowojorskich. Kapitalizacja Activision Blizzard wynosi ponad 56 mld USD, Electronic Arts 34,3 mld USD, a Take-Two Interactive wyceniane jest na 16,1 mld USD. Dla porównania, CD Projekt wart jest obecnie 9,15 mld USD.

