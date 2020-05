Sklep na Facebooku i Instagramie

Zakupy z poziomu aplikacji - Sklepy na Facebooku i Instagramie - nowa funkcja pojawi się na portalach społecznościowych. Użytkownicy kupią produkty prosto z portalu bez wyszukiwania sklepu w sieci lub przechodzenia do niego za pomocą linku.

Nowa opcja na Facebooku i Instagramie ma pomóc małym przedsiębiorcom, podkreśla firma. Rozwiązanie pozwoli na tworzenie sklepu na poziomie aplikacji. Dzięki temu klient nie będzie musiał przechodzić do strony sprzedawcy lub wyszukiwać po nazwie produktu oferty w sieci.

Sklepy na Facebooku oraz Instagramie są na razie testowane. Instagram Shop zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych w trakcie wakacji, zapowiada firma w opublikowanym komunikacie.

Do tej pory użytkownicy, którzy chcieli kupić produkty od małych, lokalnych przedsiębiorców musieli wyszukać sklep internetowy w sieci, przejść do strony za pomocą linku lub napisać do sprzedawcy wiadomość, że są zainteresowani zakupem. Facebook oferuje możliwość wykupienia przez firmy opcji „Kup teraz". Po kliknięciu w przycisk użytkownik jest przekierowany do strony sklepu.

Sklepy na Facebooku i Instagramie mają umożliwić przedsiębiorcom zakładanie sklepu z poziomu aplikacji oraz sprzedaż w tym miejscu bez przekierowania do innej strony lub konieczności wyszukiwania jej.

Źródło:

DF