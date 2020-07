To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Piątek obfitował w ważne informacje dotyczące polskiej gospodarki. Były to zarówno najnowsze dane, jak i ważne prognozy, które zaprezentowały Narodowy Bank Polski oraz Eurostat.

Na pierwszy ogień pochwalmy się danymi o zatrudnieniu za czerwiec. Po raz pierwszy od 4 miesięcy zanotowaliśmy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. To pierwszy znak ożywienia po wiosennym „zamknięciu” gospodarki. Danym szczegółowo przyjrzał się Krzysztof Kolany.

Mieszane dane dostarczył w swoich prognozach NBP. Z jednej strony nasz bank centralny zakłada, że polski PKB spadnie w 2020 roku o 5,4 proc., a inflacja wyniesie 3,3 proc. Z drugiej strony NBP wskazuje, że recesja w Polsce będzie najmniejsza w Europie.

Eurostat wziął z kolei na warsztat dane demograficzne z Europy. Marcin Kaźmierczak przyjrzał się szczególnie tym dotyczącym Polski. Nie są to wesołe prognozy – ludność Polski do 2100 ma się znacznie zmniejszyć, a polskie społeczeństwo będzie najstarszym w Europie. Więcej szczegółów w naszym artykule.

Weselsze wieści mamy dla organizatorów i uczestników większych imprez. Rząd złagodzi „koronawirusowe” ograniczenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wynikającym z projektu rządowego rozporządzenia w tym zakresie.

Teraz coś dla inwestorów. Ledwie opadł kurz po zapowiedzi wielkiego połączenia – PKN Orlen i PGNiG, a mamy nieoficjalne informacje o możliwej kolejnej konsolidacji wśród giełdowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Jak na razie nie ma wyraźnej i jednolitej reakcji kursów spółek na tę informację.

Na giełdzie ostatnio jest spokojniej - okres szybkich wzrostów niemal wszystkich akcji na razie można uznać za zakończony. Wśród inwestorów przybyło wielu nowych, na rynek powróciło też zapewne część starych, przez jakiś czas nieaktywnych graczy. Przyczyny tego powrotu analizują przedstawiciele branży maklerskiej. Zwracają uwagę, że tym razem szybki napływ inwestorów nie powinien spowodować krachu. Tym razem sytuacja jest inna – twierdzą. Czy gdzieś tego już nie słyszeliśmy? Pamiętajmy, aby z ostrożnością traktować takie prognozy, w myśl powiedzenia, że „prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza, jeśli dotyczy przyszłości”. Pamiętajmy też, że to branża maklerska jest największym beneficjentem poprawy na giełdzie i zależy jej na tym, aby taka sytuacja utrzymywała się przez dłuższy czas.

Jak co tydzień w piątek mamy dwa stałe punkty programu, które chcę szczerze polecić. W czasie weekendów banki bardzo często planują przerwy techniczne, które mogą utrudnić nam korzystanie z ich produktów. Zachęcam do zajrzenia do zestawienia takich przerw, które przygotowujemy dla Państwa co tydzień.

Dla tych, którzy w ciągu tygodnia mieli mniej czasu, żeby być na bieżąco z informacjami, zebraliśmy 5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela.

Na kolejne podsumowanie, tym razem weekendu, zapraszam w niedzielny wieczór. A poniżej w telegraficznym skrócie wszystkie istotne wydarzenia z piątku.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:41 Wdrożenie produkcji grafenu na celowniku ABW

18:18 SN: Szacujemy, że wpłynęło już ponad 2 tys. protestów wyborczych

18:12 Grupa Mercator Medical szacuje zysk netto w II kw. na ok. 209,2 mln zł

18:00 Czerwień na WIG20. Małe spółki pokazują siłę

17:10 GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą odcinka zakopianki

17:00 Powstanie łącznik z mostem na Wisłoce i autostradą A4

16:50 Unijny szczyt budżetowy - kwestia wypłat w centrum debaty

16:04 Autobusy firmy Arriva od soboty wracają na ulice Warszawy

16:02 Dodatkowe ograniczenia w kraju morawsko-śląskim w związku z koronawirusem

15:21 Chiny wysyłają rakietę na Marsa

15:06 Domy maklerskie: Obecna sytuacja jest inna, nie należy obawiać się krachu

15:03 Cormay pokazał szybkie testy na Covid. Kurs wystrzelił

15:01 Polityka Insight: Rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę

14:14 Rząd planuje złagodzenie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

14:00 Francja odkłada reformę systemu emerytalnego

13:54 5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

13:47 ING: bezrobocie na koniec roku wzrośnie do ok. 8 proc.

13:42 Od 22 lipca będzie można ubiegać się o środki dot. retencji na wsi

13:35 Inwestycje w energetyce mogą zasilić polski PKB o 200-300 mld zł

13:06 Ekonomiści: Inflacja będzie spadać

13:05 Sprzedaż w USA odradza się szybciej niż produkcja

13:00 Tym będą żyły rynki: trochę Polski, trochę świata

12:27 Szef PE: UE to nie bankomat

12:13 NBP: Polska z najmniejszą recesją w UE

12:12 Wielka powódź w Chinach

11:49 Inflacja jest bardzo wysoka, a ma być bardzo niska

11:30 Weekendowe przerwy techniczne w bankach

11:30 Inflacja w Polsce wciąż najwyższa w UE

11:00 Prezes PGG: Zrobimy wszystko, żeby PGG przetrwała

11:00 Polska 2100: 27 mln ludzi i najstarsze społeczeństwo Europy

10:56 Włochy: mafie mogą bardzo dużo zarobić na kryzysie z powodu pandemii

10:40 Za dwa lata liczba obcokrajowców w Polsce przekroczy milion

10:38 Powyborczy wzrost cen paliw

10:30 Kuczyński: Rada przeciw złotemu

10:00 Zatrudnienie wzrosło po raz pierwszy od lutego

09:10 NBP: polski PKB skurczy się o 5,4% przy inflacji powyżej 3%

09:08 Polsat i Plus wchodzą w panele fotowoltaiczne

09:07 Kurs euro bez większych zmian. RPP wciąż przeciwko złotemu

09:02 Emilewicz: Pierwsze płatności wykonane bonem turystycznym na koniec lipca, początek sierpnia

09:00 Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią

08:39 Twitter przyznaje, że hakerzy włamali się na konta znanych osób

08:10 Bonduelle wycofuje ze sprzedaży fasolkę po bretońsku

07:50 Rekordowa wielkość światowego długu na koniec I kw.

07:13 Morawiecki wymieni ministrów. Będzie nowy minister finansów?

07:07 Agenci CBA weszli do Metropolitan Investment

07:06 Dodatkowa kasa posłów poza kontrolą

06:55 Szaleństwo zakupów online

06:50 Amerykańscy przedsiębiorcy mimo kryzysu są pełni optymizmu

06:00 W bankach wysyp kont na selfie

06:00 Ile kosztuje kredyt hipoteczny na dom?

05:46 KRD: Rośnie odsetek firm MŚP chcących zatrudniać

03:23 USA: rekordowy przyrost nowych zakażeń

01:06 Wielka Brytania: możliwe lekkie poluzowanie restrykcji w Leicester

01:00 Netflix rozczarował prognozami