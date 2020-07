fot. Diana Grytsku / Shutterstock

Zachowanie podwyższonego bezpieczeństwa to priorytet od kilku miesięcy również w bankowości. Krótsze godziny pracy placówek czy trudności z korzystaniem z usług kurierskich wymusiły przyspieszenie pewnych zmian. Jedną z nich jest szersza dostępność tak zwanych kont na selfie, które można znaleźć w średnio co trzecim banku.

Powszechne wakacje kredytowe, trudniej dostępne kredyty hipoteczne, podwyższony limit płatności zbliżeniowych bez konieczności podania PIN-u… to tylko część zmian, które przyszły do polskiej bankowości wraz z koronawirusem. Nowości pojawiły się także w bankowości internetowej. Jedną z nich jest możliwość otwarcia konta zdalnie nie tylko przez przelew z innego banku, ale również za pomocą selfie. Obecnie taką opcję wprowadziło siedem banków. Zdecydowana większość z nich zdecydowała się na to w trakcie pandemii.

Konto na selfie w siedmiu bankach

Pionierem w tej dziedzinie na polskim rynku był Bank Pekao, w którym metoda założenia konta na selfie zadebiutowała w kwietniu ubiegłego roku. Rachunek można otworzyć, instalując „standardową” aplikację banku, czyli PeoPay. Po jej uruchomieniu należy wybrać odpowiednią opcję i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Weryfikacja tożsamości następuje na podstawie zdjęć dowodu osobistego oraz nagrania kilku gestów twarzy. Warunki umowy można zaakceptować od razu poprzez wpisanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS. Bank dopuszcza również możliwość opuszczenia dwóch ostatnich kroków i dokończenia procesu zakładania konta w oddziale. Metoda na selfie jest w Banku Pekao stosowana także w przypadku kont firmowych.

Konta na selfie – lipiec 2020 Bank Konto Od kiedy dostępne? Jak założyć konto? Bank Millennium Konto 360°, Konto 360° Student 3 kwietnia 2020 r. przez stronę internetową banku,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron, zdjęcia twarzy w różnych pozycjach,

akceptacja umowy przez kod SMS Bank Pekao Konto Przekorzystne 11 kwietnia 2019 r. przez aplikację mobilną banku PeoPay,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron, nagranie gestów twarzy,

wymagane wyrażenie zgód na przetwarzanie wizerunku klienta,

akceptacja umowy przez kod SMS Konto Świat Premium BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie 16 kwietnia 2020 r. przez aplikację mobilną GOmobile,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron oraz wykonanie wideo-selfie (nagranie gestów),

wymagane wyrażenie zgód i oświadczeń,

akceptacja umowy przez kod SMS Citi Handlowy Citi Konto 11 maja 2020 r. przez stronę internetową banku (na smartfonie lub komputerze),

przejście do kolejnego etapu procesu założenia konta po kliknięciu w otrzymany SMS-em link,

wyrażenie zgody na zdalną weryfikacje,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron i zdjęcie twarzy w kilku pozycjach,

akceptacja umowy przez kod SMS Citi Priority CitiGold CitiGold Private Client Credit Agricole Konto dla Ciebie 5 grudnia 2019 r. przez specjalną aplikację mobilną banku CA24 Otwórz Konto,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron oraz wykonanie zdjęć twarzy w kilku pozycjach,

wymagane wyrażenie zgód i oświadczeń,

akceptacja umowy przez kod SMS Konto dla Ciebie MOVE! Konto dla Ciebie VIP ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 11 maja 2020 r. przez aplikację mobilną mBanku,

konieczne zdjęcie dowodu osobistego z dwóch stron oraz wykonanie zdjęć twarzy w kilku pozycjach,

wymagane wyrażenie zgód i oświadczeń,

akceptacja umowy na klik Konto z Lwem Mobi Konto z Lwem Komfort mBank eKonto osobiste koniec czerwca 2020 r. przez aplikację mobilną mBanku,

konieczne zdjęcie i film dowodu, a także zdjęcie i film twarzy,

wymagane wyrażenie zgód i oświadczeń,

akceptacja umowy przez kod SMS eKonto możliwości (od 18 r.ż.) Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 14.07.2020 r.

Choć powyższy opis dotyczy rozwiązań wprowadzonych przez konkretny bank, to sam proces wygląda podobnie we wszystkich instytucjach na liście. W skrócie można go podsumować w kilku punktach: zainstalowanie aplikacji mobilnej banku, wykonanie zdjęć dowodu oraz zdjęć twarzy, a także potwierdzenie umowy kodem SMS. Nie są to jednak sztywne reguły i wśród banków można zauważyć pewne różnice.

W Banku Millennium oraz w Citi Handlowym wniosek składa się przez stronę internetową banku, a nie w aplikacji mobilnej – ich funkcje będą dla klienta użyteczne dopiero po podpisaniu umowy i otrzymaniu danych dostępu do bankowości internetowej. Credit Agricole udostępnił natomiast specjalną aplikację, która służy tylko i wyłącznie do otwarcia rachunku.

Zdalne otwieranie konta w innych bankach

Konto na selfie to najnowsze osiągnięcie bankowych informatyków. Metoda ta zdaje się zdawać egzamin, o czym najlepiej świadczy stale powiększające się grono banków, które ją udostępniają. Nie jest to jednak jedyny sposób na otwarcie konta online.

Dość popularnym sposobem otwarcia rachunku przez internet jest wykorzystanie przelewu weryfikacyjnego z innego banku. Ma on jednak swoje wady. Służy do otwarcia drugiego lub kolejnego rachunku osobistego, co nie przyda się np. klientom rozpoczynającym swoją przygodę z finansami lub osobom, które nieco się pospieszyły i zdążyły wypowiedzieć umowę swojego poprzedniego konta. Dodatkowym ograniczeniem może być wymagana zgodność danych między poprzednim i nowym kontem. Nie można zapominać, że ze względów bezpieczeństwa przelewu weryfikacyjnego nie można wysłać z konta, które także zostało otwarte w ten sam sposób. Otwarcie konta przelewem jest dostępne w m.in. Alior Banku, Idea Banku, Nest Banku, T-Mobile Usługi Bankowe.

Na tym jednak nie wyczerpują się możliwości. W Alior Banku, Nest Banku oraz Santander Banku Polska dostępna jest także wideorozmowa, w trakcie której weryfikacji tożsamości zakładającego konto dokonuje konsultant. Zainteresowani tą metodą muszą jednak mieć na uwadze, że dodatkową barierą mogą być godziny pracy doradcy online. Założenie rachunku w późnych godzinach nocnych lub w weekend czy święta może być utrudnione.

Biometria przy produktach kredytowych

Zdjęcie dowodu i twarzy przyda się nie tylko do otwarcia podstawowego produktu bankowego, jakim jest konto osobiste. Spotkać się z nimi można również w przypadku produktów kredytowych, choć na ten moment jest to zdecydowanie mniej powszechna droga uzyskania pożyczki czy karty kredytowej.

Z biometrii twarzy korzystają w tym zakresie obecnie dwa banki – Alior Bank oraz Citi Handlowy. Pierwszy z nich posiada Pożyczkę na Selfie, która do jego oferty weszła w kwietniu br. W związku z metodą złożenia wniosku i podpisania umowy zainteresowani ofertą nie są ograniczeni niską kwotą maksymalną lub krótkim okresem kredytowania, a sam produkt nie różni się pod tym kątem ze standardową pożyczką gotówkową.

Citi Handlowy to bank, który może się obecnie pochwalić najszerszą paletą produktów dostępnych dla zwolenników nowinek technologicznych. Za pomocą selfie można stać się posiadaczem nie tylko konta osobistego, ale również karty kredytowej lub pożyczki gotówkowej. Proces biometryczny przy weryfikacji tożsamości klienta został wdrożony przez bank w sierpniu 2019 r.

Bezpieczeństwo to priorytet

Nikt nie zaprzeczy, że wykorzystanie selfie do otwarcia konta osobistego zwiększa bezpieczeństwo w trakcie pandemii. Pozwoli uniknąć kontaktów z innymi osobami w drodze do oddziału czy już w samej placówce. Tak można rozumieć bezpieczeństwo w jednym wymiarze – tym istotnym dla zdrowia. Niektórzy mogą jednak zastanawiać się, czy sam proces jest bezpieczny dla danych osobowych i nie pozwala na nadużycia.

Biometria w bankowości jest stosowana coraz częściej nie tylko ze względu na wygodę, ale właśnie możliwość zwiększenia bezpieczeństwa. Weryfikacja tożsamości na podstawie wzorców głosów, odcisków palców czy tęczówki oka nie pozostawia złudzeń, kto chce uzyskać dostęp do usług bankowych. W przypadku kont na selfie wykorzystywane jest porównanie zdjęć z dowodu osobistego ze zdjęciem wykonanym samodzielnie przez użytkownika w trakcie składania wniosku. Wszystkie banki na polskim rynku korzystają obecnie z rozwiązań, które dodatkowo pozwalają ograniczyć możliwość podszycia się pod inną osobę. W jaki sposób? To wymuszone wykonanie zdjęć (lub krótkiego filmu) twarzy w kilku pozycjach lub gestów (np. mrugnięć). Co więcej, założenie konta odbywa się w bezpiecznym środowisku, tj. w aplikacji bankowej lub stronie internetowej banku, które chronią dane klientów.

Nowa rzeczywistość w bankowości

Pandemia przyspieszyła pewne zmiany w polskiej bankowości. Zachęcanie do pozostania w domu czy ograniczone godziny funkcjonowania oddziałów wymusiły udostępnienie klientom prostego w obsłudze sposobu otwarcia konta osobistego z domu. Utrudnienia w korzystaniu z usług kurierskich, które do tej pory pośredniczyły w procesie podpisywania umowy, również nie pozostały bez wpływu.

Na taką ewentualność były już przygotowane dwa banki – Bank Pekao oraz Credit Agricole, które możliwość założenia ROR-u z wykorzystaniem selfie zaprezentowały jeszcze w 2019 r. Kolejnych pięć dołączyło do nich dopiero w ciągu ostatnich trzech, czterech miesięcy, czyli od kwietnia br. Już teraz wiadomo, że nie będą one ostatnie. Następny w kolejce może być Getin Noble Bank, który już testował takie rozwiązanie do 19 czerwca br.