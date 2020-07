Prokuratura: Wdrożenie produkcji grafenu na celowniku ABW

SN: Szacujemy, że wpłynęło już ponad 2 tys. protestów wyborczych

Szacujemy, że do Sądu Najwyższego do piątkowego popołudnia wpłynęło ponad 2 tys. protestów wyborczych - poinformował PAP zespół prasowy tego sądu. Dotychczas - do godz. 16 - zarejestrowanych zostało 560 spośród nich.