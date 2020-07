Domy maklerskie: Obecna sytuacja jest inna, nie należy obawiać się krachu

fot. Stuart Monk / Shutterstock

Bardzo niskie realne stopy procentowe przyciągają inwestorów na giełdę - oceniają pytani przez PAP Biznes przedstawiciele krajowych domów maklerskich. Ich zdaniem giełdzie pomaga też wzrost zmienności oraz niskie wyceny spółek. Przedstawiciele branży wskazują, że obecna sytuacja związana z napływem inwestorów indywidualnych na rynek jest zupełnie inna i nie należy obawiać się, że jest ona zwiastunem krachu.

"Po pierwsze w marcu nastąpił istotny spadek cen akcji i wiele spółek stało się bardzo atrakcyjnych, co przyciągnęło tak nowych, jak i obecnych już na rynku inwestorów" – powiedział Andrzej Zajka, zastępca dyrektora ds. klientów indywidualnych w BM PKO BP.

"Po drugie, i wydaje się, że jest to ważniejszy czynnik, mamy od kilku miesięcy bardzo niskie stopy procentowe przy dość istotnej inflacji. Powoduje to, że decydując się na najbezpieczniejsze formy inwestycji takie jak np. lokata nie da się obecnie realnie ochronić wartości swoich środków" – dodał Zajka.

Jak wynika z danych KDPW w samym marcu otwarto blisko 30 tys. nowych rachunków maklerskich. W kwietniu i maju przybyło ich łącznie niemal 23 tys., a w czerwcu zanotowano przyrost o 10 tys. i na koniec półrocza liczba wszystkich rachunków wyniosła 1 319 tys. Dla porównania w lutym otwarto niecałe 7 tys. rachunków.

Wzrosła także aktywność inwestorów. Z danych publikowanych przez GPW wynika, że wartość transakcji sesyjnych dokonanych w czerwcu wzrosła o blisko 30 proc. mdm i o 50 proc. rdr, do 52,7 mld zł. W maju i kwietniu ta wartość wyniosła odpowiednio 41 i 47 mld. Podczas gdy zarówno na początku bieżącego roku jak i w czerwcu rok wcześniej miesięczna wartość transakcji wynosiła około 35 mld zł.

Jak wskazują przedstawiciele domów maklerskich, za dużą część tej aktywności odpowiadają inwestorzy indywidualni.

"Duża zmienność na rynkach, wywołana pandemią koronawirusa, zaowocowała znaczącym wzrostem zainteresowania inwestycjami. Z jednej strony zaktywizowało się wielu dotychczasowych klientów, którzy przez ostatnie miesiące nie zawierali żadnych transakcji. Z drugiej zaś, do naszego grona dołączyło wiele osób, które dotychczas nie grały na giełdzie" – powiedział PAP Biznes Wojciech Sieńczyk, dyrektor Santander Biuro Maklerskie.

Specjaliści wskazują, że popularnością cieszyły się wszystkie kategorie aktywów, począwszy od mniej ryzykownych obligacji skarbowych, przez ETF'y, jednostki funduszy inwestycyjnych i akcje, aż po kontrakty terminowe. Część domów maklerskich zwróciła uwagę, że inwestorzy sięgali po instrumenty zagraniczne, w niektórych przypadkach nawet chętniej niż po krajowe.

W ocenie domów maklerskich, poza wzrostem zainteresowania ze strony zupełnie nowych klientów, do handlu powrócili również inwestorzy, którzy od lat pozostawali nieaktywni. Struktura aktywnych rachunków była jednak zróżnicowana i zależała od tego, w jakiej grupie docelowej specjalizuje się dana instytucja.

"Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że wzrosło zainteresowanie rynkiem kapitałowym wśród ludzi młodych – inwestorów do 35 roku życia. Ważną rolę we wzroście aktywności odegrali też inwestorzy doświadczeni, którzy po kilku latach powrócili na rynek (45-55 lat). To wśród nich zauważalna była największa aktywność" – powiedział Piotr Kozłowski, dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.

"Wśród nowych inwestorów widzimy dwa główne trendy. Po pierwsze są oni młodsi niż dotychczas. Mediana wieku nowych inwestorów spadła względem lat ubiegłych. Drugim ciekawym elementem jest zdecydowanie częstsze wybieranie przez klientów inwestycji na giełdach zagranicznych. Poszukują oni tam firm z sektorów nowych technologii, elektromobilności czy biotechnologii, które są bardzo nielicznie reprezentowane na GPW. Wydaje się, że trend ten będzie przyspieszał, ze względu na poprawiającą się ofertę biur maklerskich w tym zakresie" – wskazał Kamil Maliszewski, wicedyrektor ds. strategii sprzedaży i rozwoju produktów dla klientów detalicznych w BM mBanku.

Również Biuro Maklerskie w ING Banku Śląskim odnotowało istotny przyrost młodych klientów, w wieku 27-35 lat.

"Wiele osób zwróciło uwagę na - moim zdaniem – niedocenianą dotychczas płynność. Ta właśnie cecha powoduje, że na rynku kapitałowym widzimy coraz więcej młodych inwestorów - w odróżnieniu od inwestycji m.in. w nieruchomości, ziemię czy metale szlachetne" – ocenił Piotr Kozłowski z Pekao.

Marcin Słomianowski, dyrektor departamentu BM w ING, zauważył, że po otwarciu konta maklerskiego, najwięcej klientów zrobiło jedną lub kilka transakcji. Niewielka grupa wykazała się ponadprzeciętną aktywnością kilkunastu, kilkudziesięciu transakcji.

Odwrotny trend zaobserwował Dom Maklerski BOŚ Banku. "Każda z grup klientów dołożyła swoją cegiełkę (do wielkości transakcji na GPW – PAP), największą aktywni daytraderzy, dla których taki okres podwyższonej zmienności i płynności to raj inwestycyjny. Nowa grupa inwestorów, dzięki swojej ilości, ale też wysokiej aktywności, idzie tą samą ścieżką" – powiedział Paweł Kolek, dyrektor departamentu rynku wtórnego w Domu Maklerskim BOŚ.

Napływ inwestorów nie zwiastuje bessy

Jak wskazują przedstawiciele branży, w przeszłości tak istotny wzrost aktywności inwestorów indywidualnych na rynku często miał miejsce w szczycie hossy, tuż przed załamaniem rynku. WIG20 od lat pozostaje w trendzie bocznym, jednak indeksy amerykańskie są blisko historycznych szczytów lub nawet wyznaczają nowe - jak w przypadku technologicznego NASDAQ. Eksperci oceniają, że napływ inwestorów obserwowany jest na całym świecie, jednak obecna sytuacja jest zupełnie inna i nie należy obawiać się, że jest ona zwiastunem krachu.

"Wzmożoną aktywność inwestorów można zaobserwować zarówno tuż po kryzysie, jak i na szczycie hossy. W tym przypadku na GPW z pewnością nie mamy do czynienia z drugą opcją. Przez ostatnie lata na polskim parkiecie panował trend boczny, który uśpił inwestorów. Silne trendy wzrostowe można było zaobserwować tylko na niewielkiej części akcji lub w branży gier. Dodatkowo coraz niższe stopy procentowe prowokowały klientów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań nawet za cenę większego ryzyka. Takie warunki spowodowały, że spora część inwestorów czekała na odpowiedni moment do wejścia na rynek. Covidowy krach był właśnie takim impulsem" – powiedział Wojciech Sieńczyk z Santander BM.

"Mamy obecnie do czynienia z zupełnie inną charakterystyką inwestorów niż poprzednio. Czynnikiem, który napędzał poprzednie fale napływu nowych klientów była hossa. Tym razem stało się zupełnie inaczej, gdyż impulsem okazała się korekta i wzrost zmienności. Istotnym elementem jest także polityka monetarna, która spowodowała zdecydowany spadek atrakcyjności form oszczędzania w ramach lokat i kont oszczędnościowych" – dodał Kamil Maliszewski z BM mBanku.

Trend się utrzyma

Przedstawiciele domów i biur maklerskich dostrzegają, że napływ nowych klientów spowalnia, jednak w ich ocenie aktywność inwestorów w najbliższym czasie powinna utrzymywać się na wysokim poziomie.

"Aby realnie ochronić wartość swoich środków inwestorzy muszą zaakceptować większy poziom ryzyka. Stąd uważamy, że wzrost popularności akcji, obligacji czy funduszy nie jest krótkoterminowym zjawiskiem i zostanie z nami na dłużej. Potwierdzeniem tej tezy jest sytuacja w lipcu, gdzie nadal widzimy wysoką aktywność klientów" – wskazał Andrzej Zajka z BM PKO BP.

Jak zauważył Paweł Kolek z DM BOŚ inwestorzy utrzymują bardzo wysoką aktywność. "Liczymy, że ten trend utrzyma się z nami kilka czy też kilkanaście miesięcy. Inwestorzy nie boją się obecnie mocnych korekt spadkowych i wykorzystują takie sytuacje do kupna" - ocenił Kolek.

"Lipiec może przynieść pewne spowolnienie, nie powinno ono być jednak na tyle istotne, aby mówić o załamaniu pewnego trendu. Zakładamy, że dynamika się wypłaszaczy i będzie to miesiąc, w którym inwestorzy będą musieli być bardziej selektywni" – dodał Piotr Kozłowski, przedstawiciel BM Pekao.

